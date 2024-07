Firma Jihlavan staví na dlouholeté tradici a zkušenosti zaměstnanců

To vyzdvihuje ředitel jihlavské firmy Karel Řezníček. Ten se dostal do čela společnosti zabývající se vývojem, výrobou a servisem leteckých hydraulických celků před rokem. A ve své pozici uplatňuje mimo jiné také dvacet let zkušeností ze strojírenského a automobilového průmyslu.