Češi ovládli mistrovství světa v kovářství ve Stii

Toskánské městečko Stia hostilo 4.–7. září 12. ročník Evropského bienále kovářského umění na téma „Mýty a magie“. Na soutěž se sjelo 250 účastníků, odborná porota posuzovala 150 děl vzniklých v přísném tříhodinovém limitu na 12 pracovištích. Češi přitom čelili komplikacím už na startu: po příjezdu byly všechny časy pro kování obsazené, pořadatelé proto přidali noční slot a české týmy kuly z pátku na sobotu od půlnoci do tří do rána, přesto podaly špičkový výkon.
- Zlato – „Kde končí světlo, začíná jeho řemeslo“ (Filip Tomášek, Vojtěch Havránek, Václav Trpišovský, Richard Rulf; dva učitelé a dva absolventi Akademie, SŠ a VOŠ ve Světlé n. S.). Tým obhájil zlato z roku 2021.
- Stříbro – „Zrození Venuše“ (Aleš Jungr, Jakub Ruth, Jiří Wasserbauer, Jiří Rosecký, žákovský tým Akademie, SŠ a VOŠ ve Světlé n. S.).
- Bronz – Oraculum (SŠZZ Olomouc: Jiří Němec, Luboš Krátký, Tomáš Husička, Franta Dorňák).
Dvojité vítězství týmů z Akademie ve Světlé nad Sázavou podtrhuje kvalitu tamní výuky – od žáků po pedagogy a absolventy. Úspěch ve Stii je silným signálem pro obor i mladé zájemce: kombinace přípravy, sehranosti a autorské odvahy obstojí i v nejtvrdší konkurenci. Letošní ročník tak může být milníkem dalšího rozvoje českého uměleckého kovářství doma i v zahraničí.
Další podrobnosti a fotky najdete na odkazech níže (QR kódy).
CO NABÍZÍME UCHAZEČŮM O NAŠE OBORY?
- Notebook pro všechny žáky gymnázia
- Žákům sociálních oborů příspěvek na učebnice
- Individuální přístup a možnost změny oboru i v průběhu studia
- Rodinnou atmosféra a férový přístup ke každému
- Žákům a studentům setkávání s vedením školy a podílení se na směřování školy
- MS Office 365 pro všechny žáky školy
- Ekologické a environmentální aktivity
- Pestrou nabídka školních kroužků a projektů
- Vnitrostátní a zahraniční zájezdy a exkurze
- Sportovní kurzy a moderní sportoviště
- Maturitu i výuční list během 4letého studia uměleckořemeslných maturitních oborů
- Rozsáhlý školní areál v blízkosti řeky Sázavy a cyklostezky s parkovou úpravou
- Jídelnu, kantýnu i domov mládeže pod jednou střechou, kuchyňku pro žáky a chillout zóny
- Přípravu pro získání svářečského oprávnění
- Autoškolu za zvýhodněnou cenu
Poskytujeme finanční příspěvky:
- prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky
- za účast na odborných stážích a soutěžích
- za reprezentaci školy při školních akcích
- studijní příspěvek pro obor hutní tvarování skla a sklář (až 10.000 Kč za každý ukončený ročník)
• Zajišťujeme státní zkoušky pro získání koncese pro provozování pohřební služby