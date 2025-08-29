Každé poděkování beru s pokorou, říká ředitelka sociálních služeb

V rozhovoru mluví o tom, proč má smysl nebát se požádat o pomoc, co jí na její práci přináší nejvíce radosti a proč jsou terénní služby budoucností péče o seniory i mladší klienty.
Co vás přivedlo k práci v sociálních službách?
Zvládání obtížných situací je náročné a vyčerpávající, to ví asi každý z nás. Když se ale objeví někdo, kdo je ochoten pomoci a nabídnout řešení, je to obrovská úleva. A právě možnost být tím člověkem, který druhým uleví, mě naplňuje. Mám radost, když vidím, že se díky naší podpoře situace klienta zlepší.
Jak byste představila Sociální služby ve Velkém Meziříčí?
Říkáme, že jsme srdce Velkého Meziříčí. Pečujeme o seniory, ale i o mladší lidi s různými potřebami. Naším posláním je zajistit, aby naši klienti žili důstojně a naplno – ať už jde o pečovatelskou službu, nebo odlehčovací péči. Základní kámen tvoří profesionální tým, který pracuje se srdcem a empatií a pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše organizace také poskytuje sociální poradenství, zajišťuje komplexní péči včetně pomoci při vyřizování dávek a mnoho dalšího.
Vaši klienti jsou především senioři. Jaké služby nejčastěji využívají?
Sociální služby města Velké Meziříčí se zavazují poskytovat péči a podporu všem potřebným od seniorů po mladší generace s různými potřebami. Naše poslání spočívá v zajištění důstojného a plnohodnotného života pro naše klienty, ať už se jedná o pečovatelskou službu nebo odlehčovací péči. Denně pomáháme seniorům v běžných úkonech – od hygieny přes nákupy až po doprovod k lékaři. Stejně důležitá je ale i emocionální podpora. Ať už jde o krátké posezení u kávy nebo o společnou procházku, tyto drobnosti mají obrovský význam. A já denně vidím, jak klientům hodně pomáhají. Když se jim rozzáří oči, vím, že práce, kterou děláme, dává smysl.
Ale pečujete také o mladší. Například o lidi, k nimž osud nebyl zrovna příznivý.
Práce v Sociálních službách města Velké Meziříčí je pro nás víc než jen povolání. Každý den se snažíme měnit životy našich klientů k lepšímu, ať už poskytováním praktické pomoci seniorům nebo podporou mladších lidí, kteří statečně čelí životním výzvám. Naše služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejen fyzickou, ale i emocionální podporu a pomohly našim klientům žít co nejplnohodnotnější život. Každý příběh, který projde našimi dveřmi, je pro nás inspirací – ať už jde o opětovné setkání rodiny nebo o úsměv klienta, kterému jsme pomohli překonat těžký den. Takové momenty dávají naší práci smysl. Práce v sociálních službách je náročná, ale každé setkání s našimi klienty nás nabíjí energií a touhou pokračovat v našem poslání.
Jakou máte radu pro lidi, kteří váhají, zda požádat o pomoc?
Neváhejte. Naše služby pomáhají najít rovnováhu mezi péčí o blízké a vlastním odpočinkem. Často vidíme, že lidé chtějí zvládnout vše sami, ale to je cesta k vyčerpání. Nabízíme konkrétní kroky, oporu, a především respekt k soukromí klientů. Požádat o pomoc, není slabost, ale zodpovědný krok.
Co byste poradila někomu, kdo poprvé přichází do prostředí sociálních služeb?
Nebojte se, že se vám nedostane pomoci. Jsme připraveni vás provést nelehkou situací, kterou nám bohužel život někdy přináší. Radím všem, kdo se dostane do tíživé situace, že se mohou spolehnout na naši pomoc.
Můžete uvést konkrétní službu, na kterou jste hrdá?
Jsem hrdá na zřízení pobytové odlehčovací služby. Funguje tak, že dočasně převezmeme péči o člověka, o kterého se jinak stará rodina. Může to být na několik dní nebo týdnů – například když si pečující potřebuje odpočinout, vyřídit osobní záležitosti nebo odjet na dovolenou. Klient má u nás po celou dobu zajištěnou odbornou péči, bezpečí i společenský program. Je to velká pomoc pro rodiny, které chtějí pečovat, ale zároveň potřebují chvíli pro sebe.
V poslední době se mluví o rostoucím významu terénních služeb…
Terénní péče je budoucnost. Umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením zůstat doma, ve známém prostředí, udržovat si zvyky a kontakty se svými blízkými. To má obrovský vliv na jejich psychickou pohodu. A zároveň je to odpověď na demografické změny – populace stárne a zájem o tuto formu služeb roste.
Vybavíte si příběh, který vás dojal?
Každé poděkování, které dostaneme, přijímám s pokorou. Je to pro mě potvrzení, že naše práce má smysl, a zároveň připomínka, že se nám daří měnit životy k lepšímu.
Co vás v poslední době nejvíc zahřálo u srdce?
Usměvavý a spokojený klient a perfektní pracovní tým. Jsou to lidé na správném místě a já jsem vděčná, že s nimi mohu pracovat.
Jak dobíjíte baterky?
Miluji pobyt v lese, a to v každém ročním období. Možná to zní jednoduše, ale pro mě je to nejlepší způsob, jak si odpočinout. A často doprovázím manžela na jeho rybářských výpravách – to je náš čas spolu.
Jaké jsou vaše sny pro budoucnost organizace?
Chceme dál rozvíjet naše služby, zlepšovat jejich kvalitu a být pro klienty oporou v každé situaci. Mým snem je, aby každý, kdo k nám přijde, cítil, že je v bezpečí, že mu nasloucháme a že se na nás může spolehnout. Ještě dodám, že o Sociálních službách ve Velkém Meziříčí se můžete dozvědět více na webu www.ssmvm.cz.