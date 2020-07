Průmysl 4.0 – Revoluce nebo evoluce?

Dlouhodobé strategické investice v této oblasti jsou paralyzovány konfliktem mezi matoucími složitými koncepty a praktickými aplikacemi s reálným potenciálem.

Na následující otázky odpovídá pan Igor Zahrádka, generální ředitel společnosti B:TECH, a.s., která působí na trhu průmyslové automatizace a robotizace již 20 let.

Pan Igor Zahrádka, generální ředitel B:TECH

Jak vnímáte prostřednictvím svých zákazníků tuto situaci vy jako systémový integrátor?

Od našich zákazníků vnímáme, že automatizaci a digitalizaci svých provozů vnímají jako prioritu. Většina z nich již postupnými kroky na úrovni automatizace, robotizace a sběru dat své podniky na tyto trendy připravuje. Klíčovým momentem je ovšem praktická využitelnost s okamžitým efektem. Dlouhodobé plány musí někdy ustoupit aktuálním potřebám. První důvod je omezenost zdrojů. Druhý praktická proveditelnost. Je to jako rekonstrukce v domě, kde už bydlíte. Můžete to vzít od podlahy za cenu toho, že nemáte kde bydlet. Dáte do toho najednou velké částky. Hotovo máte rychle a podle záměru. Nebo rekonstruujete postupně. Jak vám umožní vaše zdroje a provoz. Obojí má své klady i zápory. Pokud máte prostředky a můžete si dovolit zastavit výrobu (nebo její část), budete na konci rychleji a asi i spokojenější. Ne všichni si tento přístup ovšem mohou dovolit. Pokud nestavíte novou halu, pravděpodobně budete postupně modernizovat jednotlivá pracoviště. I při tom je již potřeba myslet na budoucí implementaci principů Průmyslu 4.0. Důležité je vyrazit správným směrem a udělat první krok. Dopad na rozhodování investorů má také současná situace v Evropě. Vlivy jako například Brexit zvyšují jejich nervozitu. Volí pak rychlejší investice. Průmysl 4.0 vyžaduje dlouhodobý koncept.

Technologie jsou nyní známé a dostupné. Je to tedy podle vás jen otázka peněz, nebo vnímáte i jiné výzvy, se kterými se musí společnosti v rámci své transformace vypořádat?

Jaká data mohu sledovat a kde se vezmou, bývá víceméně jasné. Proč je sleduji a jaké závěry z výsledků mohu udělat? Lidí, kteří vědí, co s nimi, je nedostatek. Aplikace principů Průmyslu 4.0 z hlediska technologií je dnes hlavně otázkou zdrojů, investoři ale váhají. Integrace těchto systémů není ani nijak složitá. Co chybí, je schopnost definovat business inteligence, ke které budou tyto technologie sloužit a formulovat důvody, proč do nich investovat. A to aktuálně vnímáme jako slepé místo.

V následujícím videu představujeme relativně jednoduchou aplikaci, která v souladu s principy Průmyslu 4.0 propojuje vrstvu průmyslovou a informační. Součástí naší dodávky byla montáž dopravníků, řídicího systému, aplikačního softwaru a čteček čárových kódů pro e-shop, který zajišťuje distribuci přepravek dle pokynů z nadřazeného informačního systému. Propojení obou vrstev zajišťuje PC aplikace, která komunikuje s řídicím systémem i s nadřazeným systémem a jejím hlavním úkolem je přenos a zpracování dat mezi oběma vrstvami. I takto může vypadat začátek vaší cesty na poli Průmyslu 4.0

(pozn. Systémový integrátor v oblasti automatizace a robotizace je dodavatel komplexní realizace projektů založených na systémové integraci technologií, komponent pro průmyslovou automatizaci a robotizaci, průmyslových a informačních systémů. Zákazníkům pomůže také s návrhem technického řešení a zajistí tvorbu softwaru pro řízení a komunikaci všech integrovaných prvků včetně uvedení celé technologie do provozu.)