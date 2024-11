Místo pro práci i osobní růst v srdci Vysočiny | foto: ARROW International CR, a.s.

Právě v tomto kraji působí Teleflex, který kombinuje globální perspektivu s lokálním přístupem. Firma staví na hodnotách spojených s respektem k lidem, k přírodě a na podpoře zdravé pracovní kultury, což se přímo odráží i v její nabídce benefitů pro zaměstnance.

Investice do lidí i pracovního prostředí

Teleflex se snaží vytvářet prostředí, kde jsou zaměstnanci opravdu spokojeni a kde se mohou profesně rozvíjet. Mzdy zaměstnancům navyšují pravidelně každý rok. Do pracovního prostředí se investuje a neustále se posouvá kupředu. Nedávno otevřeli novou kolárnu nebo redesignovali firemní kantýnu. V Teleflexu nabízejí i balíček benefitů, který je ušit na míru různým potřebám. Zaměstnanci mohou využívat například příspěvky na penzijní pojištění, benefit kartu, různé vzdělávací kurzy včetně angličtiny a v neposlední řadě i týden dovolené navíc. Rádi podporují zdraví všech zaměstnanců, a to prostřednictvím různých sportovních aktivit, gastro nabídek v kantýně nebo pravidelných prohlídek, jako je měření zraku a tělesné kondice. Nově zavedli i program na podporu duševního zdraví.

Kromě toho investují do kariérního rozvoje každého jednotlivce. Mají interní školicí programy, které pomáhají zaměstnancům rozšiřovat své dovednosti a posouvat se v kariéře. Ať už jste na jakémkoliv oddělení, vždy můžete očekávat příležitosti k růstu a přátelskou atmosféru.

Zapojení do místní komunity

Teleflex se aktivně podílí na životech obyvatel kraje Vysočina, protože si váží vztahů s místní komunitou. V průběhu roku organizují různé akce, které nejen podporují firemní kulturu, ale přinášejí hodnotu i místním obyvatelům. Patří mezi ně různé charitativní sbírky, sportovní aktivity jako například oblíbená akce Běh pro Světlušku, dobrovolnické dny či ekologické aktivity, kdy například pomáhají se sázením stromů nebo se sběrem odpadků v okolí. Tyto aktivity podporují nejen týmového ducha, ale i vztah s regionem a přírodou Vysočiny.

Teleflex – práce na výrobcích, které pomáhají zachraňovat lidské životy

Teleflex je místo, kde se každý jeden zaměstnanec podílí na něčem, co je opravdu unikátní. Jejich portfolio zdravotnických prostředků je velmi různorodé a obsahuje řešení pro oblasti cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, urologie, pohotovostní medicíny i respirační péče. Jsou to experti na lékařskou techniku, jejichž posláním je zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí po celém světě. Jejich vize a zaměření na kvalitní pracovní podmínky dělají z Teleflexu top zaměstnavatele v regionu Vysočina. Český Teleflex má skvělé výsledky, a to především díky šikovným a talentovaným lidem, kteří zde pracují. Dveře jsou otevřené všem, kteří sdílejí jejich vizi a hodnoty.

Pokud tedy hledáte práci, která má hlubší význam, nebo chcete být součástí firmy, která se stará nejen o své zaměstnance, ale i o komunitu a kraj, ve kterém působí, Teleflex je pro vás ta správná volba. Staňte se součástí týmu, který skvěle funguje nejen v rámci firmy, ale i v širším okolí.