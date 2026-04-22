Bosch Jihlava se i letos opět přidal do boje za čistší Kraj Vysočina

Komerční sdělení
Do společné úklidové akce „Čistá Vysočina“ se zapojili zaměstnanci firmy včetně jejich dětí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Záběry z průběhu akce Čistá Vysočina ze dne 11.4.2026.

Záběry z průběhu akce Čistá Vysočina ze dne 11.4.2026. | foto: Bosch Powertrain s.r.o.

  • Akce zaměřená na úklid veřejných prostranství a přírody „Čistá Vysočina“ přilákala letos 60 účastníků. Šlo o zaměstnance jihlavské firmy Bosch, včetně jejich dětí a rodinných příslušníků
  • Firma Bosch a její zaměstnanci se projektu „Čistá Vysočina“ účastní pravidelně od roku 2013

Jihlava. S příchodem jara se příroda nadechuje – a spolu s ní i lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá jejich okolní příroda. Právě jaro je totiž ideálním časem nejen pro probouzení přírody, ale i pro její očistu. V sobotu 11. dubna 2026 se proto v rámci již 17. ročníku oblíbené akce „Čistá Vysočina“ pustilo do práce 60 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Bosch Powertrain s.r.o. a jejich rodin. Společně uklízeli veřejná prostranství, zeleň i příjezdové komunikace v okolí výrobního závodu 3 v průmyslové zóně Jihlava-Pávov.

Malé skutky, velký dopad

„Čistá Vysočina“, kterou každoročně organizuje Kraj Vysočina v rámci kampaně Den Země, má jasný cíl: zapojit co nejvíce lidí napříč generacemi a ukázat, že péče o přírodu začíná u každého z nás. Důraz je kladen především na děti a mladé lidi, kteří si díky podobným aktivitám vytvářejí vztah k životnímu prostředí.

Pohled mladé generace

Pro mnohé účastníky je akce srdeční záležitostí. „Chodíme sem s rodinou pravidelně. Doufám, že dnes najdu ten úplně největší odpadek,“ říká s úsměvem devítiletá Nikol Číhalová. Její sestřenice Laura Bratránková (8) ji doplňuje: „Úklid přírody mě baví a jsem tu už potřetí. A dnes si tím taky trochu napravím reputaci u rodičů – ráno jsem si totiž zapomněla ustlat v pokojíčku postel,“ přiznává s dětskou upřímností.

Zajímavý pohled na „Čistou Vysočinu“ měly i další účastnice - sedmnáctileté sestry Markéta a Zuzka Jančíkovy. Ty odpověděly na otázku o smyslu akce následovně: „Na úklidu přírody pořádaném firmou Bosch se podílíme již několikátým rokem. Úklidová akce má podle nás smysl, protože ukazuje, že udělat něco pro přírodu můžeme my všichni. Od mala s rodiči pomáháme přírodě, a to i během roku. Hromadění odpadu v přírodě jasně ukazuje, že se odpad stává globálním problémem, k jehož řešení musí přispět celá společnost.“

Silná tradice a viditelné výsledky

Letošní ročník „Čisté Vysočiny“ přinesl v jihlavském Boschi konkrétní výsledky – dobrovolníci sesbírali 45 pytlů odpadu o celkové hmotnosti přibližně 250 kilogramů. „Zachovat Vysočinu čistou je v zájmu nás všech. Těší mě, že se naši zaměstnanci i jejich děti do podobných aktivit zapojují dobrovolně a s nadšením,“ uvedla obchodní ředitelka společnosti Bosch Powertrain s.r.o. Suzana Cizmic. Jako poděkování čekal na účastníky společný oběd.

Zaměstnanci firmy Bosch se v Jihlavě do „Čisté Vysočiny“ zapojují pravidelně už od roku 2013. Za tu dobu pomohli odstranit z přírody více než devět tun odpadu. Letošní ročník tak znovu potvrdil, že když se spojí ochota, energie a dobrá vůle, mohou i zdánlivě malé kroky vést k velkým změnám.

Záběry z akce na YouTube:

Bosch Jihlava se i letos opět přidal do boje za čistší Kraj Vysočina

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.