Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

- Do celorepublikové soutěže „Do práce na kole“ se v roce 2026 zapojilo celkem 176 zaměstnanců jihlavské firmy Bosch Powertrain s.r.o.
- Zaměstnanci sestavili 78 cyklotýmů a celkově najeli v době konání soutěže 67 202 kilometrů
- Jihlavský Bosch vytvořil díky zapojení svých zaměstnanců největší sportovní tým v Kraji Vysočina a zároveň čtrnáctý nejpočetnější tým v České republice
Během května mohli účastníci využívat k cestě do zaměstnání jízdní kolo, chůzi nebo kombinaci s veřejnou dopravou. Cílem soutěže bylo podpořit ekologičtější způsob dopravy, snížit produkci emisí CO₂ a zároveň motivovat k pravidelnému pohybu.
Ani letos nezůstali zaměstnanci jihlavského Bosche pozadu. Do soutěže se zapojilo celkem 176 zaměstnanců, kteří vytvořili 78 cyklotýmů. Společně během jednoho měsíce překonali úctyhodných 67 202 bezmotorových kilometrů! Díky takto vysoké účasti se jihlavský Bosch stal již tradičně největším sportovním týmem na Vysočině a obsadil co do počtu zapojených zaměstnanců 14. místo mezi všemi týmy v České republice.
Největší výkony jednotlivců i týmů
V rámci firemního hodnocení dosáhl nejlepšího výsledku mezi muži Filip Koskan, který během soutěže ujel 1 369 kilometrů. Mezi ženami zvítězila Jana Jozlová
s výkonem 705 kilometrů. Nejúspěšnějším týmem se stali Ostří hoši ve složení Leoš Vočadlo, Milan Lahodný, Jiří Bartušek a Petr Pádivý. Čtveřice cyklistů společně zdolala skvělých 4 051 kilometrů.
Každý kilometr pomohl životnímu prostředí
Význam soutěže však nespočívá pouze ve sportovních výkonech. Účastníci si mohli prostřednictvím online aplikace průběžně sledovat, jaký dopad má jejich rozhodnutí nechat automobil doma. Zaměstnanci Bosch Powertrain během soutěže přispěli k úspoře 10 tun emisí CO₂. Celorepublikově se do letošního ročníku zapojilo 19 614 účastníků, kteří společně pomohli snížit emise o 658 tun CO₂.
Odpovědnost vůči zaměstnancům i regionu
„Každý, kdo splnil podmínky soutěže, udělal něco pro své zdraví i pro životní prostředí. Smyslem akce je motivovat k pravidelnému pohybu a ukázat, že
i každodenní cesta do práce může mít pozitivní dopad. Bosch dlouhodobě podporuje cyklistiku a aktivní životní styl zaměstnanců,“ uvedla Suzana Cizmic, obchodní ředitelka společnosti Bosch Powertrain s.r.o.