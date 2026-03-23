Enviropol míří na IFAT 2026, představí recyklaci nové generace

Jihlavská společnost Enviropol se zařadí mezi vystavovatele na jednom z nejvýznamnějších světových veletrhů zaměřených na životní prostředí – IFAT 2026 v německém Mnichově. Akce, která se uskuteční od 4. do 7. května, každoročně přitahuje odborníky z oblasti recyklace, odpadového hospodářství a udržitelných technologií z celého světa.
Enviropol se dlouhodobě specializuje na zpracování drobného elektroodpadu a jeho opětovné využití. Právě na veletrhu IFAT chce firma představit své aktuální inovace a technologické postupy, které umožňují efektivní recyklaci a maximální materiálové využití vysloužilých elektrozařízení.
„Naším cílem je ukázat, že i elektroodpad může být cenným zdrojem surovin. Moderní technologie dnes umožňují vracet materiály zpět do oběhu a výrazně tak šetřit přírodní zdroje,“ uvádí zástupkyně společnosti Dana Křížková.
Návštěvníci veletrhu budou moci Enviropol navštívit v hale A6, stánek 205. Firma zde představí nejen své služby, ale také konkrétní příklady toho, jak lze ze starého vytvořit nové – což je i hlavní motto firmy.
Účast na IFAT je pro společnost důležitou příležitostí k navázání nových obchodních partnerství i sdílení zkušeností s odborníky z celého světa. Zároveň jde o šanci ukázat, že české firmy mají v oblasti cirkulární ekonomiky a recyklace co nabídnout i na mezinárodní úrovni.
Enviropol tak potvrzuje svou pozici inovativní společnosti, která se aktivně podílí na ochraně životního prostředí a rozvoji udržitelných řešení v oblasti nakládání s odpady.