Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

- 20. ročník vánočního eventu na jihlavském náměstí s charitativním a kulturním programem „Bosch Svařák“ přilákal i v letošním roce vysoký počet návštěvníků
- Opomenut nebyl ani charitativní rozměr akce: Jihlavský Bosch věnoval na podporu Nemocnice Jihlava částku 250 000 Kč
Jihlavské náměstí se v pátek 12. prosince 2025 proměnilo v místo plné vánoční pohody, hudby a dobrých skutků. Jubilejní 20. ročník vánočního eventu „Bosch Svařák“, který pořádala společnost Bosch Powertrain s.r.o., opět potvrdil, že spojení vánoční atmosféry, kultury a charity má mezi lidmi velký ohlas. Akci si letos nenechaly ujít téměř čtyři tisíce návštěvníků.
Bohatý program pro malé i velké
Kromě oblíbených stánků se svařeným vínem a vánočními dobrotami čekal na návštěvníky pestrý kulturní program. Náměstí ožilo vánočními trhy, anděly na chůdách nebo nadrozměrnými divadelními loutkami. Hudební scénu rozezněly kapely Lucy & HangOver a Děda Mládek Illegal Band, hlavní koncert pak patřil zpěvačce Kateřině Marii Tiché. Nezaměnitelnou vánoční atmosféru podtrhl také dětský sbor ze Základní umělecké školy Jihlava, který zazpíval tradiční koledy. „Bosch Svařák“ svou návštěvou podpořili také hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla a primátor statutárního města Jihlavy Petr Ryška. Rodinná atmosféra plná klidu, radosti a setkávání byla cítit po celý večer.
Pomoc, která má smysl
Charitativní rozměr je nedílnou součástí každého „Bosch Svařáku“. Ani letos tomu nebylo jinak. Jihlavský Bosch věnoval Nemocnici Jihlava celkem dva finanční dary v celkové výši 250 000 Kč.
První dar ve výši 150 tisíc korun je určen na pořízení chodítek s opěrnou deskou, posuvných zástěn a křeslové váhy pro pacienty s omezenou hybností na Infekčním oddělení Nemocnice Jihlava. Dárcovský šek převzaly za oddělení primářka Romana Kumštarová a vrchní sestra Eva Trnková.
Druhý dar ve výši 100 tisíc korun pomůže financovat projekt „Vánoční pokoj“. Díky vánočnímu daru bude možné na interním oddělení Nemocnice Jihlava opravit a vybavit pokoj pro pacienty v těžkém zdravotním stavu. Dárcovský šek převzala za oddělení Kateřina Paulová.
Součástí vánočního trhu byl také prodej výrobků z chráněných dílen regionálních neziskových organizací. Prodej byl spojen zároveň i s podáváním informací pro zájemce z řad návštěvníků akce. Letos se představily organizace Bílý kruh bezpečí, Integrační centrum Sasov a Centrum J. J. Pestalozziho - Krizové centrum Jihlava.
Poděkování a přání do nového roku
Na závěr akce poděkoval technický ředitel firmy Bosch Powertrain s.r.o. Carsten zur Steege všem zaměstnancům jihlavské firmy Bosch za jejich celoroční práci a popřál jim, jejich rodinám i všem návštěvníkům akce úspěšný a radostný rok 2026.