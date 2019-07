Odstávka krytého bazénu E. Rošického v Jihlavě

V době odstávky se vyčistí bazénové vany a akumulační jímky. Postupně se opraví zařízení chemického hospodářství, potrubí, rošty, dlažba v bazénové hale v přístupu do budovy a přímo na bazéně. Dále se provede rekonstrukce prosklených dveří v 1. a 2. nadpodlaží budovy, výměna dveří u zrcadlového sálu, nářaďovny a plavčíkárny. Nakonec se udělá výmalba nářaďovny, sprch a schodiště. Všechny tyto práce vyjdou zhruba na 400 tisíc korun a zaplatí je majitel, kterým je město Jihlava.

Od 29. 6. do 1. 9. bude také na bazénu E. Rošického mimo provoz sauna. Pokud se všechny práce stihnou v daném termínu, tak by měla odstávka trvat do 4. 8.

Následně bude bazén otevřen pro veřejnost v letním provozu od 5. 8. do 30. 8. V této době bude platit hodinové vstupné 55 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti od 6 do 15 let. Bude možné si také zakoupit celodenní vstupné 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti od 6 do 15 let. K dispozici budou pro návštěvníky i travnaté plochy za bazénem. V tomto období nebudou platit permanentky.

Opětovné uvedení bazénu E. Rošického do letního provozu bude mimo jiné ještě zveřejněno na informační tabuli a na www.bazen-rosickeho.cz. Veřejnost má přes celé letní prázdniny k dispozici ke koupání a saunování krytou i venkovní část Vodního ráje v Jihlavě.