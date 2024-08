Češi jsou velmi šikovný a vzdělaný národ a my se toho snažíme využívat

V rozhovoru se rozpovídal třeba o tom, jaké jsou výhody a výzvy provozování globálně úspěšné firmy v relativně malé zemi, jako je Česká republika, nebo také o tom, jak v Teleflexu podporují rozvoj mladých talentů.

Můžete nám přiblížit Teleflex? Na co se Teleflex zaměřuje a jak se firma vyvíjela v čase?

Jsme součástí americké korporace Teleflex, jejíž unikátní cesta započala již v roce 1943. Na samém počátku firma vyráběla jednoduchý spirálový kabel, který sloužil k nastavení vysílačky pilota umístěné mimo jeho dosah za kokpitem stíhaček Spitfire. Postupně jsme se od spirálového kabelu dostali až k výrobě lékařských zařízení a Teleflex se stal nadnárodním dodavatelem zdravotnických prostředků. V současné době skupina Teleflex nabízí více než 23 000 produktů, působí ve více než 30 zemích a její součástí je více než 14 000 zaměstnanců v 16 výrobních závodech po celém světě.

Popište nám, jak vypadá výroba ve vašich závodech v Hradci Králové a Žďáru nad Sázavou?

Hradecký závod se zaměřuje především na vlastní výrobu. Tyto výrobky jsou poté expedovány do žďárského závodu, kde se cca 70% výroby soustřeďuje na balení tzv. setů pro centrální žilní kanylaci. Zbylých 30 % výroby ve žďárském závodu tvoří výroba dýchacích okruhů a urologická výroba.

Jaké jsou výhody a výzvy provozování globálně úspěšné firmy v relativně malé zemi, jako je Česká republika? Jaký význam má pro Teleflex česká výroba v kontextu globální sítě vašich závodů?

Jednou z výhod je určitě to, že tím, že jsme nadnárodní korporace, nevyrábíme produkty pouze pro český trh, ale primárně dodáváme do celého světa. To nám přináší určitou míru stability. Česká republika je skvělým místem pro naše závody, a nejen díky českým odborníkům, loajálním zaměstnancům se smyslem pro kvalitu. Další velkou výhodou je lokalita našich závodů v rámci České republiky, kdy vzdálenost mezi závody je zhruba hodina cesty autem – tudíž jsme schopni velmi flexibilně celé operations řídit. Co se týče globálního dosahu, nejsme největší závod, ale jsme závod, který má Teleflexu co nabídnout, hlavně z hlediska kvality, stability a včasnosti termínů dodávek.

Jakým způsobem spolupracujete s ostatními závody a pobočkami Teleflex po celém světě?

Začal bych tím, jak spolupracujeme v rámci českého Campusu. Český Campus vznikl sloučením organizační struktury původně dvou samostatných závodů, závodů v Hradci Králové a ve Žďáru nad Sázavou. V tuto chvíli jsme českým Campusem zhruba rok a půl. Stále se snažíme k sobě tyto dva závody přiblížit, ať už na úrovni inženýringu, kvality a výroby jako takové. Jde především o spolupráci mezi týmy, využívání synergií, ne o faktické spojení obou závodů. Snažíme se vytvářet společné projekty, kde se potkávají zaměstnanci z obou závodů a společně řeší nově zadané projekty napříč firmou. Abychom společně dosáhli naší vize: Dva závody, jeden tým a naše společná budoucnost.

Na globální úrovni spolupracujeme nejvíce se závody v Mexiku a v Malajsii. Sdílíme si informace ohledně trendů, implementace nových zařízení, automatizace, problémů, ale hlavně také řešení.

Jaké technologie a procesy používáte k zajištění kvality a bezpečnosti vašich produktů?

Pokud si člověk uvědomí, že vyrábíme výrobek, který při finálním použití vstupuje do lidského těla a primárně je určen k záchraně lidského života, tak v tomto případě je kvalita vždy na prvním místě a důraz na ni je v obou našich závodech klíčový. V rámci technologií využíváme zejména jednoúčelové stroje, které jsou vyrobeny vyloženě pro naše potřeby. Výrobek nekontroluje jeden člověk, ale kontroly jsou vrstvené v rámci celého výrobního procesu. Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme.

Co dělá Teleflex zajímavým zaměstnavatelem v regionech, kde máte závody?

Pro mě osobně je to firemní kultura, která je v Teleflexu na opravdu vysoké úrovni. Dále pak otevřená komunikace na všech úrovních, protože způsob komunikace je opravdu jedna z věcí, na kterou může být Teleflex Česká republika hrdý. Pak je to určitě samotný produkt. Jestli má něco v životě smysl, tak je to zlepšovat životy ostatním lidem. A to, co my společně v Teleflexu vytváříme a čemu věnujeme úsilí, jsou produkty, které pomáhají. Pokud člověk pochopí, co vyrábí a jak to má správně vyrábět, tak věřím, že o jeho vnitřní motivaci pracovat v Teleflexu není nouze. Život je vždy o hledání smyslu – a já pevně věřím, že to je přesně to, co výroba našich produktů nabízí.

Jaký význam mají pro Teleflex čeští odborníci a jak je podporujete v jejich profesním růstu?

Češi jsou velmi šikovný a velmi vzdělaný národ a my se toho snažíme využívat. V obou závodech podporujeme stáže vysokoškolských studentů. Poslední stáž, která probíhala ve Žďáru nad Sázavou, skončila výrobou stroje, který se nám po dvou letech podařilo zvalidovat a schválit pro naši výrobu. Bude zapojen do standardního procesu výroby urologických katétrů, což je úžasný počin a mám radost z toho, že studenti, teď už kolegové, kteří na stroji pracovali, se s námi rozhodli zůstat. Když dáte lidem možnost seberealizace a nesvážete jim ruce, ukážete jim kudy jít, ale samotnou cestu necháte na nich, může to z dlouhodobého hlediska pomoct budovat velmi silné týmy.

Jakým způsobem se staráte o své zaměstnance a jaké benefity jim poskytujete?

Benefitů Teleflex nabízí spoustu, ale za mě opravdu jedním z největších benefitů je to, jakou kulturu jsme vytvořili. Otevřená komunikace všemi směry, žádná otázka není tabu a otevřená zpětná vazba je něco, čeho si tu opravdu vážíme a já to jako benefit vnímám. Firma také hodně investuje do prostředí, ve kterém zaměstnanci jsou. K tomu patří například výstavba chill zóny, nových kantýn, které odpovídají těm nejvyšším standardům. Snažíme se lidem udělat prostředí co možná nejpříjemnější a práci jim usnadnit, protože přece jenom pracujeme v ochranném prostředí, a ne pro každého je práce v tomto prostředí příjemná. Věnujeme se nejen budování firemní kultury, otevřené komunikace, ale také rozvoji zaměstnanců, a to jsou za mě benefity, které dávají opravdu smysl a které nám pomáhají společně budovat velmi silné týmy a firemní kulturu jako takovou.

Jaké konkrétní kroky podnikáte k podpoře udržitelnosti a jaké iniciativy v oblasti ochrany životního prostředí plánujete do budoucna?

Udržitelnost je obrovské téma a pro mě osobně téma velmi důležité. V obou závodech českého Teleflexu proběhla výstavba fotovoltaických elektráren. To je jeden z velkých kroků, který dle mého názoru dává smysl. Pracujeme i se snižováním spotřeb jako takových. Velké úsilí věnujeme například oblasti monitorování spotřeb jednotlivých komodit. Snižování není jenom o monitorování, ale také o investicích do efektivnějších zařízení. Velké téma je pro nás i to, kde a jaký generujeme odpad. Máme projekty, které nás z dlouhodobého hlediska vedou k tomu, abychom snižovali odpad vyrobený v obou závodech – prostě abychom byli co nejvíce efektivní ve všem co děláme.

A co budoucnost? Kam firma směřuje, jaké jsou dlouhodobé plány a je něco dalšího, co chcete dodat?

Pevně věřím, že naše závody mají budoucnost v rámci Teleflex slibnou – ale nic není zadarmo – nadále musíme plnit naše závazky a pokračovat v exekuci naší dlouhodobé strategie jejíž hlavní pilíře jsou – automatizace, digitalizace výroby, zvyšování efektivity, rozvoj zaměstnanců a zjednodušování procesů. Díky tomu dokážeme dlouhodobě udržet nastavenou stabilitu v rámci dodacích termínů, kvality našich výrobků a flexibility výroby, což posiluje pozici České republiky v rámci celé společnosti Teleflex.

