„Ročně dáme do nových technologií desítky milionů.“

„Automatizace výroby je cesta do budoucnosti, zbavíme se tak rutinní práce a lidé se budou moci věnovat specializovanějším činnostem. Vznikne tak příležitost pro naše stávající zaměstnance posunout se na kvalifikovanější činnost,“ řekl Pavel Háněl, ředitel české divize firmy Teleflex, která má v tuzemsku závody v Hradci Králové a ve Žďáře nad Sázavou.

Teleflex má závody v mnoha zemích světa. Nabízíte zaměstnancům i možnost vycestovat za prací do zahraničí?

Ano, je to jednou z výhod práce u nás. Lidé mají možnost cestovat mezi závody. Někteří naši kolegové nyní působí třeba na manažerských pozicích v Irsku. Do zahraničí ale vyjíždějí zaměstnanci na různých pozicích.

Při pohledu do médií je zjevné, že celý svět prochází těžkou dobou. Jak se firemní kultura přizpůsobila výzvám posledních let?

Za dobu mého působení vnímám, že hodnoty u nás víc žijí, jsou více cítit. Lepší kulturu a komunikaci zavádíme do našich procesů. Neustále pracujeme na tom, abychom naše hodnoty opravdu žily. Aby to nebyly jen neosobní slogany někde v kancelářích, ale abychom všichni věděli, co a proč děláme a jak se k sobě chceme chovat. Velkou zkouškou pro nás byla pandemie, kdy bylo mnoho lidí nemocných a zároveň byla velká poptávka po našich produktech. Celá firma se semkla a lidé dělali vše, co bylo v jejich silách, abychom fungovali dál a plnili požadavky zdravotnických zařízení. Byla cítit neskutečná síla a loajalita.

V současné době se hodně řeší ekologie a neutralita. Je to téma i pro vás?

Určitě ano. Do snížení energetické náročnosti pravidelně investujeme a podařilo se nám snížit spotřebu o desítky procent. Nakoupili jsme také více elektro aut, abychom šetřili životní prostředí. Na střechách našich závodů máme solární panely a máme vlastní elektrárnu. Napříč firmou realizujeme řadu projektů se CSR dopadem. Rozhodně budeme v těchto aktivitách pokračovat.

Cítíte u zaměstnanců hrdost na produkt, který vyrábíte?

Ano. Vyplývá to i z průzkumu, který jsme mezi našimi zaměstnanci pořádali. Víme, že to, co vyrábíme, pomáhá zachraňovat životy a to je určitě motivace. Máme produktová školení, kde je jasně vidět, jak se naše výrobky používají. A je tam také zřejmé, jak je důležité, aby výrobek byl v naprostém pořádku. Žijeme kvalitou, je pro nás klíčová. Všichni tu odpovědnost cítíme. Do robustního systému kvality naší produkce investujeme hodně energie.

Jak vnímáte oba závody, které má Teleflex v České republice?

Oba závody pracují spolu. Hranice jsme vlastně smazali a oba závody mají jednotný management. Doplňují se. V Hradci Králové se zejména vyrábí, ve Žďáře nad Sázavou se potom hlavně kompletuje a vyrábějí se tam některé komponenty. Oba závody se tak doplňují a vazba je opravdu hodně úzká. Naší vizí je být jednoduše nejlepší, posouvat hranice sami sobě a vylepšovat naše procesy.

Jak probíhá běžný pracovní den?

Klíčová je pro nás podpora výroby, proto se konají pravidelné schůzky, a to nikoliv někde v kanceláři, ale přímo ve výrobě. Setkání se konají na různých stupních. Komunikace je pro nás zcela klíčová a jsem pyšný na to, že na všech stupních komunikujeme otevřeně a tím se naše firma posouvá vpřed.

Stejně důležité jako komunikace jsou pro vás zcela jistě inovace. Investujete do nich pravidelně?

Každý rok investujeme do nových technologií desítky milionů. Pracujeme například na digitalizaci dat nebo automatizaci určitých procesů. Máme celý tým, který se těmito tématy zabývá. Vypracovaný máme také dlouhodobý plán, podle kterého postupujeme.

Jakým způsobem mohou zaměstnanci přispívat k inovacím a zlepšování procesů? Který zlepšovák měl velký dopad?

Naši zaměstnanci se aktivně zapojují do zlepšení procesů v našich závodech a ty nejlepší pravidelně oceňujeme. Jsem rád, že se zapojují a ovlivňují tak procesy v Teleflexu. Jedním ze šikovných zlepšováků byla například úprava formy, kde se snížila spotřeba materiálu a zároveň se zlepšil design.

Teleflex je firmou, která se stará o místo, kde působí. Pořádá akce a zapojuje se do veřejného dění. Jaké akce pořádáte a jaká je vaše oblíbená?

Těch akcí je opravdu hodně. Ročně se mohou zaměstnanci zapojit až do 40 akcí a řadu z nich realizujeme právě díky jejich nápadům. Moje srdcovka je sázení stromů, kam chodíme s celou rodinou a užíváme si radost z práce. Hezké je, že člověk vidí, co zasadil, a pak se může přijít podívat, jak se stromům daří.

Teleflex získává celou řadu ocenění nejen za kvalitu a efektivitu výroby, ale také za přínos komunitě. Jaká ocenění jste v poslední době získali?

V rámci korporátu jsme byli oceněni za udržitelnost jako nejpokrokovější entita v rámci Teleflexu. Daří se nám také v soutěžích kvality nebo financí. Získali jsme Cenu hejtmana Královehradeckého kraje za společenskou odpovědnost nebo ocenění v oblasti wellbeing v rámci Recruitment Academy Awards. Ceny jsou pro nás motivačním prvkem.

Udržet si zaměstnance a nabídnout jim dobré podmínky není snadné. Co pro to děláte?

Neustále pracujeme na tom, aby podmínky zaměstnání byly dobré. Chceme jim nabídnout práci s moderními technologiemi a příjemné pracovní prostředí. Investujeme do hezčích interiérů, každý rok navyšujeme prostředky, které do prostředí pro zaměstnance dáváme. A důležité je také finanční ohodnocení a možnost profesně růst.