Připojte se k rodině spokojených zákazníků Wattmont

Komplexní balíček opatření vedoucí k energetickým úsporám, poradenství, individuální přístup a řešení přímo na klíč od nápadu až po realizaci přináší svým klientům jihlavská firma Wattmont, která působí v rámci celé České republiky.

Wattmont začínal jako menší rodinná firma. „Původně jsme se zaměřovali na instalační práce, díky čemuž jsme získali cenné zkušenosti a podrobně poznali různé technologie na trhu,“ popisuje tisková mluvčí Petra Heidrichová.

Z malého vizionářského projektu se postupem času stala firma, která nabízí komplexní opatření zaměřená na energetickou úsporu domácností, bytových domů a firem. Dnes má za sebou více než 2000 úspěšných realizací. Nezastavila ji pandemie ani energetická krize. „Když se jiní hráči z trhu stahovali, my jsme zůstali. Klíčové pro nás bylo soustředit se nejenom na fotovioltaiku, ale rozvíjet i další oblasti a zaměřit se na komplexní opatření vedoucí k úsporám energie, jako je vytápění, zateplení a výměna oken,“ zdůrazňuje.

Podstatná byla i podpora od klientů. „Jejich důvěra a spokojenost jsou to, co nás žene vpřed. Důkazem je množství pochvalných recenzí zveřejněných na internetu. Rádi jsme součástí vašeho příběhu a baví nás posouvat hranice udržitelné energie až do vašich domovů,“ dodává.

Pokud chcete ušetřit a zatočit s účty za energie, zajímají vás obnovitelné zdroje a rádi byste k tomu využili i nějaký dotační program, společnost Wattmont nabízí své služby. „Naši odborníci pomohou zhodnotit stav budovy a navrhnou nejvhodnější řešení přesně pro potřeby klienta,“ říká tisková mluvčí.

Své služby nabízí společnost nejenom pro majitele rodinných domů, ale i podnikům nebo bytovým domům. „Instalace fotovoltaiky na střechu bytového domu umožňuje snížení nákladů na společnou spotřebu energie, což může zahrnovat osvětlení společných prostor, provoz výtahů nebo vytápění společných částí budovy,“ dává příklad využití.

Firma však poskytuje kromě instalací fotovoltaické elektrárny všech velikostí, také další služby, které vedou k úsporám energií. Patří k tomu zateplení fasád, foukané izolace, výměna oken, vytápění či klimatizace.

Wattmont také pomůže s optimalizací financování a získáním dostupných dotací, například z programu Nová zelená úsporám nebo dalších podpor, což usnadňuje celý proces realizace. Po instalaci fotovoltaiky společnost nezůstává pouze u předání systému. Nabízí také pravidelnou údržbu, zaškolení obsluhy, technický servis a podporu.

Klíčem k úspěchu společnosti Wattmont je podle tiskové mluvčí důraz na profesionalitu a vysokou kvalitu práce. Firma disponuje týmem zkušených odborníků, kteří mají bohaté znalosti a dovednosti v oblasti stavebnictví, elektroinstalací, fotovoltaiky, vzduchotechniky a dalších technických oborů. „Tato kvalifikace umožňuje realizovat i ty nejkomplexnější projekty s maximální precizností a dodržováním stanovených termínů. Wattmont také neustále sleduje nejnovější trendy a technologické inovace v oboru, což mu umožňuje nabízet klientům nejefektivnější a nejmodernější řešení,“ dodává Petra Heidrichová s tím, že Wattmont si získal důvěru mnoha zákazníků nejen díky své odbornosti, ale také díky přístupu, který klade důraz na zákaznickou spokojenost a ekologickou odpovědnost. V široké síti spokojených zákazníků jsou jak soukromé domácnosti, tak velké podniky a instituce.

Firma se pořád rozvíjí, a tak ve svém středu uvítá i nové zaměstnance se zkušenostmi v oboru.

https://wattmont.cz

Ilona Zelníčková