Laboratoře, učebny i dílny uvidí návštěvníci školy v Ledči

Aktuálně se připravujete na Dny otevřených dveří, můžete popsat na co se můžou návštěvníci těšit?
Dny otevřených dveří budou v pátek 7. 11. 2025 od 11.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin ve všech areálech školy – gymnázium Husovo náměstí 1, SOŠ a VOŠ v Koželské ulici 551 a školní dílny v Poštovní ulici 405. V pátek bude ve škole zároveň probíhat Den firem, kde regionální firmy představují svůj výrobní program a seznamují uchazeče s uplatnitelností na trhu práce. Pro návštěvníky jsme připravili bohatý program, kde se mohou seznámit s náplní a obsahem všech našich vzdělávacích oborů. Součástí dne otevřených dveří je i Školní veletrh fiktivních firem, na kterém naši studenti prezentují na stáncích fiktivní firmy. Mohou si prohlédnout prostory školy, vybavení školy moderními učebními pomůckami, školní hvězdárnu, laboratoře chemie, biologie, učebny výpočetních technologií, učebnu robotiky, mediální učebny, učebny grafiky včetně průmyslových tiskáren, plotrů, školní jídelnu, sportovní halu a fitcentrum. Ve školních dílnách se seznámí s moderními technologiemi obrábění, soustružení, programování CNC, svařování a mohou si prohlédnout nové prostory dílen, kde máme nejmodernější stroje CNC, soustruhy a frézky. Srdečně zveme nejen uchazeče o studium, ale i absolventy školy, rodiče a širokou veřejnost.
Jaká byla vaše první myšlenka, když jste poprvé vstoupila do ředitelny GSV?
Vzhledem k tomu, že jsem byla devět let zástupkyní ředitele a v ředitelně jsem nebyla poprvé, tak v pozici ředitelky to byla především velká výzva. Měla jsem kolem sebe tým spolehlivých a pracovitých spolupracovníků, těšila jsem se na nové výzvy a naplňování společných strategií a cílů školy. Uvědomovala jsem si váhu své role a zároveň to, jak moc je důležité stále zůstat v kontaktu s tím, co se ve škole děje.
GSV je škola se širokým záběrem – od gymnázia až po strojírenské obory a vyšší odborné vzdělávání. Jak se dá „uřídit“ taková rozmanitost?
Řídit takto velkou školu je třeba týmově, dobrý tým považuji za základ řízení. Důležité je také delegování pravomocí. Realizujeme další aktivity v rámci doplňkové činnosti školy – ubytování, stravování, kovovýrobu, lektorskou činnost, prodej výrobků, pořádáme kurzy, školení, Cambridge English zkoušky, a další. Naše škola má tři pracoviště v různých částech města, zaměstnanci musí často přecházet mezi budovami, a to je velmi náročné pro logistiku školy. Pracuji zde celý svůj profesní život, absolvovala jsem mnoho vzdělávacích programů včetně personálního řízení. Vzdělávací obory znám důkladně, na většině jsem se spolupodílela při tvorbě školních vzdělávacích programů. Velmi důležité je sdílení zkušeností s ostatními řediteli středních škol a metodická podpora Kraje Vysočina, která je velmi nadstandartní.
Jak se proměnili studenti během posledních let? Očekávají něco jiného než před 10 lety?
Očekávání žáků a studentů školy se v posledních letech rozhodně proměnilo, a to nejen díky novým digitálním technologiím, ale i celkovému kulturnímu a společenskému vývoji. Před deseti lety byla škola spíše zaměřena na tradiční metody výuky, a byl kladen důraz na paměťové učení a opakování faktů. Žáci a studenti očekávají více osobního přístupu a větší propojení výuky s reálným světem. Důraz klademe na rozvoj kreativního a analytického myšlení, což souvisí s tím, jak rychle se mění pracovní trh, který vyžaduje flexibilitu a inovativní přístup. Digitální technologie jsou pro nás samozřejmou součástí výuky. Dalším novým trendem je větší důraz na duševní zdraví a vyváženost mezi školním a osobním životem.
Vaše škola nabízí i obory, které jinde v regionu nejsou, můžete je přiblížit? A které jsou ze strany uchazečů o studium nejžádanější?
Naše škola nabízí čtyřleté a osmileté gymnázium, dále obory zaměřené na strojírenství, informační technologie, ekonomiku a nově reprodukční grafiku. Gymnaziální vzdělání velmi dobře připraví žáky na studium na vysoké škole. Ve strojírenství se v současné době zaměřujeme na obory robotiky a také programování CNC, které jsou velmi žádané v praxi. Reprodukční grafika je náš nový obor, který se soustředí na tvorbu vizuálního obsahu pro různé formy komunikace, ať už tištěné nebo digitální. Žáci například navrhují a realizují potisky hrníčků, tisky na látky apod. Pokud se podílí na produktivní činnosti, dostávají ze zakázek odměny. Každý z našich oborů nabízí žákům a studentům skvělé možnosti pro osobní i profesní růst. Uchazeči mají široké spektrum učebních nebo maturitních oborů, které u nás mohou studovat. Pokračovat ve studiu pak mohou na vyšší odborné škole. Realizujeme mnoho volnočasových aktivit, kroužků, kde žáci mohou získat další dovednosti, rozvíjí své nadání a talent.
Škola má sportovní zázemí i vlastní hvězdárnu. Jak tyto prostory využíváte ve výuce i mimo ni?
Škola má vlastní sportovní halu, kterou využíváme na mnoho sportů. Kromě běžného vyučování tělesné výchovy zde organizujeme sportovní turnaje, sportovní dny a pronajímáme ji na volnočasové aktivity. Mimo haly máme velmi dobře vybavené školní fitcentrum. Naši žáci jsou velmi úspěšní ve sportovních soutěžích na okresní i krajské úrovni. Hvězdárnu pak využíváme v mimoškolních aktivitách, pokud se v našem okolí vyskytují zajímavé astronomické události (například zatmění Slunce, Měsíce atd.). Klíčem je zapojit ji do výuky tak, aby žáky bavila a motivovala je k dalšímu studiu vesmíru a přírodních věd.
GSV se aktivně účastní výměnných pobytů žáků a zahraničních exkurzí, jakých konkrétně?
Naše škola spolupracuje od roku 2019 se slovenskou Střední odbornou školou technickou z Komárna. Spolupráce probíhá na úrovni vedení obou škol, sdílení zkušeností učitelů a formou výměnných pobytů našich žáků. Každoročně žáci našich škol realizují výměnné pobyty. Absolvují výuku v partnerské škole ve svých oborech, společně navštíví zajímavá místa v okolí a hlavní města Prahu a Bratislavu. Zároveň realizujeme i výměnné pobyty učitelů a sdílení zkušeností vedení obou škol. Pravidelně realizujeme v rámci jazykové výuky i zájezdy do zahraničí. Například v letošním školním roce to byl jazykový zájezd do Berlína v Německu, jazykový a poznávací zájezd do Paříže a Lucemburku, dále zájezd do Lince v Rakousku a další.
Spolupracujete se zaměstnavateli. Jak konkrétně se do výuky zapojují firmy a co z toho studenti získávají?
Spolupracujeme s celou řadou zaměstnavatelů v regionu a širším okolí. Naši žáci a studenti absolvují odborné praxe nebo odborný výcvik ve firmách nebo u jiných zaměstnavatelů. Spolupráce mezi školou a firmami umožňuje žákům a studentům propojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi. Firmy se do výuky zapojují různými způsoby, a taková spolupráce má pro žáky a studenty obrovské výhody. Exkurze do firem nebo pravidelná setkání s jejich zástupci poskytují žákům a studentům cenný náhled na to, jak firmy fungují, jaké technologie používají a jaké jsou současné trendy v jejich oboru. Zapojujeme odborníky z praxe do výuky, realizujeme odborné stáže a odborné konzultace. Některé firmy podporují naše žáky i prostřednictvím stipendijních programů. Tento přímý kontakt mezi firmami a školou zajišťuje, že absolventi jsou lépe připraveni na vstup do pracovního života. Další spolupráce probíhá v rámci doplňkové činnosti školy. Žáci, kteří se podílí na výrobě ve školních dílnách, získávají peněžní odměny.
Součástí školy je i VOŠ. Vyšší odborné vzdělávání bývá někdy opomíjeno. Jakou roli podle vás dnes hraje?
Ačkoliv se v posledních letech velká pozornost věnuje akademickému vzdělání na vysokých školách, vyšší odborná škola zůstává v mnoha ohledech skvělou alternativou, která nabízí prakticky orientované vzdělání a přímé propojení s pracovním trhem. Naši studenti VOŠ absolvují v rámci vzdělávacího programu Ekonomika a management podniku odborné praxe ve všech třech ročnících. Velmi důležitá je dostupnost vyššího odborného vzdělání na Ledečsku a zejména to, že absolventi často zůstávají u zaměstnavatelů v našem regionu.
Máte zkušenosti i s celoživotním vzděláváním. Můžete zmínit nějaký příklad?
Celoživotní vzdělávání je velmi důležitým pilířem pro osobní růst i profesní rozvoj. V naší škole máme pod vedením našich dvou učitelek Chemické centrum VŠCHT Praha – 3U, což znamená, že učitelé učí učitele. Pravidelně se zde setkávají v přátelské atmosféře učitelé chemie z regionu, vzájemně se inspirují, dělají chemické pokusy a různé experimenty. Osobní zkušenost mám s výukou dospělých v dálkovém studiu, kde jsem mnoho let vyučovala a dále v kurzech celoživotního učení, které jsme v rámci Centra celoživotního vzdělávání na škole realizovali. Ráda na ty roky vzpomínám, bylo to oboustranně obohacující. Často se nám stávalo, že jsme učili zároveň rodiče v dálkovém vzdělávání a jejich děti v prezenčním studiu.
Jak se mění role učitele ve 21. století – a co očekáváte od svých pedagogů vy sama?
Role učitele se dramaticky mění, což je přirozeným důsledkem technologických pokroků. Učitel dnes není pouze přenašečem informací, ale spíše průvodcem, který vede žáky a studenty k samostatnému myšlení, kritickému posuzování a hledání informací. Stále častěji zařazujeme do výuky nové metody, jako je projektové vyučování, týmová spolupráce a zaměření na rozvoj dovedností, které jsou důležité v reálném životě. Máme ve škole mnoho učitelů, kteří své povolání mají za poslání, pracují i ve svém volném čase, připravují a organizují nejrůznější aktivity, dále učitele, kteří získali ocenění Učitel Vysočiny. Co se týče mého očekávání od pedagogů, dnes od nich očekávám schopnost přizpůsobit výuku individuálním potřebám žáků a studentů, ať už jde o rychlost, zájmy nebo způsob učení. Důležité je, aby vytvářeli prostředí, ve kterém se všichni budou cítit bezpečně. Učitelé musí být nejen odborníky ve svých oborech, ale také empatičtí a schopní podporovat žáky a studenty v jejich osobním růstu.
Co vás na pozici ředitelky stále baví a co je naopak nejtěžší?
Na práci ředitelky školy mě rozhodně baví práce s lidmi, možnost ovlivnit, jak se naše škola bude vyvíjet. Každý den je trochu jiný, což znamená, že se neustále učím nové věci. Vzdělání je nejlepší investice, kterou můžeme dalším generacím předávat. Je to práce, která mi dává smysl a dělá mi radost. Když se do školy vrátí absolventi a vidím, jak si poradili s životními výzvami, je to opravdu naplňující. V současné době se daří větší investice do školy, jako je například stavba nové haly pro specializované školní dílny, která bude vybavena novými moderními CNC stroji a dalšími stroji pro soustružení a frézování. Dále mě těší velké úspěchy našich žáků v olympiádách a soutěžích, kdy někteří přebírají vysoká ocenění, jako například žák oboru Strojírenství Vojtěch Kramář, který byl oceněn ministrem průmyslu ČR a zároveň získal i Cenu hejtmana Vysočiny za své dovednosti v programování CNC strojů. Mohli bychom vyjmenovat desítky dalších žáků. Mám také velké štěstí na své kolegy, na které se mohu vždy spolehnout, z řad pedagogů i ostatních zaměstnanců, kteří mají velkou zásluhu na fungování školy. Na druhou stranu, nejtěžší bývá balancování mezi administrativními povinnostmi a skutečnou prací s lidmi. Jako ředitelka musím často řešit organizační záležitosti, rozpočty, legislativní změny a další administrativní aspekty, které jsou často stresující a časově náročné.
Kdybyste mohla své škole popřát do budoucna jen jednu věc, co by to bylo?
Kdybych mohla své škole popřát jen jednu věc do budoucna, bylo by to otevřené a podporující prostředí, které podporuje kreativitu, zvědavost a osobní růst všech jejích členů. Ať už jde o žáky, studenty, učitele nebo ostatní zaměstnance školy, je klíčové, aby každý měl pocit, že má prostor pro rozvoj, že je respektován a podporován v tom, co dělá.