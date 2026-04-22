Bosch Jihlava se i letos opět přidal do boje za čistší Kraj Vysočina

Jihlava. S příchodem jara se příroda nadechuje – a spolu s ní i lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá jejich okolní příroda. Právě jaro je totiž ideálním časem nejen pro probouzení přírody, ale i pro její očistu. V sobotu 11. dubna 2026 se proto v rámci již 17. ročníku oblíbené akce „Čistá Vysočina“ pustilo do práce 60 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Bosch Powertrain s.r.o. a jejich rodin. Společně uklízeli veřejná prostranství, zeleň i příjezdové komunikace v okolí výrobního závodu 3 v průmyslové zóně Jihlava-Pávov.
Malé skutky, velký dopad
„Čistá Vysočina“, kterou každoročně organizuje Kraj Vysočina v rámci kampaně Den Země, má jasný cíl: zapojit co nejvíce lidí napříč generacemi a ukázat, že péče o přírodu začíná u každého z nás. Důraz je kladen především na děti a mladé lidi, kteří si díky podobným aktivitám vytvářejí vztah k životnímu prostředí.
Pohled mladé generace
Pro mnohé účastníky je akce srdeční záležitostí. „Chodíme sem s rodinou pravidelně. Doufám, že dnes najdu ten úplně největší odpadek,“ říká s úsměvem devítiletá Nikol Číhalová. Její sestřenice Laura Bratránková (8) ji doplňuje: „Úklid přírody mě baví a jsem tu už potřetí. A dnes si tím taky trochu napravím reputaci u rodičů – ráno jsem si totiž zapomněla ustlat v pokojíčku postel,“ přiznává s dětskou upřímností.
Zajímavý pohled na „Čistou Vysočinu“ měly i další účastnice - sedmnáctileté sestry Markéta a Zuzka Jančíkovy. Ty odpověděly na otázku o smyslu akce následovně: „Na úklidu přírody pořádaném firmou Bosch se podílíme již několikátým rokem. Úklidová akce má podle nás smysl, protože ukazuje, že udělat něco pro přírodu můžeme my všichni. Od mala s rodiči pomáháme přírodě, a to i během roku. Hromadění odpadu v přírodě jasně ukazuje, že se odpad stává globálním problémem, k jehož řešení musí přispět celá společnost.“
Silná tradice a viditelné výsledky
Letošní ročník „Čisté Vysočiny“ přinesl v jihlavském Boschi konkrétní výsledky – dobrovolníci sesbírali 45 pytlů odpadu o celkové hmotnosti přibližně 250 kilogramů. „Zachovat Vysočinu čistou je v zájmu nás všech. Těší mě, že se naši zaměstnanci i jejich děti do podobných aktivit zapojují dobrovolně a s nadšením,“ uvedla obchodní ředitelka společnosti Bosch Powertrain s.r.o. Suzana Cizmic. Jako poděkování čekal na účastníky společný oběd.
Zaměstnanci firmy Bosch se v Jihlavě do „Čisté Vysočiny“ zapojují pravidelně už od roku 2013. Za tu dobu pomohli odstranit z přírody více než devět tun odpadu. Letošní ročník tak znovu potvrdil, že když se spojí ochota, energie a dobrá vůle, mohou i zdánlivě malé kroky vést k velkým změnám.
Záběry z akce na YouTube: