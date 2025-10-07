Jihlavský půlmaraton: sportovní úspěch zaměstnanců Bosch Jihlava

Bosch podporuje sportovních aktivity zaměstnanců.

Záběry z průběhu akce Jihlavský půlmaraton 2025 ze dne 7. září 2025

Záběry z průběhu akce Jihlavský půlmaraton 2025 ze dne 7. září 2025 | foto: Bosch

13 fotografií

Jihlava. Jako již řadu let, tak i letos mohli naši zaměstnanci využívat kromě řady volnočasových aktivit také sportovní aktivity podporované firmou Bosch Powertrain s.r.o. Vedle cykloakce Do práce na kole 2025 se opět stal velikým lákadlem pro zaměstnance Jihlavský půlmaraton. Jubilejní 10. ročník Jihlavského půlmaratonu se uskutečnil 7. září 2025 v areálu Český mlýn a na start se postavilo celkem 60 běžců a běžkyň ze závodu Bosch Jihlava.

Skvělé výkony navzdory teplému počasí

Slunečné babí léto vytvořilo krásnou kulisu, ale zároveň i náročnější podmínky pro účastníky půlmaratonu. Přesto se běžcům z Bosche podařilo dosáhnout vynikajících výsledků. V kategorii ženských čtyřčlenných štafet vybojovaly Tereza Melounová, Lucia Vitališová, Hana Prokůpková a Ivana Zajíčková první místo. Úspěšný byl i tým mužů – Michal Digrin a Vítězslav Jaroš obsadili třetí příčku v kategorii dvoučlenných štafet. Bosch byl úspěšný i v dalších kategoriích.

Rodinný běh i týmové nasazení

V letošním ročníku se navíc do kategorie Rodinného běhu zapojila řada zaměstnanců se svými dětmi. „Bylo skvělé si zaběhat během krásného slunečného dne a ještě podpořit dobrou věc,“ popsala atmosféru malá závodnice Stella Matějková. Nechyběly ani příběhy o týmové soudržnosti. Některé štafety musely na poslední chvíli kvůli nemocem hledat náhradníky. „Je to velká výzva, ale věřím, že to dobře dopadne,“ řekl před startem Martin Alexa, člen běžeckého týmu Hrdinové, který zaskočil za nemocnou kolegyni.

Za vítěznou 4člennou štafetu žen shrnula akci členka štafety Tereza Melounová: „Na letošní ročník Jihlavského půlmaratonu jsme se s kolegyněmi moc těšily a jsme rády, že se nám podařilo obhájit loňské první místo a opět v naší kategorii vyhrát. To, že se do sportovních akcí tohoto typu zapojují i další zaměstnanci z Bosche, je skvělé. Závod jsme si s kolegyněmi moc užily.“

Zázemí a podpora od Bosche

Letošní ročník byl zajímavý také tím, že jihlavský Bosch podpořil své zaměstnance nejen zajištěním zázemí v prostorách TenisCentra, ale i odpočinkovou Bosch chill zónou přímo ve sportovním areálu Český mlýn. Prostory TenisCentra nabízely během dopolední i odpolední části závodu drobné občerstvení, nápoje a zázemí na převlečení pro běžce z firmy Bosch. Bosch chill zóna pak byla k dispozici všem účastníkům a návštěvníkům sportovní akce a nabízela zdarma různé čepované nealkoholické nápoje. Jihlavský Bosch navíc podpořil letošní ročník půlmaratonu i řadou věcných cen v podobě výrobků firmy Bosch (domácí spotřebiče / elektrické nářadí).

Bosch podporuje sportovní aktivity svých zaměstnanců

„Každý, kdo se zapojil do firemních sportovních aktivit, udělal něco pro vlastní zdraví a pomocí pohybu pomohl minimalizovat možná budoucí zdravotní rizika. Rozsah opatření, kterými firma podporuje běh nebo jízdu na kole u svých zaměstnanců, je různorodý – od uhrazení startovného přes poskytnutí převlékacích kabin až po zastřešené odstavné plochy pro kola. Tradičně vysoký počet zapojených zaměstnanců jasně dokazuje, že naše firma jde v oblasti podpory sportovních aktivit zaměstnanců správným směrem,“ shrnul Ralph Klaus Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Powertrain s.r.o.

