Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Klíčovou roli v této expanzi hraje závod na Vysočině, navazující na papírenskou tradici sahající až do 17. století. Firma chce posílit svou pozici zejména na trzích jižní Evropy a reagovat tak na rostoucí tlak na nahrazování plastových obalů papírem.
O budoucnosti obalového průmyslu jsme mluvili s generálním ředitelem společnosti Ivo Hospůdkou.
Kde všude se v běžném životě potkáváme s vašimi výrobky?
Obaly na vejce a misky na ovoce, které vyrábíme a prodáváme v sedmnácti zemích Evropy, najdete v supermarketech. Našimi zákazníky jsou zemědělské podniky, které maloobchodní řetězce zásobují potravinami.
Vaše firma plánuje investici v řádu miliard korun. Co je jejím hlavním cílem?
Investice do nových výrobních provozů a papírenských technologií směřují k masivnímu nárůstu výroby a prodeje na stávajících trzích, ale také do dalších zemí, zejména jižní Evropy. Cílem je nárůst v rámci stávajícího portfolia papírových obalů a také náš vstup do nových segmentů trhu, zejména prokladů a podložek na jablka, hrušky a peckoviny.
Vnímáte to jako reakci na aktuální poptávku nebo spíš krok do budoucna?
Poptávka po těchto obalech roste dlouhodobě. První plošný monitoring evropského trhu jsme provedli v letech 2017 až 2018. Již před osmi lety bylo zřejmé, že potenciál trhu je mnohonásobně větší než výrobní kapacita všech výrobců papírových obalů na ovoce a zeleninu dohromady. Od té doby pokračovala postupná náhrada plastových obalů obaly papírovými. Nicméně tento proces byl a je bržděn nedostatečnými kapacitami výrobců papírových prokladů. Hlavním důvodem nedostatečných investic do nových výrobních papírenských kapacit je poměrně dlouhá návratnost takových investic a komplikovaná logistika tohoto specifického odvětví. Pro úspěšné působení na trhu musíte investovat do drahých výrobních forem mnoha desítek různých typů výrobků, kdy jejich využití je závislé na sezoně ovoce a ta je každý rok trochu jiná. Je to byznys, který vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a také dost odvahy. Zejména tu investorskou odvahu pak mnoho výrobců nemá.
Kolik nových zaměstnanců plánujete přijmout a jaké profese jsou pro vás dnes klíčové?
Náš investiční plán má tři fáze, kdy v letech 2026 až 2029 plánujeme stavět tu první. Pro rozjezd nových provozů budeme potřebovat přibližně pětatřicet nových pracovníků do výroby a logistiky. Každá další fáze investic bude z pohledu počtu pracovníků podobná. Pro naše provozy potřebujeme ideálně technicky vzdělané lidi, středoškoláky, zejména strojního zaměření.
Je v současnosti obtížné najít kvalifikované pracovníky?
Ano, samozřejmě. Nicméně snažíme se o vysokou míru finanční motivace a nabízíme množství doplňkových finančních benefitů s akcentem na dlouhodobé angažmá, takže se nám nábor v počtech pracovníků, které potřebujeme zatím daří.
Čím chcete nové zaměstnance zaujmout, aby si vybrali právě vaši firmu?
Jsme firma s dlouhodobou vizí, kterou naplňujeme právě naší investiční strategií, navíc již dlouho budujeme jasnou firemní kulturu a především stabilně plníme svoje závazky ke všem zaměstnancům společnosti. Jsme také velmi transparentní v tom, co směrem do pracovního trhu deklarujeme a totéž následně plníme. Mluvím samozřejmě především o mzdové úrovni a její pravidelné nadinflační valorizaci. Soubor těchto všech věcí tvoří velmi přitažlivý a motivační balíček pro zájemce o práci v naší, dlouhodobě rostoucí firmě.
Jak důležitý je pro vás export a kam například dodáváte své produkty?
Export tvoří zhruba 92 procent celého našeho prodeje. Jak jsem již zmínil v úvodu rozhovoru, naše výrobky stabilně dodáváme zákazníkům v sedmnácti zemích východní, střední a částečně i západní Evropy. S nárůstem výroby a zejména se zavedením nových typů produktů (jedná se o obaly na ovoce) očekávám další nárůst podílu exportu, zejména do Itálie, Řecka a Polska.
Velká část obalů pro český trh vzniká právě zde, jak tuto silnou pozici vnímáte?
Při cca 8 % procentním podílu českého trhu na našich celkových tržbách současně v ČR držíme kolem pětaosmdesáti procent tržního podílu v segmentu obalů na vejce. Naše pozice je tedy na tuzemském trhu velmi silná a je taková dlouhodobě. Hlavním důvodem pro tak silný tržní podíl je náš servis včetně vysoké míry flexibility dodávek. V této oblasti pravděpodobně nemáme mezi velkými hráči na evropském trhu konkurenci. Abychom toho dosáhli, šli jsme opačnou cestou než všichni naši konkurenti. A vyplatilo se to.
Jak si stojí český obalový průmysl v porovnání s Evropou?
Celkovou sílu nebo pozici českého obalového průmyslu asi neumím stoprocentně vyhodnotit, nicméně pokud mohu posuzovat tu část obalového průmyslu, která vyrábí obaly z papíru a papíroviny, myslím, že je tuzemský obalový průmysl velmi stabilní. Beru v potaz i výrobu vlnitých lepenek a obalů z VL, tedy průmysl, se kterým mám osobní zkušenosti.
Proč považujete obalový průmysl za stabilnější než například automobilový sektor?
Za nejstabilnější část obalového průmyslu považuji papírové obaly a zejména obaly na potraviny, a to včetně přepravních obalů. Dlouhodobá stabilita této části je samozřejmě podložena stabilní spotřebou potravin obecně a také spotřebitelskými preferencemi a preferencemi maloobchodních řetězců, kdy jsou papírové obaly preferovány kvůli jejich přírodnímu původu, plné recyklovatelnosti a tím vysoké míře ekologičnosti. Takže to souvisí i s ochranou přírody a moderním přístupem k odpadům.
Jaké trendy dnes nejvíce ovlivňují váš obor?
Nejdůležitějším trendem posledních let je silný zájem nahrazovat plastové obaly na potraviny a také tzv. kompozitní obaly papírovými obaly. Dalším významným trendem je trvale rostoucí spotřeba vajec a tím rostoucí poptávka po obalech. Jako významný mohu ještě také uvést definitivní přechod od klecových chovů k chovům podestýlkovým a alternativním, což přímo neovlivňuje velikost našich prodejů, ale pozitivně to ovlivňuje cenu vajec a tím i poptávku po dražších variantách obalů, to znamená obalech s vyšší marží.
Jak se výroba papírových obalů za poslední roky technologicky proměnila?
Podstata technologie výroby zatím zůstává stejná. Jedná se o proces rozvláknění sběrového papíru ve vodě s přidáním malého množství desinfekce k zajištění hygieny a následné nasátí, formování výrobku na rotačním výrobním stroji a sušení v plynové sušárně. Je to principiálně velmi jednoduché, nicméně technologicky poměrně náročné na správné vzájemné poměry mezi délkou a kvalitou papírenských vláken, hustotou, respektive konzistencí látky a teplotou, množstvím a prouděním vzduchu v sušárně výrobního stroje.
Co by veřejnost možná překvapilo na procesu výroby vašich produktů?
Asi nejvíce překvapující pro laika je principiální jednoduchost výroby našich výrobků v surovém stavu. Složitější je pak následné zpracování, tedy zákaznická úprava.
Historie přibyslavických papíren sahá až do 17. století, jak tuto tradici vnímáte?
Papírna v Přibyslavicích na řece Jihlavce byla založena v roce 1690. V roce 1874 zde byl instalován první „moderní“ papírenský stroj. Jsme nejstarším papírenským podnikem v provozu v ČR, ale pravděpodobně v celé střední Evropě. Tato velmi dlouhá historie nás zavazuje k dlouhodobým a dobře promyšleným vizím a rozvojovým plánům, které svojí perspektivou rozhodně přesahují možnou délku zaměstnání kteréhokoli současného pracovníka firmy.
Co vás samotného na této práci nejvíc baví?
Asi nejdůležitějším pro mě osobně je fakt, že při rozvoji firmy a byznysu mohu v plné míře využít svoje zkušenosti a principy, které jsem získal při dřívější práci pro české i zahraniční rodinné firmy. Vzhledem k masivnímu nárůstu našich finančních výsledků zejména v posledních jedenácti letech se mi tak potvrzuje, že i v nadnárodních firmách platí principy, na kterých je založeno úspěšné podnikání malých, respektive rodinných firem. Nejvíce mne tak baví to, že vidím hmatatelné výsledky uplatnění principů a přístupu, který je v mnoha velkých korporacích přehlížen, bagatelizován nebo vyloženě ignorován. Stručně lze tento princip vyjádřit jako „vlastnický přístup k práci a k podnikání“.
Tohle je Huhtamaki
Jsme přední světový výrobce obalů na potraviny a s našimi výrobky se setkáváte každý den. Přinesli jste si z nákupu vejce? Nebo jste si koupili kávu sebou? Objednali jídlo z restaurace? Pak je velmi pravděpodobné, že se jedná o obal, vyrobený naší společností.
Centrálu máme ve Finsku, konkrétně ve městě Espoo, a její založení proběhlo již v roce 1920.
V 116 závodech o obchodních kancelářích v 37 zemích světa zaměstnáváme více než 18900 lidí.
Chceme být volbou číslo jedna jak pro zákazníky, tak pro naše zaměstnance, proto neustále inovujeme naše výrobní procesy a investujeme do vzdělávání našich kolegů. Naše výrobky chrání nejen potraviny, ale také životní prostředí, jelikož jsou recyklovatelné a mnohdy vyrobené z již použitých materiálů.
Historie závodu v Přibyslavicích
Historie továrny v Přibyslavicích je velmi bohatá a svoji stopu v ní zanechaly všechny historické epochy, zvraty a dramatické změny, kterými prošla celá naše země. Nejstarší písemnou zmínkou o přibyslavickém závodě je zápis v gruntovní knize z roku 1690, ve kterém se píše, že na místě dřívějšího mlýna a hamru byla brtnickou vrchností zřízena papírna s ruční výrobou papíru.