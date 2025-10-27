Bosch pozval vysokoškolské studenty na akci „High - Tech Day“

Na již šestnáctý ročník tradiční akce „High - Tech Day“ zavítalo 18. října 2025 do jihlavského závodu firmy Bosch 60 vysokoškolských studentů technických oborů, zejména z VUT Brno a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Kromě prohlídky výrobních prostor měli studenti příležitost seznámit se s činností různých odborných oddělení firmy, a to přímo od specialistů z výroby nebo vedoucích pracovníků.
Dopolední program zahrnoval komentované prohlídky výrobních a podpůrných úseků. Studenti tak například navštívili analyzační centrum a materiálovou laboratoř, viděli provoz ostřírny nástrojů nebo bainitické kalírny. Zároveň nahlédli i do prostředí montáží výrobního úseku vysokotlakých čerpadel CP4 a podívali se do výroby elektromobility, což bylo pro mnohé velmi zajímavé.
Po obědě následovala individuální část s interaktivními workshopy zaměřenými na umělou inteligenci, digitalizaci, eMachine a elektromobilitu. Představen byl také projekt digitálních dvojčat. Během odpoledne si mohli studenti vyzkoušet přijímací pohovory nanečisto vedené specialisty z personálního oddělení. To pro studenty připravilo řadu informací o stipendijním programu firmy Bosch.
Zajímavým zpestřením návštěvního programu byla výstava osobních automobilů vybavených technologiemi firmy Bosch a talk-show s Tomášem Engem, profesionálním jezdcem a jediným českým pilotem Formule 1. Studenti si mohli vyzkoušet například jízdu na simulátoru pod osobním dohledem Tomáše Engeho a v rámci odpolední talk-show mu položit řadu zajímavých dotazů.
Návštěvnický program zpestřil i studentský tým TU Brno Racing z Vysokého učení technického (VUT), který představil účastníkům „High - Tech Day“ elektrickou závodní formuli Dragon e5. Od roku 2010 jde již o jeho patnáctou závodničku. Posledních pět strojů má navíc elektrický pohon. Studentský technický projekt Formule Student dlouhodobě finančně podporuje jihlavský Bosch.
Motivace studentů k účasti na High - Tech Day
„Bylo velmi zajímavé projít si tento závod. Dlouho jsem nebyl na takové prohlídce výroby a podpůrných úseků, jakou jste připravili. Pak jsem zašel i za personalisty na nabízený přijímací pohovor nanečisto a na workshop o elektromobilitě. Líbilo se mi tady,“ řekl Jakub Mahdal, student Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií brněnského VUT.
Studenti mohli během High - Tech Day vyhrát i pěkné ceny. Jednu z nich získal Kryštof Malinda z jihlavské Vysoké školy polytechnické. „Tablet se mi určitě bude hodit, využiji ho ve škole,“ pověděl. Ocenil, že v nabídce workshopů byla i témata o digitalizaci a umělé inteligenci. „O to víc jsem si ten dnešní den užil,“ dodal student oboru Aplikovaná informatika.
Dlouhodobá podpora technického vzdělávání firmou Bosch je nedílnou součástí firemní strategie
„Pro firmu Bosch je podpora technického vzdělávání důležitým bodem do budoucna. Chceme, aby se Jihlava a Kraj Vysočina staly přitažlivým místem pro chytré mozky a technické talenty. Proto Bosch v Jihlavě spolupracuje na různých projektech s technickými vysokými školami a vybranými středními odbornými školami a podporuje například i polytechnickou výuku v předškolních zařízeních, jako například v městské mateřské školce Bystrouška v Jihlavě. Bosch v Jihlavě navíc pořádá pravidelně pro dcery a syny svých zaměstnanců soutěžní dny zaměřené na techniku, tzv. „Juniors´ Day“. Z tohoto pohledu je investice do technického vzdělávání nejen dobrou investicí do zajištění budoucnosti našeho závodu, ale i dobrou investicí pro budoucnost nás všech,“ uzavřel na závěr akce obchodní ředitel Bosch Powertrain s.r.o. Ralph Carle.