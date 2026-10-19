Enviropol roste a nabírá nové kolegy. Jihlavský závod rozšiřuje provoz

V Jihlavě Enviropol působí už více než třináct let a za tu dobu vybudoval jeden z nejmodernějších závodů na zpracování elektroodpadu v Evropě. Je předním zpracovatelem elektroodpadu v České republice, Německu, Polsku a na Slovensku. Jeho úkolem je dát vysloužilým elektrozařízením nový život – zpracovává ho tak, aby z něj získal cenné suroviny, které se mohou vrátit zpět do výroby.
Technologie Enviropolu dokáží materiálově využít až 95 procent zpracovaného elektroodpadu. Získává železné i neželezné kovy jako je měď nebo hliník, plasty nebo materiály z desek plošných spojů. Díky tomu pomáhá šetřit přírodní zdroje a podporuje principy cirkulární ekonomiky.
Rozšiřuje provoz a hledá nové kolegy
S rostoucím objemem práce Enviropol rozšiřuje provoz na čtyřsměnný režim. A to znamená jediné – potřebuje posílit tým.
Aktuálně hledá například operátory, seřizovače, skladníky, techniky údržby, teamleadery a mistry. Uplatnění v jihlavském závodu najdou zkušení pracovníci i lidé, kteří se chtějí naučit něco nového. Každého nového kolegu čeká důkladné zaškolení a možnost odborného a kariérního růstu.
Práce v Enviropolu je zároveň příležitostí podílet se na oboru, jehož význam do budoucna stále roste. Recyklace elektroodpadu není jen o odpadu. Je o získávání surovin, které mohou znovu sloužit k výrobě nových produktů, a o odpovědném přístupu k přírodním zdrojům.
Na benefitech se nešetří
Novým kolegům Enviropol nabízí náborový příspěvek až 50 000 Kč a řadu dalších výhod. „Chceme, aby se u nás lidem dobře pracovalo a aby se jejich práce promítla nejen do zajímavého výdělku, ale také do celkových podmínek,“ řekla zástupkyně firmy Dana Křížková.
Mezi benefity patří například:
- 35 000 Kč na zdravotní péči,
- 30 000 Kč ve stravenkovém paušálu,
- 12 000 Kč na benefity dle vlastního výběru,
- prémie a odměny,
- cafeterie Benefit Plus,
- Multisport karta,
- 4–5 týdnů dovolené podle pozice,
- permanentky na sportovní akce a vstupenky do zoologických zahrad,
- firemní a sportovní akce,
- kvalitní zaškolení,
- možnost odborného a kariérního růstu,
- parkování přímo u závodu a dobrá dostupnost hromadnou dopravou.
Práce, která má smysl
Enviropol není klasická výrobní firma, cílem je přispívat k větší surovinové nezávislosti, čistšímu životnímu prostředí a menšímu plýtvání přírodními zdroji.
„Zároveň chceme být dobrým zaměstnavatelem pro lidi z Jihlavy a celého Vysočiny.Růst našeho závodu proto znamená také nové pracovní příležitosti přímo v regionu. Pokud hledáte stabilní zaměstnání v moderním provozu, chcete se naučit něco nového nebo hledáte možnost profesně růst, přidejte se k nám,“ uzavřela Dana Křížková.
Aktuální pracovní nabídku a více informací o jednotlivých pozicích najdete naEnviropol.jobs.cz