IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

IGF Care Centre Třebíč | foto: IGF Care Centre Třebíč s.r.o.

Právě na tomto přístupu stojí IGF Care Centre Třebíč, které na Vysočině funguje od roku 2019 a patří k zavedeným poskytovatelům pobytových sociálních služeb v regionu. Od svého vzniku se postupně rozvíjí a reaguje na měnící se potřeby dlouhodobé podpory a zajišťování služeb. Poskytuje odbornou péči lidem s neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou, a od roku 2024 také klientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Celková kapacita centra činí 125 lůžek.

Základem fungování centra jsou lidé, kteří v něm pracují. Zdravotní sestry, pečovatelé, rehabilitační pracovníci, terapeuti i další profese tvoří sehraný tým, který stojí na spolupráci, vzájemném respektu a otevřené komunikaci. „Je pro mě důležité vědět, že se můžu spolehnout na kolegy i vedení. Všechno se tady řeší otevřeně a s respektem,“ popisuje jedna ze sester svou zkušenost z práce v centru. Takové prostředí vytváří pevné zázemí nejen pro zaměstnance, ale i pro kvalitní a dlouhodobou péči.

Právě stabilní a dobře fungující tým se přirozeně promítá i do každodenní péče o klienty. Klienti mají k dispozici nepřetržitou zdravotní péči, rehabilitace, ergoterapii i aktivizační činnosti sedm dní v týdnu, které podporují fyzickou i psychickou pohodu.

Cílem je vytvářet prostředí, ve kterém si lidé mohou zachovat důstojnost a co největší míru samostatnosti. V praxi to znamená péči, která má svůj řád, ale zároveň respektuje tempo a potřeby každého člověka. Přehledný denní režim, klidné prostředí a srozumitelná komunikace pomáhají klientům cítit se jistě a orientovat se v každodenním životě.

Součástí života v centru jsou také společné aktivity, které přinášejí pocit sounáležitosti. Tematické dny, oslavy, bohoslužby nebo mezigenerační setkání pomáhají udržovat kontakt s okolím a podporují vztahy, které jsou pro dlouhodobou péči důležité.

S postupným rozvojem centra se rozšiřuje také tým. Uplatnění zde nacházejí především všeobecné a praktické zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé i další profese, včetně zdravotníků na začátku profesní dráhy nebo studujících s minimální praxí. Důležitá je možnost postupného zaučení, podpora zkušenějších kolegů a přirozené začlenění do týmu v prostředí, které je stabilní, srozumitelné a dlouhodobě funkční.

IGF Care Centre Třebíč tak nabízí klientům i zaměstnancům jistotu, profesionální zázemí a prostředí, na které je možné se spolehnout.

Zájemci o práci mohou centrum kontaktovat na e-mailu: kariera@caretrebic.cz nebo navštívit www.caretrebic.cz.

Skupina Invest Gate

Za IGF Care Centre Třebíč stojí investiční skupina Invest Gate se svým fondem kvalifikovaných investorů Invest Gate Funds SICAV a.s. Fond umožňuje investorům podílet se na projektech s výrazným společenským přesahem, zaměřených na výstavbu a provoz center s pobytovými sociálními službami a resortů pro aktivní seniory. Díky tomu, že skupina působí nejen jako investor, ale i jako provozovatel těchto zařízení, může klientům nabídnout vysoký standard péče i dlouhodobou stabilitu provozu.

Skupina Invest Gate pokračuje v rozvoji dalších projektů. V druhé polovině roku 2027 plánuje přivítat první klienty v nově budovaném centru dlouhodobé péče v Třeboni, které rozšíří síť moderních zařízení zaměřených na specializovanou a důstojnou péči.

Nejčtenější

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Komerční sdělení
IGF Care Centre Třebíč

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

27. dubna 2026

Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Komerční sdělení

Najít rovnováhu mezi ruchem města a klidem přírody je vzácné. Projekt Valmont ve Starých Splavech ji nabízí v nejvyšší kvalitě – luxusní apartmány s prosklenými stěnami a dechberoucími výhledy na...

27. dubna 2026

Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Komerční sdělení
Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky rozšiřují nabídku léčebných pobytů hrazených pojišťovnami i preventivních programů pro širokou veřejnost. Spojují tradici, moderní medicínu a individuální přístup, díky kterému...

27. dubna 2026

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

27. dubna 2026

České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Komerční sdělení
Klenoty

Od 1. května budou v Klášteře Borovany vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních insignií a poznáte i jejich příběhy.

27. dubna 2026

Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Komerční sdělení
Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.

27. dubna 2026

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Komerční sdělení
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Na začátku je to většinou jednoduché. Nápad. Myšlenka. Nebo pocit, že by to šlo dělat líp.

27. dubna 2026

Víc než jen dobrý soused

Komerční sdělení
Víc než jen dobrý soused

Polička je pro ně víc než jen adresa na mapě. Je to výrobní základna, srdce holdingu a také místo, kde skupina STV INVEST ukazuje, že společenská odpovědnost jde ruku v ruce s jejím podnikáním, coby...

27. dubna 2026

NUTREND WORLD – jedinečný svět zážitků

Komerční sdělení

NUTREND WORLD v Olomouci nabízí jedinečné spojení moderního fitness, privátního wellness, butikového hotelu a špičkové gastronomie. Multifunkční komplex vytváří prostor, kde se aktivní životní styl...

27. dubna 2026

Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Komerční sdělení
Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Slovenský umělec Lousy Auber slaví výrazný mezinárodní úspěch. Jeho instalace Keep Your Bubble se probojovala mezi 12 nejlepších projektů v rámci Fuorisalone Award 2026 na Milan Design Weeku, jedné z...

27. dubna 2026

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

27. dubna 2026

Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Komerční sdělení
Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Máj, čas lásky, ale taky probouzející se přírody a šťavnaté zeleně. Užijte si tuhle krásu v horském městečku s výhledy na hřebeny Krkonoš, romantickými procházkami a spoustou zážitků pro dva. Vyfoťte...

27. dubna 2026

