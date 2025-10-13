Češi ovládli mistrovství světa v kovářství ve Stii

Komerční sdělení
Zlato i stříbro putuje na Vysočinu do Světlé nad Sázavou.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

1. místo vyhlášení | foto: Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola

Toskánské městečko Stia hostilo 4.–7. září 12. ročník Evropského bienále kovářského umění na téma „Mýty a magie“. Na soutěž se sjelo 250 účastníků, odborná porota posuzovala 150 děl vzniklých v přísném tříhodinovém limitu na 12 pracovištích. Češi přitom čelili komplikacím už na startu: po příjezdu byly všechny časy pro kování obsazené, pořadatelé proto přidali noční slot a české týmy kuly z pátku na sobotu od půlnoci do tří do rána, přesto podaly špičkový výkon.

  • Zlato – „Kde končí světlo, začíná jeho řemeslo“ (Filip Tomášek, Vojtěch Havránek, Václav Trpišovský, Richard Rulf; dva učitelé a dva absolventi Akademie, SŠ a VOŠ ve Světlé n. S.). Tým obhájil zlato z roku 2021.
  • Stříbro – „Zrození Venuše“ (Aleš Jungr, Jakub Ruth, Jiří Wasserbauer, Jiří Rosecký, žákovský tým Akademie, SŠ a VOŠ ve Světlé n. S.).
  • Bronz – Oraculum (SŠZZ Olomouc: Jiří Němec, Luboš Krátký, Tomáš Husička, Franta Dorňák).

2. místo vyhlášení

Dvojité vítězství týmů z Akademie ve Světlé nad Sázavou podtrhuje kvalitu tamní výuky – od žáků po pedagogy a absolventy. Úspěch ve Stii je silným signálem pro obor i mladé zájemce: kombinace přípravy, sehranosti a autorské odvahy obstojí i v nejtvrdší konkurenci. Letošní ročník tak může být milníkem dalšího rozvoje českého uměleckého kovářství doma i v zahraničí.

1. místo

2. místo

Další podrobnosti a fotky najdete na odkazech níže (QR kódy).

Facebook

Instagram

Český Rozhlas

CO NABÍZÍME UCHAZEČŮM O NAŠE OBORY?

  • Notebook pro všechny žáky gymnázia
  • Žákům sociálních oborů příspěvek na učebnice
  • Individuální přístup a možnost změny oboru i v průběhu studia
  • Rodinnou atmosféra a férový přístup ke každému
  • Žákům a studentům setkávání s vedením školy a podílení se na směřování školy
  • MS Office 365 pro všechny žáky školy
  • Ekologické a environmentální aktivity
  • Pestrou nabídka školních kroužků a projektů
  • Vnitrostátní a zahraniční zájezdy a exkurze
  • Sportovní kurzy a moderní sportoviště
  • Maturitu i výuční list během 4letého studia uměleckořemeslných maturitních oborů
  • Rozsáhlý školní areál v blízkosti řeky Sázavy a cyklostezky s parkovou úpravou
  • Jídelnu, kantýnu i domov mládeže pod jednou střechou, kuchyňku pro žáky a chillout zóny
  • Přípravu pro získání svářečského oprávnění
  • Autoškolu za zvýhodněnou cenu
Leták

Poskytujeme finanční příspěvky:

- prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky
- za účast na odborných stážích a soutěžích
- za reprezentaci školy při školních akcích
- studijní příspěvek pro obor hutní tvarování skla a sklář (až 10.000 Kč za každý ukončený ročník)

• Zajišťujeme státní zkoušky pro získání koncese pro provozování pohřební služby

Nejčtenější

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Komerční sdělení

Lanovka jako z bondovky, mlžné údolí Harryho Pottera a lesy, kde by se neztratil ani upír z Twilight. Podzimní Pec pod Sněžkou působí filmově, ale především je opravdová – plná barev, klidu a cest,...

Jihlavský půlmaraton: sportovní úspěch zaměstnanců Bosch Jihlava

Komerční sdělení

Bosch podporuje sportovních aktivity zaměstnanců.

Adventní trhy bez kolon. Vlak vás odveze do Olomouce, Prahy i Brna

Komerční sdělení

Vánoce bez nervů za volantem? Stačí sednout na vlak. České dráhy lákají na adventní cestování do českých měst. Cestující si mohou užít svařené víno, punč nebo perníčky bez starostí s parkováním....

Čokoládové podzimní prázdniny na zámku Loučeň – pro děti zdarma

Komerční sdělení

Přijměte pozvání na podzimní Loučeň.

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

13. října 2025

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

Komerční sdělení

Cyklistika je jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit seniorů. Přináší jim pohyb, možnost cestovat na kratší vzdálenosti, udržuje kondici a prospívá zdraví. Zároveň se ale s rostoucím věkem...

13. října 2025

Pojištění majetku dokáže krýt i vaše neúmyslné škody

Komerční sdělení

I drobná nepozornost může vést k poškození vlastního majetku. All risk majetkové pojištění od Generali České pojišťovny kryje také škody, které si způsobíte sami. Třeba když parkujete a omylem...

13. října 2025

Češi ovládli mistrovství světa v kovářství ve Stii

Komerční sdělení

Zlato i stříbro putuje na Vysočinu do Světlé nad Sázavou.

13. října 2025

Paskov - místo pro život, práci i odpočinek

Komerční sdělení

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě a leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku.

13. října 2025

Češi v nejisté době objevují kouzlo investičního zlata a Tanzanitu

Komerční sdělení

Inflace, kolísající trhy i geopolitické otřesy – to všechno vede Čechy k hledání bezpečných cest, jak ochránit své peníze. A stále častěji sahají po investicích, které svou hodnotu neztrácejí už po...

13. října 2025

AI i tvorba rodokmenu, Týden vzdělávání dospělých nabízí nové znalosti

Komerční sdělení

Královéhradecký kraj a Úřad práce ČR zvou na další ročník Týdne vzdělávání dospělých, který se bude začátkem listopadu fyzicky i virtuálně odehrávat na celém území kraje. Účast na workshopech,...

13. října 2025

Nízká cena z dovozu? Na stavbě se může změnit v drahou chybu

Komerční sdělení

Domácí stavebnictví po letech útlumu zažívá lehký růst. Podle statistiků se tuzemská stavební produkce meziročně zvýšila o 8,5 procenta. Za vyšším objemem stojí i investice do bydlení – ať už jde o...

13. října 2025

Azylový dům G-Centrum Tábor: místo, kde začínají nové životy

Komerční sdělení

Azylový dům G-Centrum Tábor nabízí ženám a matkám s dětmi nejen střechu nad hlavou, ale také odbornou pomoc, podporu při začleňování do společnosti a šanci na důstojný nový začátek. Každý příběh tu...

13. října 2025

Recyklujte, tvořte a dlabejte dýně. Aupark chystá další program

Komerční sdělení

Recyklace. Slovo, které zní trochu úředně. Jenže v OC Aupark to vidí jinak a celý říjen vás zvou do světa, kde se z odpadu stává inspirace a druhá cesta. Třetí a čtvrtý víkend vás proto čeká další...

13. října 2025

EDUCA WEEK 2025: Za kvalitním vzděláním a prací nemusíme do Prahy

Komerční sdělení

EDUCA WEEK 2025 znovu potvrdil, že Liberecký kraj má v oblasti vzdělávání i kariérních příležitostí co nabídnout. Právě ukončený veletrh přilákal desítky tisíc návštěvníků a propojil studenty a...

13. října 2025

Karlovarská karta online

Komerční sdělení

Dopravní podnik zjednodušuje žádosti pro cestující.

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.