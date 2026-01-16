Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Přednosti naší školy: 30 let zkušeností, množství praxe, interaktivní výuka, podporující prostředí, osobní přístup ke studentům.
Dny otevřených dveří: 22. ledna, 19. března, 7. května 2026.
Přihlášky pro I. kolo: do 31. května 2026 (více informací na našich stránkách, či emailu).
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek, uchazeč pouze předkládá požadované písemnosti, u denní formy vzdělávání je však třeba jeho osobní účasti. Možnost přijetí do 2. ročníku u absolventů oborů Sociální činnost (75-41-M/01) a Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01).
Kde nás najdete: v moderním prostředí Jihlavských Teras, na adrese Srázná 21, Jihlava (vstup do školy přes vzdálený přístup z vnitřní části komplexu, přes vchod č. 23).
Důležité kontakty: www.svoss.cz, info@svoss.cz, tel. 737 119 250.