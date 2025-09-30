EFKO – hračky, které dávají smysl. Vyrobeno srdcem na Vysočině

I v době, kdy se většina hraček vyrábí tisíce kilometrů od našich domovů, existuje na Vysočině firma, která jde proti proudu.

Miroslav Kotik | foto: EFKO - karton, s.r.o.

EFKO, český výrobce her a hraček z Nového Veselí, už více než třicet let dokazuje, že kvalitní, bezpečné a edukativní hračky mohou stále vznikat i u nás – s láskou, odborností a respektem k dětskému světu i přírodě.

Firmu založil v roce 1993 Miroslav Kotík, který od začátku kladl důraz na smysluplnost her a hraček. „Hra má obrovskou sílu – nejen zabaví, ale i učí, rozvíjí a formuje osobnost. Proto tvoříme hračky, které podněcují přemýšlení, pohyb, tvořivost i sociální kontakt. Spolupracujeme s psychology, pedagogy i odborníky na vývoj dítěte. I proto mnoho našich výrobků získalo ocenění „SPRÁVNÁ HRAČKA“. Se souborem Her pro předškoláky jsme obdrželi titul Hračka roku a stavebnicový systém aut MultiGO® se pyšní oceněním GRAND PRIX,“ říká Kotík.

Pedagog Mgr. Jiří Dvořák potvrzuje, že kvalitní hračka má zásadní vliv na vývoj dítěte: „Dítě se učí nejlépe, když je aktivní a má možnost objevovat svět vlastním tempem. Hry EFKO motivují k činnosti, podporují zvídavost a rozvíjejí dovednosti – jemnou motoriku, prostorovou orientaci, logiku i schopnost řešit problémy. Oceňuji, že tyto hry vznikají v Česku – děti se tak učí skrze příběhy a motivy, které jsou jim blízké.“

EFKO stojí na lokální výrobě a vlastním vývoji v Novém Veselí. Díky tomu drží pod kontrolou kvalitu i bezpečnost, rychle reaguje na podněty zákazníků a udržuje vysoký standard zpracování. Know-how a kombinace unikátních technologií umožňují vytvářet jedinečná řešení pro firemní zákazníky. Součástí nabídky je i zakázková výroba – od personalizovaných figurek IGRÁČEK a firemních dárků přes deskové hry na míru až po potahovanou kartonáž a dárkové krabičky.

Blíží se čas, kdy všichni budeme vybírat správný dárek pro své ratolesti. EFKO nabízí širokou škálu výrobků s edukativním přesahem. Pojďme se podívat na to nejzajímavější v kostce.

MultiGO® – neobyčejná autíčka

V kategorii hraček je vlajkovou lodí výrobce stavebnicový systém MultiGO®. Ten umožňuje dětem hravou formou měnit vzhled a funkci vozidel, rozvíjí technické myšlení a jemnou motoriku. Díky promyšlenému designu snadno promění například náklaďák v bagr nebo popelářský vůz v cisternu. Auta jsou doplněna o figurky Igráčků. EFKO věří v kvalitu a poskytuje pětiletou záruku.

V listopadu 2025 přibudou expediční sety s Igráčky v rolích paleontologů a archeologů – s motivy DINO a LUXOR.

Klasické pohádky jako nové dětské hry

EFKO letos uvedlo řadu her na motivy klasických pohádek. O Perníkové chaloupce (3D plán), O Červené Karkulce (paměť), O Budulínkovi (liščí závod) – pro menší děti skládačky Boudo budko, O kohoutkovi a slepičce, O koblížkovi, O veliké řepě, které kombinují předčítání s aktivním skládáním příběhu.

Nezbední hafani

Rodinná hra s jednoduchými pravidly pro děti od 4 let – kvalitní pevný herní plán a velké dřevěné figurky pejsků, které se skvěle drží. Úkolem je dovést domů zatoulaná štěňátka.

Zábava pro celou rodinu

Novinkou roku je postřehovka HEX IT®. Nabízí více režimů (HEX IT, Komín, Žhavý uhlík, Jáma) a je určena pro děti od pěti let i dospělé, takže přirozeně obohatí společné rodinné večery.

Ať už hledáte smysluplnou hračku, nebo řešíte firemní dárky a zakázkovou produkci, EFKO je důkazem, že i v srdci Vysočiny může vznikat něco výjimečného. Hračky, které dávají smysl. A především – hračky, které jsou vyrobeny doma, srdcem a rozumem. Zájemci si mohou kompletní nabídku prohlédnout ZDE* a pro zakázkové poptávky využít kontakty na webu.

