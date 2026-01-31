Když hledáte práci jen na pár měsíců

Užívat si volnosti na čerstvém vzduchu a přitom si vydělat nějakou tu korunu. Brigádu či několikaměsíční práci na jarní a letní sezonu by měli začít zájemci hledat už v těchto dnech. Většina sezonních prací pod širým nebem totiž souvisí s vegetačním obdobím. Je jedno, zda zvolíte zemědělství, pomoc při zahradnických a sadařských činnostech nebo třeba v lese.
„Stromky jsem chodila sázet dva roky po sobě. Bylo to v době, kdy jsem už měla vlastní bydlení, jenže jsem se rozhodla, že si dodělám vysokou školu. Peníze jsem tudíž potřebovala, a protože původní zaměstnání nešlo se studiem moc skloubit, byl les ideální volba. Navíc jsem si krásně vyčistila hlavu,“ vzpomíná na brigádu v lesích na Příbramsku Renata, která se po dokončení studií vrátila na své původní místo ve firmě.
Od jara do zimy pomáhají v lese
Právě lesníci nabízejí každoročně přivýdělek v zásadě komukoli, kdo je ochotný pracovat manuálně. Sezonní zaměstnance potřebují vždy zhruba od dubna do konce října a jde o práce, na které nepotřebují uchazeči odborné lesnické vzdělání. „Nejde jen o sázení stromků na místech polomů či kácení, ale také například stavění oplocenek nebo úklid lesa. Co přesně v lese budou dělat, určují jednotliví revírníci a další zaměstnanci lesních správ,“ říká mluvčí státního podniku Lesy České republiky (LČR) Eva Jouklová s tím, že takových dočasných pracovních míst každoročně obsadí desítky.
Ve středních Čechách má podnik centrálu na Lesní správě Konopiště. Ideální je podle Evy Jouklové pravidelně sledovat webové stránky LČR a jejich sociální sítě. Konopišťská lesní správa má navíc vlastní web, na němž lidé naleznou potřebné informace a kontakty. ,
Lesy ČR nabízejí brigády také pro studenty, kteří už se oborem zabývají. Program Adjunktem na léto vyhlašovaly loni už popáté. Dosud tak lesníci zapojili do práce 621 studentů a řadu z nich po absolvování školy i zaměstnali. „Pomáhají s vyhledáváním napadených kůrovcových stromů, kontrolou lapačů i s obnovou lesa,“ uvedla vedoucí personálního odboru Lesů ČR Šárka Matějíčková.
Nejvíc nabídek je na internetu
Možností, jak najít krátkodobé uplatnění, je v současnosti mnoho. „Zaměstnavatelé většinou shánějí pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí i přes své stálé zaměstnance,“ vysvětluje mluvčí Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) Kateřina Beránková s tím, že v evidenci úřadu práce se podobné nabídky objevují spíše sporadicky.
„V celkovém počtu nabízených volných pracovních míst jde o jednotky procent. V tomto ohledu se situace v meziročním srovnání nijak nemění. Pokud zaměstnavatelé tato místa prostřednictvím ÚP ČR nabízejí, pak je to třeba sezonní stánkový prodej, místa pro pracovníky v e-shopech a ve skladech,“ konstatuje Beránková.
Při hledání je tedy nejlepší využít virtuální platformy, kde inzeráty přibývají takřka každou hodinu. Zároveň je na ně možné ihned reagovat. Doporučit lze portály Jobs.cz, Fajnbrigady.cz, Profesia.cz, Jobdnes.cz, Easy-prace.cz a podobně.
Za monitor a třeba i za volant
Doposud byla řeč především o manuální práci, ať už na čerstvém ovzduší, nebo ve skladu. Dopátrat se lze ale i příležitostného zaměstnání v oboru, kterým se dotyčný už dříve zabýval. Aktuálně nabízí flexibilní úvazek na jeden až dva dny v týdnu nejmenovaná soukromá společnost z Benešova. Konkrétně jde o brigádu v oblasti informačních technologií. Pochopitelně je nutné počítat s tím, že zaměstnavatel bude mít náročnější požadavky. V tomto případě zájem a znalosti z oblasti výpočetní techniky, ovládání a znalost prostředí MS Office a ideálně vyšší než základní vzdělání.
„Čeká vás evidence výpočetní techniky, řešení uživatelských požadavků z helpdesku, instalace a konfigurace výpočetní techniky a mobilních telefonů, správa tiskáren a správa kamerového systému,“ představují činnosti, které od vybraného zájemce bude vedení společnosti požadovat. K tomu nabízejí plat 150 až 300 korun na hodinu.
Především k letním měsícům se vztahují další nabídky, které cílí primárně na komunikativní osoby. Přivýdělek jen na určitou dobu nabízí společnost, která se zabývá prodejem ovoce. „Prodává se zhruba od 7.00 do 18.30 každý den. Dají se ale domluvit jednotlivé dny,“ upozorňují zástupci firmy s tím, že požadované „usměvavé“ prodavačky by zákazníkům nabízely jablka, lesní ovoce či meruňky v Neveklově, Sedlčanech a Benešově. Výhodou má být výplata po každé směně. Další nabídky se týkají turismu. V kraji hledají recepční do hotelů, pokojské, číšníky a servírky, či průvodce na vybrané památky. A nouze není ani o různé typy úklidů, v supermarketech pak hlavně na noční směny.
Závěrem není na škodu podívat se na některé méně časté až kuriózní nabídky. Díky nim si mohou zájemci nečekaně splnit třeba i nějaké to tajné přání. Na jednom z pracovních webů sháněli řidiče turistického vláčku. Podobné je to i ve výrobě, kde jde spíše o vláčky pro přepravu materiálu. Dozor a zároveň průvodce do kostela onehdy hledala na sezonu například jedna nejmenovaná farnost.
Na zkušenou i za výdělkem
Kdo má v hledáčku přechodné zaměstnání, nemusí se nutně orientovat pouze na krajské či obecně tuzemské nabídky. Pro mnohé může být zajímavou alternativou vyrazit za výdělkem do zahraničí. Vhodná je samozřejmě spíše pro jedince bez větších závazků, tedy osoby single, případně pak s odrostlými dětmi. „Pracovní zkušenost v zahraničí je nejen skvělou položkou do vašeho životopisu, ale také cesta, jak poznat svět a podívat se na místa, o kterých se většině Čechů ani nezdá. Díky pracovní příležitosti v zahraničí se osamostatníte, naučíte se spoléhat sami na sebe a navážete kontakty s lidmi z celého světa,“ láká případné zájemce jedna z agentur, která zprostředkovává zaměstnání ve Spojených státech amerických, Kanadě či Irsku. Podobných příležitostí je v současnosti dostatek, stačí se ponořit do nabídek na internetu či využít služeb pracovních agentur. Lze vyrazit také jen na sezonní, hlavně letní, brigádu. V porevoluční době platilo, že do blízké i vzdálenější ciziny vyráželi studenti středních a vysokých škol. Především dívky se na čas stěhovaly do rodin jako au pair, kdy pečovaly o děti. Nicméně už tehdy se jezdilo i na česání jablek či jiných plodů.