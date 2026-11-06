Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bosch v Jihlavě přivítal 70 vysokoškoláků na 17. ročníku High-Tech Day

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.

Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026. | foto: Bosch

Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.
14 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Jihlavský Bosch podporuje dlouhodobě technické vzdělávání.

Sedmdesát vysokoškolských studentů technických oborů navštívilo v sobotu 24. října 2026 jihlavský závod Bosch při příležitosti sedmnáctého ročníku akce High-Tech Day. Studenti, zejména z Vysokého učení technického

v Brně a Vysoké školy polytechnické Jihlava, se seznámili s výrobou, odbornými pracovišti i aktuálními technologickými trendy v automobilovém průmyslu. Cílem akce bylo přiblížit mladým lidem techniku v praxi a ukázat jim možnosti profesního uplatnění ve společnosti Bosch.

Letošní ročník přinesl změnu konceptu programu a novou mobilní aplikaci, která studentům usnadnila orientaci v programu a umožnila zapojení do soutěží. Studentům jsme chtěli dát více prostoru poznat techniku zblízka, aktivně se zapojit do workshopů a doptat se na to, co je zajímá. Chtěli jsme jim také umožnit lépe poznat, jak jihlavský Bosch funguje,“ poznamenala Aneta Matějková z oddělení náboru společnosti Bosch Powertrain.

Elektromobilita i umělá inteligence

Program se zaměřil na šest oblastí: elektromobilitu, automatizaci, kvalitu, digitalizaci i využití 3D tisku a umělé inteligence. „Mě zaujaly hlavně workshopy zaměřené na umělou inteligenci, což je i můj studijní obor. Překvapilo mě, kolik projektů a aplikací si firma Bosch v Jihlavě vyvíjí sama a že má celé oddělení zaměřené na digitalizaci,“ uvedla Veronika Krobotová, studentka Vysokého učení technického v Brně. Podobně pozitivně hodnotili program také Jakub Jeřábek a Jan Poukar z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Nejvíce ocenili možnost podívat se přímo do výroby a aktivně se zapojit do programu. „Workshopy byly interaktivní. Nebylo to o tom, že bychom jen stáli a poslouchali výklad. Mohli jsme si vyzkoušet, co obnáší práce na některých projektech, i se zapojit do zajímavých soutěží,“ shodli se studenti. Součástí odpoledního programu High-Tech dne byla talk-show s Ditou Formánkovou, odbornicí na digitální vzdělávání. Diskuse se věnovala budoucnosti vzdělávání, dovednostem potřebným pro uplatnění na trhu práce a využívání umělé inteligence v každodenním životě.

Bosch podporuje technické vzdělávání

Dlouhodobá spolupráce se školami a podpora technického vzdělávání patří mezi důležité aktivity jihlavské společnosti Bosch Powertrain. Vysokoškolským studentům firma nabízí vedení bakalářských a diplomových prací, odborné praxe, stipendia, trainee programy i pracovní příležitosti. Spolupracuje rovněž s vybranými středními odbornými školami a podporuje polytechnické vzdělávání dětí. „Podpora technického vzdělávání je jednou z priorit společnosti Bosch. Chceme, aby Jihlava a Kraj Vysočina byly přitažlivým místem pro talentované studenty techniky i nadšence do moderních technologií. To vše v souladu s naším heslem: Chytré hlavy do Jihlavy,“ řekl Pavel Krsička, vedoucí personálního oddělení společnosti Bosch Powertrain s.r.o.

Nejčtenější

Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Komerční sdělení
Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Zdravější a blesková příprava jídla bez kompromisů v chuti dobývá české kuchyně. Značka Cosori, která patří k nejprodávanějším výrobcům horkovzdušných fritéz v Česku i v USA, uvádí dvě technologické...

Festival: Dominik Hašek uvede film o sovětských hokejistech

Komerční sdělení
Dominik Hašek

Dominik Hašek uvede v rámci filmového festivalu Nezlomní a obětovaní film Rudá mašina o sovětské sborné. Festival se letos bude věnovat vztahu mezi sportem a totalitními režimy. Promítat se bude i...

Proč se majitelé garáží mají a vy můžete taky

Komerční sdělení

Asi není sporu o tom, že mít garáž na jedno nebo dokonce na více aut je prostě paráda. Tady jsou nejčastější důvody, které nám asi potvrdí každý majitel takové garáže.

Soutěžte o 30 špičkových zimních bund ALPINE PRO

Komerční sdělení

Výrobce outdoorového a sportovního oblečení ALPINE PRO slaví letos 30 let a soutěží o 30 lyžařských bund se špičkovými technologickými parametry. Stačí do 30. listopadu na sociální sítě poslat fotku...

Neodkládejte operaci šedého zákalu

Komerční sdělení
MUDr. Radan Zugar

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal (tzv. katarakta). Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit. Na...

Darujte pod stromeček zážitky. Předplatné Divadla A. Dvořáka Příbram

Komerční sdělení

Divadlo A. Dvořáka Příbram nabízí předplatné na rok 2027 s pěti premiérami, hostujícími představeními i pohádkami. Přenosný průkaz zajistí stálé místo v hledišti, šatnu zdarma a 15% slevu oproti...

6. listopadu 2026

Cesta ke hvězdám může začít třeba ve školní dílně SOU Domažlice

Komerční sdělení
Ze slavnostního rautu připraveného naší školou v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Plné třídy, velký zájem o technické a řemeslné obory, úspěchy v odborných soutěžích i skvělé sportovní výkony. Střední odborné učiliště v Domažlicích vstoupilo do nového školního roku s řadou důvodů...

6. listopadu 2026

Bosch v Jihlavě přivítal 70 vysokoškoláků na 17. ročníku High-Tech Day

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.

Jihlavský Bosch podporuje dlouhodobě technické vzdělávání.

6. listopadu 2026

Největší překážkou handicapovaných jsou předsudky, říká Lucie Kroftová

Komerční sdělení

Po patnácti letech v korporátním světě se Lucie Kroftová rozhodla měnit český pracovní trh. Její projekt Nolimi pomáhá lidem se zdravotním postižením najít uplatnění a bořit předsudky zaměstnavatelů....

5. listopadu 2026  10:34,  aktualizováno  6. 11. 3:32

Než svěříte makléři miliony, položte mu čtyři otázky

Komerční sdělení
Realitní komora

Při prodeji bytu nebo domu rozhodujete o podstatné části svého majetku. Výběru makléře proto věnujte víc než jednu schůzku. Členství v profesní organizaci, živnostenské oprávnění, pojištění a...

5. listopadu 2026  5:11

Krajští zastupitelé vyhlásili dotační programy pro sportovce

Komerční sdělení
Krajští zastupitelé vyhlásili dotační programy pro sportovce

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyhlásilo dotační programy pro sportovce na rok 2027. Konkrétně program Akademie talentované mládeže olympijských sportů 2027 a Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém...

5. listopadu 2026

FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

Komerční sdělení
FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

Jak se připravit na úvěr, když teprve začínáte podnikat

4. listopadu 2026  10:32

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

4. listopadu 2026  9:37

Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Komerční sdělení
Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Zdravější a blesková příprava jídla bez kompromisů v chuti dobývá české kuchyně. Značka Cosori, která patří k nejprodávanějším výrobcům horkovzdušných fritéz v Česku i v USA, uvádí dvě technologické...

4. listopadu 2026

JOVS 4D Laser Mask: První laserová maska přináší salonní péči domů

Komerční sdělení
JOVS 4D Laser Mask: První laserová maska přináší salonní péči domů

Revoluce v omlazení pleti bez návštěvy estetické kliniky.

4. listopadu 2026

Čistý a zdravý domov: Levoit uvádí odpařovací zvlhčovač pro děti

Komerční sdělení
Čistý a zdravý domov: Levoit uvádí odpařovací zvlhčovač pro děti

Kvalitní klima v domácnosti je základem zdraví i dobrého spánku.

4. listopadu 2026

Narwal Flow 2: Robotický vysavač s pásovým mopem a samočistící stanicí

Komerční sdělení
Narwal Flow 2: Robotický vysavač s pásovým mopem a samočistící stanicí

Inovativní značka Narwal posouvá hranice domácího úklidu a uvádí na trh prémiový model Flow 2. Robotický vysavač a mop přináší revoluční pásový systém vytírání horkou vodou, brutální sací výkon 31...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.