Inspirace: Bývalý stážista Teleflexu nyní vede IT v České republice

Kariérní postup Josefa Nováka je důkazem toho, jak lze odhodláním a tvrdou prací dosáhnout pozoruhodných výsledků.

Jaká byla vaše cesta Teleflexem až k aktuálnímu povýšení do role IT manažera pro Českou republiku?

Moje cesta v Teleflexu začala v roce 2014, kdy jsem nastoupil v rámci středoškolských praxí jako stážista do IT týmu. Tehdy jsem měl minimální zkušenosti s pracovním prostředím a všechno pro mě bylo nové. Tehdejší tým byl téměř ve stejné podobě jako nyní a kolegové se o mě velmi dobře starali. Byl jsem velice spokojený a když mi bylo nabídnuto v následujících ročnících střední školy se vrátit, tak jsem neváhal. Vrátil jsem se i vícekrát na brigádu na IT oddělení, ale byl jsem také jednou na brigádě ve skladu a recepci. Také jsem měl zde skvělou příležitost vypracovat si svou bakalářskou práci. Před dokončením magisterského navazujícího studia na VŠ se mi ozval kolega, zda bych měl zájem nastoupit na plný úvazek do IT týmu. Rád jsem tuto nabídku přijal a v roce 2022 jsem nastoupil na plný úvazek. Nyní po dvou letech se mi naskytla tato výzva stát se IT manažerem pro ČR. Moc rád jsem to přijal.

Co považujete za klíčové momenty této cesty?

Dalo by se říct, že už i samotný nástup byl jedním z klíčových momentů. Před dokončením VŠ jsem přemýšlel i o jiných možnostech, ale nakonec jsem se rád vrátil na místo, kde to myslím dobře znám a jsem spokojený. Za další klíčový moment považuji, že jsem v sobě našel odvahu se ujmout role „dosavadního“ vedoucího týmu v době, kdy jsme byli v určitém přechodu. Prvně jsem si to nedokázal příliš představit, ale postupem času jsem se v této pozici našel.

Jaké byly vaše první pocity, když jste se dozvěděl, že byste mohl být manažerem IT pro oba závody?

V první řadě jsem byl opravdu šťastný, že naše vedení ať už z Global IT anebo českého Campusu do mě vložilo takovouto důvěru. Moc si toho vážím. S radostí jsem tuto nabídku přijmul a ačkoliv to je velká výzva, tak věřím, že společně s naším skvělým IT týmem odvedeme dobrou práci pro Teleflex.

Jaké máte plány a cíle pro zlepšení IT infrastruktury v českých závodech naší firmy? Kde vidíte největší prostor pro zlepšení?

Možností je samozřejmě mnoho. Určitě chci celkové fungování naší IT infrastruktury zefektivnit a co možná nejvíce interních procesů zautomatizovat.

Jak budete chtít vést váš tým? Jak se budete snažit motivovat a podporovat své kolegy?

Chtěl bych vytvořit prostředí, kde každý člen týmu ví, že má mou plnou důvěru a tím i možnost přinášet nové nápady. Důležité pro mě bude, aby kolegové viděli, že jsem ochoten zapojit se do operativy a dávat do ní maximum a jít jim tak dobrým příkladem. Vzhledem k velikosti našeho týmu věřím, že si mohu dovolit mít ke každému z členů individuální přístup a neuchylovat se k nějakým schématům.

Kdo nebo co vás nejvíce inspirovalo ve vaší kariéře?

Všeobecně můžu říct, že velký vliv na mě měli členové našeho IT týmu, ať už stávající nebo bývalí. Jeden z kolegů se mi hodně věnoval, už když jsem v roce 2014 poprvé přišel, a pomohl mi se rozvinout po profesní, ale i lidské a komunikační stránce.

Jak vnímáte svou roli v motivaci a inspiraci dalších mladých zaměstnanců ve firmě? Jaké poselství byste chtěl předat dalším stážistům nebo juniorním pracovníkům?

Ať jsou hlavně co nejvíce otevření novým příležitostem, myšlenkám, názorům a nebojí se vyzkoušet si něco nového. Když jsem přišel poprvé na praxi, tak ačkoliv jsem menší základ v IT měl ze školy, tady bylo vše úplně jiné. Hodně jsem se zajímal u kolegů, kteří za sebou už měli roky zkušeností. Měl jsem také zároveň štěstí, že jsem tu narazil na opravdu skvělé lidi, kteří mi moc pomohli.

Co děláte ve svém volném čase, abyste si udržel čistou mysl a pozitivní energii?

Především trávím čas se svými blízkými a také sport, zejména teda fotbal, který jsem dříve hrával. Nyní už jsem především fanoušek nežli aktivní hráč. Místo fotbalu jsem se našel v cyklistice, která mě opravdu baví. Takže když mám příležitost, tak rád vyrážím někam na kole.

