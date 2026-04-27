IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Právě na tomto přístupu stojí IGF Care Centre Třebíč, které na Vysočině funguje od roku 2019 a patří k zavedeným poskytovatelům pobytových sociálních služeb v regionu. Od svého vzniku se postupně rozvíjí a reaguje na měnící se potřeby dlouhodobé podpory a zajišťování služeb. Poskytuje odbornou péči lidem s neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou, a od roku 2024 také klientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Celková kapacita centra činí 125 lůžek.
Základem fungování centra jsou lidé, kteří v něm pracují. Zdravotní sestry, pečovatelé, rehabilitační pracovníci, terapeuti i další profese tvoří sehraný tým, který stojí na spolupráci, vzájemném respektu a otevřené komunikaci. „Je pro mě důležité vědět, že se můžu spolehnout na kolegy i vedení. Všechno se tady řeší otevřeně a s respektem,“ popisuje jedna ze sester svou zkušenost z práce v centru. Takové prostředí vytváří pevné zázemí nejen pro zaměstnance, ale i pro kvalitní a dlouhodobou péči.
Právě stabilní a dobře fungující tým se přirozeně promítá i do každodenní péče o klienty. Klienti mají k dispozici nepřetržitou zdravotní péči, rehabilitace, ergoterapii i aktivizační činnosti sedm dní v týdnu, které podporují fyzickou i psychickou pohodu.
Cílem je vytvářet prostředí, ve kterém si lidé mohou zachovat důstojnost a co největší míru samostatnosti. V praxi to znamená péči, která má svůj řád, ale zároveň respektuje tempo a potřeby každého člověka. Přehledný denní režim, klidné prostředí a srozumitelná komunikace pomáhají klientům cítit se jistě a orientovat se v každodenním životě.
Součástí života v centru jsou také společné aktivity, které přinášejí pocit sounáležitosti. Tematické dny, oslavy, bohoslužby nebo mezigenerační setkání pomáhají udržovat kontakt s okolím a podporují vztahy, které jsou pro dlouhodobou péči důležité.
S postupným rozvojem centra se rozšiřuje také tým. Uplatnění zde nacházejí především všeobecné a praktické zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé i další profese, včetně zdravotníků na začátku profesní dráhy nebo studujících s minimální praxí. Důležitá je možnost postupného zaučení, podpora zkušenějších kolegů a přirozené začlenění do týmu v prostředí, které je stabilní, srozumitelné a dlouhodobě funkční.
IGF Care Centre Třebíč tak nabízí klientům i zaměstnancům jistotu, profesionální zázemí a prostředí, na které je možné se spolehnout.
Zájemci o práci mohou centrum kontaktovat na e-mailu: kariera@caretrebic.cz nebo navštívit www.caretrebic.cz.
Skupina Invest Gate
Za IGF Care Centre Třebíč stojí investiční skupina Invest Gate se svým fondem kvalifikovaných investorů Invest Gate Funds SICAV a.s. Fond umožňuje investorům podílet se na projektech s výrazným společenským přesahem, zaměřených na výstavbu a provoz center s pobytovými sociálními službami a resortů pro aktivní seniory. Díky tomu, že skupina působí nejen jako investor, ale i jako provozovatel těchto zařízení, může klientům nabídnout vysoký standard péče i dlouhodobou stabilitu provozu.
Skupina Invest Gate pokračuje v rozvoji dalších projektů. V druhé polovině roku 2027 plánuje přivítat první klienty v nově budovaném centru dlouhodobé péče v Třeboni, které rozšíří síť moderních zařízení zaměřených na specializovanou a důstojnou péči.