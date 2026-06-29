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Česká recyklace bodovala na IFAT. Enviropol ukázal světovou úroveň

Komerční sdělení

Česká recyklace bodovala na IFAT. Enviropol ukázal světovou úroveň | foto: ENVIROPOL s.r.o.

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Česká společnost Enviropol se představila na největším světovém veletrhu environmentálních technologií IFAT Munich 2026. Účast na prestižní akci potvrdila, že české know-how v oblasti recyklace a zpracování elektroodpadu obstojí v konkurenci předních evropských firem a přispívá k rozvoji ekonomiky.

V době, kdy Evropa stále intenzivněji řeší surovinovou bezpečnost, energetickou nezávislost a efektivní využívání zdrojů, získává recyklace zcela nový význam. Právě v tomto odvětví se mezi respektované evropské hráče řadí česká společnost Enviropol, která letos představila své technologie na veletrhu IFAT Munich 2026 – nejvýznamnější světové přehlídce environmentálních technologií.

IFAT přilákal světové lídry oboru

Jubilejní 60. ročník veletrhu navštívilo přibližně 142 tisíc odborníků ze téměř 160 zemí světa. Na výstavní ploše o rozloze 300 tisíc metrů čtverečních představilo své technologie více než 3 400 vystavovatelů z více než 60 zemí.

Mezi nimi nechyběl ani Enviropol, společnost s dlouholetou tradicí ve zpracování elektroodpadu v České republice. Její účast na prestižní akci potvrzuje, že české firmy dokážou držet krok s nejvyspělejšími světovými hráči a přicházejí s technologiemi odpovídajícími nejvyšším evropským standardům.

Moderní recyklace jako součást evropské budoucnosti

Návštěvníci stánku Enviropolu se mohli seznámit s moderními postupy zpracování vysloužilých elektrozařízení, efektivním získáváním druhotných surovin i přístupem společnosti k principům oběhového hospodářství.

Právě cirkulární ekonomika patří mezi hlavní témata evropské průmyslové politiky. Odborníci se shodují, že recyklace a opětovné využívání materiálů mohou v budoucnu významně omezit závislost Evropy na dovozu strategických surovin a posílit její konkurenceschopnost.

České know-how obstojí v evropské konkurenci

„Účast na IFATu je pro nás nejen příležitostí představit naše technologie a odborné zkušenosti, ale také potvrzením, že české know-how má své pevné místo mezi předními evropskými společnostmi. Zároveň je to možnost sdílet zkušenosti s partnery z celého světa a ukázat, že moderní recyklace je významnou součástí průmyslu budoucnosti,“ říká Dana Křížková, zástupkyně společnosti Enviropol.

Schopnost proměnit odpad v cennou druhotnou surovinu dnes představuje jednu z největších výzev evropského průmyslu. Vysloužilá elektronika obsahuje řadu materiálů, jejichž opětovné využití pomáhá šetřit přírodní zdroje i snižovat ekologickou stopu výroby.

Česká recyklace bodovala na IFAT. Enviropol ukázal světovou úroveň

Úspěch české firmy i celého oboru

Příběh jihlavského Enviropolu ukazuje, že špičkové technologie nevznikají pouze ve velkých průmyslových centrech. Společnost z Vysočiny dnes reprezentuje Českou republiku na nejvýznamnějších světových akcích svého oboru a přispívá k rozvoji moderní recyklace.

Úspěšná prezentace na veletrhu IFAT Munich 2026 tak není pouze úspěchem jedné společnosti. Je také důkazem, že český průmysl disponuje odborností, technologickým zázemím i inovativním přístupem, které obstojí v mezinárodní konkurenci.

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