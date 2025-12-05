Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

- Bosch Juniors´ Day – akce zaměřená na technickou výchovu mládeže
- Bosch podporuje dlouhodobě technické vzdělávání, to je důležitým bodem firemní strategie do budoucna
V pondělí 1. prosince 2025 uspořádala firma Bosch Powertrain s.r.o. tradiční akci zaměřenou na technickou výchovu mládeže „Juniors´ Bosch Day“. Cílovou skupinou byli chlapci a děvčata, děti zaměstnanců, ve věku 12 až 13 let. Akce měla za cíl představit dětem firmu Bosch, zajímavý svět techniky a motivovat budoucí mladé talenty ke studiu technických oborů.
Stavebnice Merkur otevírá dveře do světa techniky
Celodenní program byl plný interaktivních aktivit, hlavní roli však hrála práce s legendární technickou stavebnicí Merkur. Účastníci byli rozděleni do čtyř smíšených týmů. Takto se podařilo v jednotlivých týmech vytvořit dynamičtější atmosféru a podpořit vzájemnou motivaci v týmech.
„Základem pracovních aktivit byla technická stavebnice Merkur 8, ze které chlapci a děvčata společně montovali kompletní set jeřábu umístěného na vozidle dle svého návrhu a vrtulník. Jako předlohu dostali jen konstrukci jeřábu, trup vrtulníku a základ vozidla. Jednotlivé týmy musely k základu kreativně vymyslet zbývající části. Bez koordinace, technické zručnosti a chuti do práce by týmy neměly šanci uspět. Závěrečným úkolem bylo zvednout vrtulník z podložky, otočit s ním o 180° a opět ho spustit na podložku,“ řekl spolupořadatel akce Zdeněk Pavlíček.
V soutěži o nejlepší model zvítězil tým ve složení Šimon Král, Matyáš Vopálenský, Zuzana Doležalová, Adéla Mutlová a Martina Křížová. Jako odměnu si každý člen vítězného týmu odnesl tablet. Všichni účastníci pak obdrželi drobné dárky a batůžek od firmy Bosch.
Kdo získal titul „Technic boy/Technic girl“?
Další výzvou akce byla individuální soutěž o titul „Technic boy/Technic girl“, kde šlo o to, kdo z chlapců a dívek nejlépe pozná a pojmenuje různé technické nástroje používané nejen ve firmě Bosch, ale i v domácnosti. Vítězem soutěže a nositelem titulu „Technic boy“ se stal Filip Nejedlý, který jako odměnu získal technickou stavebnici Gravitrax. „Dnes se mi tady líbilo stavění z Merkuru, všechny technické otázky. Samozřejmě mám také velikou radost z výhry,“ sdělil spokojený Filip.
Zábavná forma motivuje ke studiu technických oborů
„Mám rád techniku, Merkur a všechny podobné stavebnice. Velmi mě baví počítače, technologie a také mám rád elektroniku. V našem týmu se mi pracovalo dobře. Myslím, že jsme si všichni dobře rozuměli,“ řekl účastník akce Šimon Král. Ten už má také jasno ve svém budoucím směřování: „Chtěl bych v budoucnu studovat informatiku a pokud to vyjde, tak i pracovat pro Bosch.“ Podobně jako Šimon uvažovala o budoucím studiu techniky například i účastnice Juniors´ Bosch Day Jenovéfa Jirků.
„Jsem rád, že „Juniors´ Bosch Day“ pořádaný naší firmou je pro účastníky a účastnice prvotním impulsem k jejich rozhodnutí pro studium technických oborů. Byl bych osobně potěšen, kdyby někteří z chlapců nebo dívek později využili nabídku na nějakou technickou pozici ve firmě Bosch v Jihlavě,“ zhodnotil akci technický ředitel firmy Carsten zur Steege.