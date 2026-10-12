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iWant otevřel v Jihlavě Apple Premium Partner prodejnu

Komerční sdělení

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Komerční sdělení

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Fanoušci prémiových technologií na Vysočině se dočkali. Značka iWant v nákupním centru Citypark Jihlava slavnostně otevřela svou první prodejnu s nejvyšším certifikovaným statusem Apple Premium Partner.

Událost doprovodila energie moderátora Jakuba Kotka, Kolo štěstí pro nakupující i kreativní program.

Vysočina vstoupila do nové éry technologického nakupování. V pátek 3. října přivítala návštěvníky zrekonstruovaná a výrazně modernizovaná prodejna iWant v jihlavském nákupním centru Citypark. Původní koncept byl povýšen na prestižní status Apple Premium Partner, který představuje absolutní vrchol v rámci autorizovaného prodeje a zákaznického servisu značky Apple. Pro iWant jde o vůbec první prodejnu tohoto nejvyššího standardu v celém regionu.

Odpočet s Jakubem Kotkem a Kolo štěstí se žetony

Slavnostní atmosféra byla v Cityparku cítit už dlouho před desátou hodinou dopolední, kdy se před prodejnou srotily desítky nedočkavých návštěvníků. Role moderátora se opět ujal charismatický Jakub Kotek, který dav udržoval v energii a přesně v 10:00 odstartoval společný hlasitý odpočet. Následné přestřižení pásky oficiálně otevřelo vstup do nového prostoru.

Na zákazníky čekalo v den otevření také originální překvapení. Místo plošného rozdávání voucherů zvolil iWant hravější formu, kdy prvních 200 nakupujících obdrželo k jakémukoliv nákupu u pokladny speciální žeton, se kterým si mohli roztočit Kolo štěstí. Vyhrával každý a ti nejšťastnější si vytočili nákupní vouchery v hodnotě až 1 000 Kč na další nákupy.

Digitální portréty na iPadu i prémiový interiér

Kromě výjimečných slev na zařízení Apple si hosté užili bohatý doprovodný program zaměřený na zážitky a tvořivost. Velký zájem vzbudila přítomnost profesionálního digitálního ilustrátora. Návštěvníci si mohli vyzkoušet preciznost pera Apple Pencil a iPadu v praxi a nechat si přímo na místě během několika minut vytvořit autorský portrét, který si odnášeli vytištěný jako osobní památku na slavnostní den.

Příjemnou náladu v prostoru nového interiéru s ikonickými dřevěnými stoly a vzdušným uspořádáním po celý den podtrhovalo také výběrové občerstvení.

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Komplexní zázemí a expresní autorizovaný servis

Proměna v koncept Apple Premium Partner přináší obyvatelům Jihlavy a celého kraje především nekompromisní úroveň péče. Součástí prodejny je plnohodnotný autorizovaný servis disponující týmem certifikovaných techniků, kteří zajišťují diagnostiku a standardní opravy pomocí originálních dílů přímo na místě.

Značka nezapomíná ani na podnikatele a lokální firmy, kterým nová prodejna nabízí dedikované B2B zázemí pro individuální konzultace, řešení firemní IT infrastruktury či výhodné financování.

iWant tak po úspěšných otevřeních v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci či Pardubicích dále upevňuje pozici klíčového Apple partnera v České republice a přináší světové standardy péče i do srdce Vysočiny.

Více informací o službách, otevírací době a kompletní nabídce najdete na webu www.iwant.cz.

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