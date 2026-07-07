Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Komerční sdělení
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi | foto: Bosch Powertrain s.r.o.

Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi
11 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Pohyb, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí a týmový duch – to vše spojil další ročník celorepublikové výzvy Do práce na kole 2026, do které se tradičně zapojili také zaměstnanci společnosti Bosch Powertrain s.r.o. v Jihlavě.
  • Do celorepublikové soutěže „Do práce na kole“ se v roce 2026 zapojilo celkem 176 zaměstnanců jihlavské firmy Bosch Powertrain s.r.o.
  • Zaměstnanci sestavili 78 cyklotýmů a celkově najeli v době konání soutěže 67 202 kilometrů
  • Jihlavský Bosch vytvořil díky zapojení svých zaměstnanců největší sportovní tým v Kraji Vysočina a zároveň čtrnáctý nejpočetnější tým v České republice

Během května mohli účastníci využívat k cestě do zaměstnání jízdní kolo, chůzi nebo kombinaci s veřejnou dopravou. Cílem soutěže bylo podpořit ekologičtější způsob dopravy, snížit produkci emisí CO₂ a zároveň motivovat k pravidelnému pohybu.

Ani letos nezůstali zaměstnanci jihlavského Bosche pozadu. Do soutěže se zapojilo celkem 176 zaměstnanců, kteří vytvořili 78 cyklotýmů. Společně během jednoho měsíce překonali úctyhodných 67 202 bezmotorových kilometrů! Díky takto vysoké účasti se jihlavský Bosch stal již tradičně největším sportovním týmem na Vysočině a obsadil co do počtu zapojených zaměstnanců 14. místo mezi všemi týmy v České republice.

Největší výkony jednotlivců i týmů

V rámci firemního hodnocení dosáhl nejlepšího výsledku mezi muži Filip Koskan, který během soutěže ujel 1 369 kilometrů. Mezi ženami zvítězila Jana Jozlová

s výkonem 705 kilometrů. Nejúspěšnějším týmem se stali Ostří hoši ve složení Leoš Vočadlo, Milan Lahodný, Jiří Bartušek a Petr Pádivý. Čtveřice cyklistů společně zdolala skvělých 4 051 kilometrů.

Každý kilometr pomohl životnímu prostředí

Význam soutěže však nespočívá pouze ve sportovních výkonech. Účastníci si mohli prostřednictvím online aplikace průběžně sledovat, jaký dopad má jejich rozhodnutí nechat automobil doma. Zaměstnanci Bosch Powertrain během soutěže přispěli k úspoře 10 tun emisí CO₂. Celorepublikově se do letošního ročníku zapojilo 19 614 účastníků, kteří společně pomohli snížit emise o 658 tun CO₂.

Odpovědnost vůči zaměstnancům i regionu

„Každý, kdo splnil podmínky soutěže, udělal něco pro své zdraví i pro životní prostředí. Smyslem akce je motivovat k pravidelnému pohybu a ukázat, že

i každodenní cesta do práce může mít pozitivní dopad. Bosch dlouhodobě podporuje cyklistiku a aktivní životní styl zaměstnanců,“ uvedla Suzana Cizmic, obchodní ředitelka společnosti Bosch Powertrain s.r.o.

Nejčtenější

Odborný léčebný ústav Nemocnice Dačice

Komerční sdělení
Odborný léčebný ústav Nemocnice Dačice

Na konci roku 2025 jsme po úspěšném výběrovém řízení na MZ ČR zahájili jednání se zdravotními pojišťovnami o poskytování rehabilitační následné a sociálně-zdravotní lůžkové péče.

Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Komerční sdělení
Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Nejlepší výčepní v České republice je z Hlučína. V premiérovém ročníku mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu, kterou pořádá značka Mustang, zvítězila pětadvacetiletá Jana Engelmannová. Ve finále v...

Servis auta před dovolenou: Co zkontrolovat, než vyrazíte k moři?

Komerční sdělení

Statisíce Čechů letos vyrazí na letní dovolenou autem. Aby se vysněná cesta k Jadranu nebo do Alp nezměnila v noční můru na krajnici dálnice, nepodceňujte technický stav vozu. Zde je přehledný...

Moderní koupelny WECCO

Komerční sdělení
Moderní koupelny WECCO

Značka WECCO vznikla ve Stavebninách DEK s cílem nabídnout zákazníkům kompletní vybavení koupelny, které spojuje spolehlivou kvalitu, moderní design a příznivou cenu. Od předstěnových modulů přes...

Barrandov Studio otevřelo dva nové moderní ateliéry. Celkem jich má 18

Komerční sdělení
Budova nových ateliérů Barrandov Studia a.s. včetně parkovacích míst

Dva nové ateliéry v pátek 26.6. slavnostně otevřelo Barrandov Studio a.s. Páteční brunch s přestřižením slavnostní pásky oslavil několikaletý investiční projekt, který studiu přináší dva nové...

Ústecký kraj vyhlašuje Dotační program Obchůdek 2021+

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo vyhlášení V. výzvy Dotačního programu Obchůdek 2021+, v rámci kterého mohou být z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu podpořeny malé prodejny na...

7. července 2026

foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Komerční sdělení

Češi stále častěji využívají rozvoz nejen pro jídlo z restaurací, ale i pro rychlé nákupy potravin a dalšího zboží. Rostoucí oblibu potvrzuje věrnostní program foodora PRO: počet uživatelů v...

7. července 2026

foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Komerční sdělení

Češi stále častěji využívají rozvoz nejen pro jídlo z restaurací, ale i pro rychlé nákupy potravin a dalšího zboží. Rostoucí oblibu potvrzuje věrnostní program foodora PRO: počet uživatelů v...

7. července 2026

Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Komerční sdělení
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Pohyb, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí a týmový duch – to vše spojil další ročník celorepublikové výzvy Do práce na kole 2026, do které se tradičně zapojili také zaměstnanci...

7. července 2026

Olympiáda parašutismu v Česku. Za Mondialem 2028 stojí JUMP-TANDEM

Komerční sdělení
Olympiáda parašutismu v Česku. Za Mondialem 2028 stojí JUMP-TANDEM

Společnost JUMP-TANDEM získala právo uspořádat jednu z nejvýznamnějších akcí světového parašutismu. V roce 2028 se v Prostějově uskuteční Mondial, vrcholný šampionát pod hlavičkou Fédération...

7. července 2026

Na Sněžku vyrazí každý. Zde je důvod, proč v Peci zůstat o něco déle

Komerční sdělení
Sněžka, nejoblíbenější cíl výšlapů z Pece pod Sněžkou. Ale Krkonoše toho k...

Léto v Krkonoších začíná často ještě doma na gauči. Výběr místa, kde budete bydlet, rozhodne o vašich zážitcích. Horské boudy a jejich jedinečná atmosféra jsou důvodem, proč se sem lidé vracejí....

6. července 2026

Nájmy rostou, chaty zrychlují a daně umí překvapit. Co teď hlídat na realitním trhu?

RR20260629

Nájemné v Česku za tři roky výrazně vzrostlo, rekreační nemovitosti se znovu dostávají do aktivnější fáze, domy se prodávají rychleji a prodej bytu, domu nebo pozemku může přinést i nepříjemné daňové...

4. července 2026  5:02

Kraj vyhlásí dotační program „Voucher pro rozvoj podnikání II“

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Na červnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl schválen mezi podnikateli oblíbený dotační program OPST 2021–2027 „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Příjem žádostí o dotace pro malé a...

2. července 2026

Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Komerční sdělení
Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Nejlepší výčepní v České republice je z Hlučína. V premiérovém ročníku mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu, kterou pořádá značka Mustang, zvítězila pětadvacetiletá Jana Engelmannová. Ve finále v...

2. července 2026

Servis auta před dovolenou: Co zkontrolovat, než vyrazíte k moři?

Komerční sdělení

Statisíce Čechů letos vyrazí na letní dovolenou autem. Aby se vysněná cesta k Jadranu nebo do Alp nezměnila v noční můru na krajnici dálnice, nepodceňujte technický stav vozu. Zde je přehledný...

1. července 2026

Hliníková pergola na zahradu i terasu: Česká kvalita na celý život

Komerční sdělení
Hliníková pergola na zahradu i terasu: Česká kvalita na celý život

Chcete trávit čas venku bez ohledu na to, jestli pálí slunce, nebo prší? Zapomeňte na tenké konstrukce, které po první zimě vržou. Poctivá hliníková pergola na terasu i zahradu od české značky Alaris...

1. července 2026

Pes místo trenéra? Češi tráví se svými psy stále více času při sportu

Komerční sdělení
Pes místo trenéra? Češi tráví se svými psy stále více času při sportu

Pes už dávno není jen společníkem na krátkou procházku kolem domu. Mnoho majitelů dnes plánuje svůj volný čas tak, aby si ho mohli užít společně. Canicross, dog trekking nebo paddleboarding se...

30. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.