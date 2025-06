Jihlavský Enviropol: Ochrana přírody jako každodenní závazek

Tento den, každoročně vyhlašovaný Organizací spojených národů, zdůrazňuje důležitost péče o přírodu, odpovědného nakládání se zdroji a udržitelného rozvoje.

V Enviropolu se ale ekologie neomezuje jen na jeden den v roce – je základem celého provozu i firemní kultury.

„Věříme, že každý krok směrem k udržitelnosti má smysl. Ať už jde o to, jak nakládáme s odpadem, jak přemýšlíme o výrobě nebo jak vzděláváme veřejnost. Den životního prostředí je pro nás symbolem toho, co děláme každý den,“ uvedla zástupkyně Enviropolu Dana Křížková.

Součástí dlouhodobé aktivity společnosti je i osvěta směrem k dětem a mládeži. Enviropol pravidelně pořádá exkurze pro základní, střední a vysoké školy. Během nich se žáci a studenti dozvídají, co se děje s elektrospotřebiči poté, co doslouží, a jakým způsobem lze materiály znovu využít. Pro mnohé je to první setkání s reálnou podobou recyklace a důležitým tématem cirkulární ekonomiky.

Cílem těchto exkurzí je nejen přiblížit samotný proces recyklace, ale i podpořit environmentální výchovu. Enviropol věří, že právě mladá generace může sehrát klíčovou roli v tom, jak bude planeta vypadat v budoucnu.

Připomínka Dne životního prostředí je tak pro Enviropol nejen formálním gestem, ale přirozenou součástí firemní filozofie. Vzdělávání, odpovědný přístup k odpadu a každodenní práce na ochraně životního prostředí zůstávají pevnými pilíři činnosti společnosti i do budoucna.

O nás:

ENVIROPOL je předním zpracovatelem elektroodpadu v ČR, SK, PL a DE. Jsme spolehlivým partnerem ve všech oblastech nakládání s elektroodpadem, od servisních služeb a poradenství přes zpracování až k obchodu s kovy a separovanými odpady. Více na: www.enviropol.cz