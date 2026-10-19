Enviropol roste. Nabízí stabilní zaměstnání s atraktivní mzdou

Nejsme automotive. Nejsme korporát.
V Enviropolu nejste jen číslo na docházkovém listu. „Nejsme automotive ani velký korporát, kde je vše podřízené tabulkám a neustálému tlaku na výkon. Své zaměstnance známe jménem, jednáme s nimi férově a zakládáme si na dobrých vztazích. Chceme, aby se lidem u nás dobře pracovalo a aby se do práce vraceli rádi,“ uvedla ředitelka závodu Enviropol Pavla Marušová.
S rostoucím objemem práce zaměřené na recyklaci vysloužilého elektrozařízení Enviropol rozšiřuje svůj tým. Aktuálně hledá operátory, seřizovače, skladníky, techniky údržby, teamleadery a mistry.
„Každého nového kolegu čeká důkladné zaškolení a podpora zkušených pracovníků. Nabízíme stabilní zázemí české společnosti a možnost profesního růstu v oboru, jehož význam neustále roste,“ dodala ředitelka závodu.
Na benefitech se nešetří
V Enviropolu ví, že dobré zaměstnance je potřeba ocenit. Proto jihlavský závod nabízí atraktivní mzdu, náborový příspěvek až 50 000 Kč a širokou škálu výhod. „Budeme si vás hýčkat. Nejen zajímavou výplatou, ale i benefity, které skutečně využijete. Chodíte rádi na hokej nebo fotbal? I na to u nás myslíme,“ řekla Pavla Marušová.
Mezi benefity patří:
- náborový příspěvek až 50 000 Kč,
- příspěvek na dopravu,
- 35 000 Kč na zdravotní péči,
- 30 000 Kč ve stravenkovém paušálu,
- 12 000 Kč na benefity dle vlastního výběru,
- prémie a odměny,
- cafeterie Benefit Plus,
- MultiSport karta,
- 4 až 5 týdnů dovolené podle pozice,
- vstupenky a permanentky na hokejová a fotbalová utkání,
- firemní a sportovní akce,
- kvalitní zaškolení,
- možnost odborného a kariérního růstu,
- parkování přímo u závodu a dobrá dostupnost hromadnou dopravou.
Práce, která má smysl
Práce v Enviropolu není jen zaměstnáním ve stabilní firmě. Každý den se zde zpracovávají vysloužilá elektrozařízení a získávají z nich cenné suroviny, které mohou být znovu využity při výrobě nových produktů. Firma tak přispívá k větší surovinové soběstačnosti a odpovědnějšímu využívání přírodních zdrojů.
„Růst našeho závodu znamená také nové pracovní příležitosti pro lidi z Jihlavy a celého regionu. Pokud hledáte dobře placenou práci, férového zaměstnavatele a stabilní zázemí, budeme rádi, když se stanete součástí našeho týmu,“ doplnila ředitelka závodu.