Bosch v Jihlavě přivítal 70 vysokoškoláků na 17. ročníku High-Tech Day

Sedmdesát vysokoškolských studentů technických oborů navštívilo v sobotu 24. října 2026 jihlavský závod Bosch při příležitosti sedmnáctého ročníku akce High-Tech Day. Studenti, zejména z Vysokého učení technického
v Brně a Vysoké školy polytechnické Jihlava, se seznámili s výrobou, odbornými pracovišti i aktuálními technologickými trendy v automobilovém průmyslu. Cílem akce bylo přiblížit mladým lidem techniku v praxi a ukázat jim možnosti profesního uplatnění ve společnosti Bosch.
Letošní ročník přinesl změnu konceptu programu a novou mobilní aplikaci, která studentům usnadnila orientaci v programu a umožnila zapojení do soutěží. Studentům jsme chtěli dát více prostoru poznat techniku zblízka, aktivně se zapojit do workshopů a doptat se na to, co je zajímá. Chtěli jsme jim také umožnit lépe poznat, jak jihlavský Bosch funguje,“ poznamenala Aneta Matějková z oddělení náboru společnosti Bosch Powertrain.
Elektromobilita i umělá inteligence
Program se zaměřil na šest oblastí: elektromobilitu, automatizaci, kvalitu, digitalizaci i využití 3D tisku a umělé inteligence. „Mě zaujaly hlavně workshopy zaměřené na umělou inteligenci, což je i můj studijní obor. Překvapilo mě, kolik projektů a aplikací si firma Bosch v Jihlavě vyvíjí sama a že má celé oddělení zaměřené na digitalizaci,“ uvedla Veronika Krobotová, studentka Vysokého učení technického v Brně. Podobně pozitivně hodnotili program také Jakub Jeřábek a Jan Poukar z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Nejvíce ocenili možnost podívat se přímo do výroby a aktivně se zapojit do programu. „Workshopy byly interaktivní. Nebylo to o tom, že bychom jen stáli a poslouchali výklad. Mohli jsme si vyzkoušet, co obnáší práce na některých projektech, i se zapojit do zajímavých soutěží,“ shodli se studenti. Součástí odpoledního programu High-Tech dne byla talk-show s Ditou Formánkovou, odbornicí na digitální vzdělávání. Diskuse se věnovala budoucnosti vzdělávání, dovednostem potřebným pro uplatnění na trhu práce a využívání umělé inteligence v každodenním životě.
Bosch podporuje technické vzdělávání
Dlouhodobá spolupráce se školami a podpora technického vzdělávání patří mezi důležité aktivity jihlavské společnosti Bosch Powertrain. Vysokoškolským studentům firma nabízí vedení bakalářských a diplomových prací, odborné praxe, stipendia, trainee programy i pracovní příležitosti. Spolupracuje rovněž s vybranými středními odbornými školami a podporuje polytechnické vzdělávání dětí. „Podpora technického vzdělávání je jednou z priorit společnosti Bosch. Chceme, aby Jihlava a Kraj Vysočina byly přitažlivým místem pro talentované studenty techniky i nadšence do moderních technologií. To vše v souladu s naším heslem: Chytré hlavy do Jihlavy,“ řekl Pavel Krsička, vedoucí personálního oddělení společnosti Bosch Powertrain s.r.o.