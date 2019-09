Horácké autodružstvo v Třebíči představí novou ŠKODU KAMIQ 4. září 2019

Horácké autodružstvo v Třebíči bylo založeno v r. 1959 a to sloučením družstev Sitona Rokytnice nad Rokytnou, DUP Pelhřimov a Vysočina Žďár nad Sázavou. Původní družstvo by letos oslavilo 60 let od založení.

Při svém vzniku byla činnost družstva zaměřena na kovovýrobu a výrobky ze dřeva. Opravy vozů nebyly hlavní náplní společnosti, avšak současně probíhala výstavba provozovny autoopravny, která po dobudování měla 125 pracovníků .V letech 1960 až 1970 Horácké autodružstvo podchytilo nástup motorizace a začalo se v tomto směru intenzivně rozvíjet. Byly postaveny provozovny ve Velkém Meziříčí, Znojmě, Jemnici, Říčanech u Brna a v Brně Husovicích.

V 90. letech družstvo svojí činností a službami působilo v 5 okresech Jihomoravského kraje ve svých 14 provozovnách a mělo 430 členů. Specializovalo se na opravy značek ŠKODA, VAZ, Moskvič, Wartburg, Fiat, Trabant a Volha. V roce 1992 se bývalé družstvo rozpadlo a vzniklo 5 samostatných subjektů. Největší provozovna 01 Třebíč si ponechala stávající název Horácké autodružstvo, druhá největší provozovna ve Velkém Meziříčí také. V roce 1985 a 2006 družstvo zasáhly povodně, rozsah záplavy z roku 1985 je vidět na doložené fotografii.

Od roku 1993 je Horácké autodružstvo oficiálním dealerským místem ŠKODA AUTO a je držitelem certifikátu systému řízení jakosti pro prodej a servis ISO 9001.

V roce 2015 proběhla již druhá rozsáhlá rekonstrukce autosalonu dle CI ŠKODA AUTO, která je shodná pro všechny autosalony. Družstvo neustále investuje do rozšíření a profesionalizace služeb a provozu, nyní se nejen prostory, ale i zaměstnanci, připravují na elektromobilitu a zahájení prodeje ojetých vozů programu ŠKODA PLUS, které bude k dispozici od ledna roku 2020.

Přeci jen v tomto automobilovém oboru máme dlouholeté zkušenosti, proto můžeme všem majitelům automobilů nabídnout tyto služby:

Prodej nových vozů ŠKODA

Prodej a výkup ojetých vozů ŠKODA PLUS (od 1.1.2020)

Prodej náhradních dílů a příslušenství

Záruční a servisní prohlídky a opravy

Pozáruční servis ostatních značek

Kompletní karosářské a lakýrnické práce

Pneuservis a uskladnění kompletních kol nebo pneu

Mechanické a elektronické zabezpečení vozidel

Komplexní čištění vozidla včetně konzervace laku, mytí motorů a podvozků a mytí kol

Příprava a provedení STK a měření emisí

Revize LPG a CNG

Zapůjčení náhradního vozidla

NONSTOP odtahová služba

Prodej a servis malé zemědělské mechanizace Honda VARI

V současné době se připravujeme na zbrusu nový přírůstek, nový model ŠKODA KAMIQ, jenž rozšíří velmi oblíbenou kategorii supermini SUV. Vozy SUV značky ŠKODA se prodávají velmi dobře a KODIAQ a KAROQ velmi významně podpořily obchodní výsledky celé značky. V Evropě se v roce 2018 prodalo asi 137 500 vozů SUV, což představuje skoro 21% všech prodejů za toto období. KAMIQ přichází na trh, kde může dosáhnout minimálně stejných úspěchu jako modely KODIAQ a KAROQ, které ideálně doplňuje. Snaží se stávajícím i novým zákazníkům nabídnout přesně to, co očekávají od SUV, to vše v podobě praktického vozu, kterými je značka ŠKODA proslulá.

Mezi charakteristické prvky modelu ŠKODA KAMIQ patří zvýšená světlá výška, která poskytuje lepší přehled o okolní dopravě a usnadňuje nastupování a vystupování, kompaktní rozměry tohoto crossoveru, které kombinují výhody městského vozu s SUV.

Nový KAMIQ disponuje nejmodernějšími technologiemi a rozsáhlou vyspělou výbavou, kterou ocení i ti nejnáročnější zákazníci.

Bezpečnost zajišťují pokročilé Bi-LED světlomety, nebo TOP LED světla, dále nabízí bezkonkurenčních devět airbagů, o tři více než nejbližší konkurenti, detekci mrtvého úhlu Side Assist, který má dosah až 70 metrů, nebo systém nouzového brzdění Front Assist.

ŠKODA KAMIQ nabízí nový rozměr konektivity, a to například velký virtuální kokpit, infotainmentový displej o velikosti až 9,2“ volně stojící na palubní desce, zcela v zorném poli řidiče, což odpovídá nové koncepci interiéru společnosti ŠKODA. Všichni majitelé vozu KAMIQ budou mít vždy přístup do svého vozu přes službu Vzdálený přístup, která je součástí systému služby ŠKODA CONNECT.

I tento model nabízí samozřejmě Simply Clever prvky. Pokud jde o praktičnost, je ŠKODA KAMIQ velmi vpředu. Žádný její konkurent nenabízí pohodlné, elektricky ovládané a mechanicky sklopné tažné zařízení. Vůz nabízí ve standardní výbavě střešní ližiny, které dávají další možnost převážet na střeše další náklad.

Z pohledu prostornosti interiéru patří KAMIQ mezi ty nejlepší. Velký zavazadlový prostor má objem 400 litrů a při sklopení opěradel vzroste až na 1 395 litrů.

Za pozornost stojí i další prvky výbavy jako je systém Park Assist, který za vás pohodlně zaparkuje, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s funkcí Tip to Close pro snadné zavírání, až 18“ kola z lehkých slitin, adaptivní tempomat, Kessy, SmartLink, zadní parkovací kamera, panoramatická střecha a další. Vše si lze osobně prohlédnout v autosalonu Horácké autodružstvo v Třebíči na Brněnské ulici, a nejen to, můžete si zarezerovovat i předváděcí jízdu tímto vozem, kde si osobně vyzkoušíte jízdní vlastnosti a podrobně prozkoumáte výbavu.

Tímto vás co nejsrdečněji zveme na prezentaci tohoto nového modelu ŠKODA KAMIQ, která bude probíhat na Karlově náměstí v Třebíči dne 4. a 5. září 2019 od 9-16 hod.

K vidění bude nejen KAMIQ, ale i ostatní modely, FABIA, SCALA, faceliftový SUPERB, KAROQ.

Pro děti bude připraven skákací hrad ve tvaru auta a pro příznivce značky ŠKODA malé upomínkové předměty.

Přijďte, jste srdečně zváni.

Horácké autodružstvo, Třebíč