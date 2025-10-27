Bosch pozval vysokoškolské studenty na akci „High - Tech Day“

Komerční sdělení
Bosch představil studentům firmu, výrobu a moderní automobilové technologie.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 18. října 2025.

Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 18. října 2025. | foto: Bosch

Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 18. října 2025.
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 18. října 2025.
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 18. října 2025.
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 18. října 2025.
10 fotografií

Na již šestnáctý ročník tradiční akce „High - Tech Day“ zavítalo 18. října 2025 do jihlavského závodu firmy Bosch 60 vysokoškolských studentů technických oborů, zejména z VUT Brno a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Kromě prohlídky výrobních prostor měli studenti příležitost seznámit se s činností různých odborných oddělení firmy, a to přímo od specialistů z výroby nebo vedoucích pracovníků.

Dopolední program zahrnoval komentované prohlídky výrobních a podpůrných úseků. Studenti tak například navštívili analyzační centrum a materiálovou laboratoř, viděli provoz ostřírny nástrojů nebo bainitické kalírny. Zároveň nahlédli i do prostředí montáží výrobního úseku vysokotlakých čerpadel CP4 a podívali se do výroby elektromobility, což bylo pro mnohé velmi zajímavé.

Po obědě následovala individuální část s interaktivními workshopy zaměřenými na umělou inteligenci, digitalizaci, eMachine a elektromobilitu. Představen byl také projekt digitálních dvojčat. Během odpoledne si mohli studenti vyzkoušet přijímací pohovory nanečisto vedené specialisty z personálního oddělení. To pro studenty připravilo řadu informací o stipendijním programu firmy Bosch.

Zajímavým zpestřením návštěvního programu byla výstava osobních automobilů vybavených technologiemi firmy Bosch a talk-show s Tomášem Engem, profesionálním jezdcem a jediným českým pilotem Formule 1. Studenti si mohli vyzkoušet například jízdu na simulátoru pod osobním dohledem Tomáše Engeho a v rámci odpolední talk-show mu položit řadu zajímavých dotazů.

Návštěvnický program zpestřil i studentský tým TU Brno Racing z Vysokého učení technického (VUT), který představil účastníkům „High - Tech Day“ elektrickou závodní formuli Dragon e5. Od roku 2010 jde již o jeho patnáctou závodničku. Posledních pět strojů má navíc elektrický pohon. Studentský technický projekt Formule Student dlouhodobě finančně podporuje jihlavský Bosch.

Motivace studentů k účasti na High - Tech Day

„Bylo velmi zajímavé projít si tento závod. Dlouho jsem nebyl na takové prohlídce výroby a podpůrných úseků, jakou jste připravili. Pak jsem zašel i za personalisty na nabízený přijímací pohovor nanečisto a na workshop o elektromobilitě. Líbilo se mi tady,“ řekl Jakub Mahdal, student Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií brněnského VUT.

Studenti mohli během High - Tech Day vyhrát i pěkné ceny. Jednu z nich získal Kryštof Malinda z jihlavské Vysoké školy polytechnické. „Tablet se mi určitě bude hodit, využiji ho ve škole,“ pověděl. Ocenil, že v nabídce workshopů byla i témata o digitalizaci a umělé inteligenci. „O to víc jsem si ten dnešní den užil,“ dodal student oboru Aplikovaná informatika.

Dlouhodobá podpora technického vzdělávání firmou Bosch je nedílnou součástí firemní strategie

„Pro firmu Bosch je podpora technického vzdělávání důležitým bodem do budoucna. Chceme, aby se Jihlava a Kraj Vysočina staly přitažlivým místem pro chytré mozky a technické talenty. Proto Bosch v Jihlavě spolupracuje na různých projektech s technickými vysokými školami a vybranými středními odbornými školami a podporuje například i polytechnickou výuku v předškolních zařízeních, jako například v městské mateřské školce Bystrouška v Jihlavě. Bosch v Jihlavě navíc pořádá pravidelně pro dcery a syny svých zaměstnanců soutěžní dny zaměřené na techniku, tzv. „Juniors´ Day“. Z tohoto pohledu je investice do technického vzdělávání nejen dobrou investicí do zajištění budoucnosti našeho závodu, ale i dobrou investicí pro budoucnost nás všech,“ uzavřel na závěr akce obchodní ředitel Bosch Powertrain s.r.o. Ralph Carle.

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Bosch pozval vysokoškolské studenty na akci „High - Tech Day“

Komerční sdělení

Bosch představil studentům firmu, výrobu a moderní automobilové technologie.

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.