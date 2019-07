Kronospan poděkoval svým zaměstnancům zábavou a dobrým jídlem

Ukázat svým rodinám a blízkým, kde zaměstnanci Kronospanu pracují, pobavit se a dobře se najíst a napít. Takovou možnost nabízí Kronospan svým zaměstnancům na každoročním Rodinném dni.

Celodenní pestrý program byl připravený tak, aby si Rodinný den užili všichni, jak děti, tak dospělí. Děti nejvíce zaujaly motokáry, koloběžky a výtvarné dílničky. Téměř všichni se s radostí zapojili do soutěží, které je provázely celým dnem a za které získávali zajímavé ceny. Nejen pro děti, ale hlavně pro tatínky byly velkým zážitkem ukázky těžké techniky, kterou firma Kronospan ve svém provozu používá. Snad nikdo si nenechal ujít bus tour, prohlídku závodu v autobusu, a vidět tak místa, kde člen jejich rodiny pracuje.

Celým dnem návštěvníky provázel moderátor Milan Řezníček, k pohodovému dni hrála kapela Red Nose a pro všechny přítomné firma připravila bohaté občerstvení v podobě řízečků, guláše, špízů, palačinek a dalších dobrot. Návštěvníci se mohli osvěžit pivem a limonádami natočenými přímo vedením společnosti.

Na Rodinném dni zaměstnance a jejich blízké přivítali jednatelé společnosti Sylva Krechlerová a Martin Dvořáček. První poděkování jednatelů směřovalo k jejich kolegyni Miladě Bruer, která Rodinný den každý rok připravuje a pro kterou si jednatelé nachystali dárek v podobě květin, holínek a zahradního náčiní, protože jak nám sami prozradili, paní Bruer zahradničení miluje.

„Na Rodinný den se připravujeme během celého roku. Beru si to velmi osobně, jako bych ho připravovala pro MOJI rodinu, v tomto případě však v rozsáhlejším slova smyslu, jelikož Kronospan JE velká rodina. Dělám ho s láskou a otevřeným srdcem. Myslím tak na všechny zaměstnance a jejich rodiny. Chci, aby si tento den plně a bezstarostně užili. I když se koná v bezprostřední blízkosti jejich pracoviště, chci, aby na chvíli zapomněli na práci a odreagovali se. Doufám, že se mi alespoň trochu můj záměr daří,“ emotivně okomentovala poděkování Milada Bruer a dodala ještě své ocenění kolegům, „bez pomoci druhých bych však tento den nezvládla, v zákulisí je spousta lidiček, hasiči, mistři, pomocníci z výroby a z expedice, dobrovolníci z kanceláří, kteří kolem této akce běhají, organizují a těm patří můj velký DÍK!“

Další a velmi silné uznání směřovali jednatelé ke všem zaměstnancům. „Velké poděkování patří vám všem, našim zaměstnancům, protože vy se podílíte na všem, co Kronospan dokáže. Děkujeme vám za poctivý kus práce, za přístup a za vaše nasazení, bez kterých by to nešlo,“ řekla Sylva Krechlerová, kterou doplnil Martin Dvořáček s tím, že si celé vedení velmi váží úsilí a kvalitní práce, kterou všichni zaměstnanci odvádějí. Dále také krátce představil rodinám zaměstnanců společnost zaměstnávající v Jihlavě 700 lidí a zmínil, že jihlavský závod má své místo v celé korporaci Kronospanu. „Jsme jeden z nejmodernějších závodů, investujeme do technologií, inovujeme, řešíme úspory energií, hospodaření s vodou. Na denním pořádku jsou i témata týkající se ekologie a odpadového hospodářství.“