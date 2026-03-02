Juniors’ Bosch Day ukázal mladým cestu k technice

Dne 23. února 2026 uspořádala firma Bosch Powertrain s.r.o. tradiční akci zaměřenou na technickou výchovu mládeže „Juniors´ Bosch Day“. Cílovou skupinou byli chlapci a děvčata, děti zaměstnanců, ve věku 12 až 13 let. Akce měla za cíl představit dětem firmu Bosch, zajímavý svět techniky a motivovat budoucí mladé talenty ke studiu technických oborů.
Stavebnice Merkur otevírá dveře do světa techniky
Celodenní program byl plný interaktivních aktivit, hlavní roli však hrála práce s legendární technickou stavebnicí Merkur. Účastníci byli rozděleni do čtyř smíšených týmů. Takto se podařilo v jednotlivých týmech vytvořit dynamičtější atmosféru a podpořit vzájemnou motivaci v týmech.
„Základem pracovních aktivit byla technická stavebnice Merkur 8, ze které chlapci a děvčata společně montovali buldozer, podvalník, loď a ještě navíc motorku. Jednotlivé týmy musely k základu kreativně domyslet loď. Bez koordinace, technické zručnosti a chuti do práce by týmy neměly šanci uspět. Závěrečným úkolem bylo zvednout loď z podvalníku pomocí kladky a spustit ji na podložku,“ řekl spolupořadatel akce Zdeněk Pavlíček z oddělení vzdělávání.
V soutěži o nejlepší model zvítězil tým ve složení Tomáš Fišer, Tomáš Háva, Štěpán Ošmera, Kristýna Volfová a Adéla Nevrklová. Jako odměnu si každý člen vítězného týmu odnesl tablet. Všichni účastníci pak obdrželi drobné dárky a batůžek od firmy Bosch.
Kdo získal titul „Technic boy/Technic girl“?
Další výzvou akce byla individuální soutěž o titul „Technic boy/Technic girl“, kde šlo o to, kdo z chlapců a dívek nejlépe pozná a pojmenuje různé technické nástroje používané nejen ve firmě Bosch, ale i v domácnosti. Vítězem soutěže
a nositelem titulu „Technic boy“ se stal Filip Vyhnanovský, který jako odměnu získal technickou stavebnici Gravitrax. „Dnes se mi tady líbilo technické zadání pro stavění z Merkuru, technické otázky nebyly těžké a byly zaměřeny prakticky. Samozřejmě mám také velikou radost z výhry,“ sdělil spokojený Filip.
Zábavná forma motivuje ke studiu technických oborů
„Technika se mi líbí. V našem týmu se mi pracovalo dobře, všichni jsme si rozuměli,“ řekl účastník akce Tomáš Fišer. „Zatím sice o studiu techniky neuvažuji, ale v našem týmu jsme se shodli, že Bosch je atraktivní firma s výborným technickým zázemím,“ uvedla účastnice Juniors´ Bosch Day Klára Vopálenská.
„Jsem ráda, že „Juniors´ Bosch Day“ pořádaný naší firmou může být pro účastníky a účastnice prvotním impulsem k jejich rozhodnutí pro studium technických oborů. Byla bych osobně potěšena, kdyby se někteří z chlapců nebo dívek později zajímali o možnosti stát se součástí rodiny Bosch v Jihlavě, „ zhodnotila akci obchodní ředitelka firmy Suzana Cizmic.