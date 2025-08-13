Robinson Jihlava oslaví 10. narozeniny velkým festivalem

Festival spojí hudební vystoupení, spousty aktivit pro celou rodinu, dobré jídlo i zábavné animace v jeden den plný zážitků s dobročinnou myšlenkou. A právě připravit tuto velkou narozeninovou oslavu bylo prvním velkým úkolem nové ředitelky parku Anety Hrdličkové.
Festival Robinson se koná každý rok již po 10 let. Čím bude letošní ročník jiný než ty ostatní?
Určitě tím, že slavíme 10. narozeniny! Takže to bude ještě větší a zábavnější než kdy dříve. Vystoupí zde dvě velké hvězdy – Tereza Mašková a Petr Kolář, i když české hvězdy byly součástí festivalu i dříve, například jsme u Robinsonu v minulých letech přivítali kapelu Mirai nebo Michala Nesvadbu. Zároveň bude více atrakcí, vystoupení i stánků s různými aktivitami. A část z výdělku opět půjde i na dobročinné účely.
Koho chcete festivalem podpořit?
Jako každý rok, i letos podpoříme Tyflo centrum Jihlava, které se stará o nevidomé. Zástupci centra budou také součástí festivalu, v jejich stánku si můžete zkusit například jaké to je, být nevidomý.
Kromě Terezy Maškové a Petra Koláře kdo další na festivalu vystoupí?
Jelikož to bude narozeninová párty, tak by byla ostuda nepozvat všechny kamarády. A tak jsme oslovili interprety, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a které můžete v Robinsonu potkat během celého roku. Se svojí komiksovou show přijede Doctor Dancer a děti pod pódiem roztančí Milan Řezníček. S hrůzným řevem nastoupí také oblíbený dinosaurus Valík nebo náš maskot Kapitán Hook.
Zmínila jste také soutěže a stánky…
Ano, také mezi stánkaři budou naši jihlavští kamarádi. Například z domu dětí a mládeže, kteří přijedou se zvířátky a různými aktivitami, kterým se v Domečku věnují. Městská policie Jihlava si připraví překážkovou dráhu a pro čtivé dospělé si klidný kout připraví antikvariát Krmítko pro duši. Některé ze stánků budou součástí velké soutěže, na jejímž konci čeká spousta výher. Tou největší bude roční permanentka do Robinsona či oblíbený plyšový papoušek Robinson.
Festival se bude konat přímo v parku?
Festival proběhne kolem zábavního parku Robinson a je pro všechny zdarma. Uvnitř parku bude běžný prázdninový provoz se standardním vstupným, takže kdo bude chtít, může si užít i naše atrakce.
Atrakce budou pouze v Robinsonu nebo i venku?
Tři obří nafukovací atrakce budou i venku, hned vedle pódia. Kromě toho jsou ale každoročně součástí festivalu i naše vlastní zábavné atrakce. Například stavění velkého komína se zkušeným horolezcem, kde děti staví na sebe prázdné bedny od piva a zároveň se po nich snaží vylézt co nejvýše dokážou. Plno zábavy je vždy také u naší lávky nad bazénkem plným vody – na lávku si stoupnou rodiče a děti ji převažují tak dlouho, dokud dospělého neshodí do vody. Z Robinsona vytáhneme také pár elektrických autíček, které si budete moci vyzkoušet na zdejší cyklostezce.
Je to váš první velký projekt v roli ředitelky. Jak se cítíte?
Je to výzva, ale zároveň radost. Festival Robinson má v Jihlavě tradici a já chci, aby si lidé odnesli nezapomenutelné zážitky. Když vidím, kolik skvělých lidí a partnerů se k nám připojilo, tak věřím, že to bude opravdu krásný den pro celou rodinu.