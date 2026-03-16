Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu Octavia. Firma tak propojuje společenskou událost s pomocí regionu i motivací pro nové nápady.

Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026. | foto: Bosch Powertrain s.r.o.

  • 19. reprezentační ples Bosch Powertrain s.r.o. Jihlava přilákal rekordní počet návštěvníků
  • Nemocnice Jihlava získala od společnosti Bosch Powertrain s.r.o. finanční dar ve výši 250 000 korun
  • Zaměstnanec firmy, autor jednoho z nejlepších zlepšovacích nápadů, si z plesu odvezl novou Škodu Octavia

Společnost Bosch Powertrain s.r.o. opět dokázala, že umí spojit skvělou zábavu s podporou dobré věci. Na 19. reprezentační ples firmy, který se konal 6. března 2026, přišlo více než pět set návštěvníků a řada hostů.

Mezi hosty nechyběli významní představitelé regionu, například hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla nebo předseda představenstva Okresní hospodářské komory Jihlava Jaroslav Huňáček.

O skvělou atmosféru plesového večera se postarala populární hudební skupina Chinaski, kterou doplnila Kapela MP3 a hudební projekt Sax&DJ Martin Veverka. Celým večerem s elegancí a nadhledem provázela známá televizní moderátorka Lucie Borhyová.

Bosch pomáhá: Čtvrt milionu korun pro Nemocnici Jihlava

Firemní ples však nebyl jen nebyl jen o hudbě, tanci a společenském setkání. Bosch Jihlava dlouhodobě podporuje místní region a pravidelně pomáhá organizacím ve zdravotnictví a sociální oblasti.

Letos věnoval na plese jihlavský Bosch Nemocnici Jihlava finanční dar ve výši 250 000 korun. Dar bude využit na modernizaci lymfologického pracoviště kožního oddělení, konkrétně na instalaci nové ventilace se vzduchotechnikou. Symbolický

šek předali primářce kožního oddělení Marii Policarové obchodní ředitelka společnosti Suzana Cizmic společně s technickým ředitelem Carstenem zur Steege.

„Podpora od tak významné firmy, jako je Bosch Powertrain s.r.o., nám pomůže dále zlepšovat péči o naše pacienty. Velmi si této pomoci vážíme a děkujeme za ni,“ uvedla primářka Policarová.

Obchodní ředitelka Suzana Cizmic doplnila: „Jsme rádi, že můžeme finančně podpořit tak významnou instituci Kraje Vysočina, jakou je Nemocnice Jihlava. Podpora regionálních zdravotnických zařízení je přirozenou součástí společenské zodpovědnosti firmy Bosch.“

Inovativní nápady, které pomáhají ušetřit: Odměnou je nová Škoda Octavia

Součástí večera bylo také vyhlášení nejlepšího zlepšovacího návrhu podaného v rámci interního systému IdeaM. Zaměstnanci jihlavského Bosche přišli v roce 2025 s řadou inovativních nápadů, které pomohly firmě ušetřit celkem více než 50 milionů

korun. Z řady nejlepších inovátorů byl vylosován zaměstnanec Oldřich Krul. Ten si jako hlavní cenu IdeaM odvezl z plesu domů novou Škodu Octavia. Klíčky od vozu mu na pódiu slavnostně předalo vedení firmy.

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

