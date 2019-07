Firma Bosch Diesel s.r.o. pořádala 10. června tradiční „Girls´ Day - Dívčí den“, na který přišlo celkem 20 dívek se zájmem o techniku. Jednalo se o dcery zaměstnanců firmy Bosch navštěvující v letošním školním roce pátou až sedmou třídu základní školy. Cílem každoročně pořádané akce je umožnit děvčatům nahlédnout do světa techniky a probudit v nich zájem o technické obory.

„Abychom do budoucna zvýšili v technických oborech počet žen, pořádáme každoročně motivační akci „Girls´ Day“. Chceme tak v dívkách podpořit zájem o techniku a technická povolání. Děvčata by sama měla objevit vše, co se skrývá pod pojmem technika a přitom formou hry zjistit, že technika může být i zábavná,“ řekl Ralph Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.

„Girl´s Day“ - skvělá možnost pro dívky poznat svět techniky

Možnost objevit široký svět techniky

Pro dívky byl ve školicím středisku nachystán pestrý program, během kterého mohly osobně poznat technické a pracovní prostředí firmy Bosch v Jihlavě. Vedle informací o firmě Bosch a samotném závodě stála v centru zájmu děvčat i možnost vyzkoušet si práci s technickou stavebnicí Merkur.

Rozděleny do týmů, obdržely dívky úkol postavit z technické stavebnice Merkur podvozek vozidla a k němu vlastní nástavbu. Na základě osobní zkušenosti a získaných vědomostí během práce se stavebnicí Merkur si dívky vytvořily vztah k reálné technice. V soutěži o nejlepší model z Merkuru zvítězil tým ve složení Kristýna Musilová, Ivana Ryčková, Lucie Jelínková, Nathalie Svorada a Natálie Dörrerová.

Vedle soutěže s technickou stavebnicí Merkur mohly dívky soutěžit i o titul „Technikgirl“. V závěrečném testu měla děvčata prokázat nabyté vědomosti nejen o firmě Bosch, ale například i poznávat různé druhy nářadí. Anežka Zajíčková odpověděla správně na všechny otázky a získala titul „Technikgirl 2019“.

Po společném obědě mohly dívky navštívit výrobu a podívat se např. i na pracoviště svých rodičů. Na závěr akce pokládala děvčata řadu dotazů a získala zajímavé informace o možnostech podpory žen u firmy Bosch. Ukončení letošního „Girls´ Day“ bylo ve znamení pozitivní zpětné vazby od jednotlivých účastnic.

„Jsem přesvědčen, že se nám podařilo řadu přítomných dívek nadchnout pro Bosch a technická povolání. Doufám, že tak za několik let získáme více uchazeček o zaměstnání v naší firmě,“ zhodnotil na závěr akce vedoucí personálního oddělení Pavel Krsička.

Závod Jihlava

Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. pracuje na 4 500 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2017“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.