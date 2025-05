Bez důvěry vztah nefunguje, ani s klienty, říká šéf DURASU

S klienty navazuje přátelské vztahy a když potřebují, najde si na ně čas i mimo klasickou pracovní dobu. „Naše hodnoty jsou férovost, osobní přístup a kvalitní služby,“ zdůrazňuje.

Vzpomínáte si na moment, kdy jste poprvé vkročil do rodinné firmy s tím, že to není jen brigáda, ale možná vaše budoucnost?

Ano, vzpomínám si velmi dobře. Byl to moment, kdy došlo k přepisu společnosti na mě. V tu chvíli mi došlo, že už to není jen „výpomoc“ ve firmě, ale že nesu odpovědnost jak za rodinu, tak za firmu.

Jak se podle vás proměnila atmosféra v podnikání od dob, kdy DURAS začínal? A co zůstalo stejně?

Dříve jsme firmu brali tak, že bude fajn, když nás uživí. Dnes máme větší ambice, chceme klientům nabídnout komplexní řešení a oslovit širší klientelu. Co se ale nezměnilo, jsou naše hodnoty: férovost, osobní přístup a kvalitní služby.

Která oblast vaší práce je vám osobně nejbližší?

Nejbližší mi je samotný začátek podnikatelské cesty klientů. Rád s nimi procházím rozdíly mezi živností a s.r.o., vysvětluji daňovou problematiku, pomáhám s registracemi k daním. Navazuji s nimi vztah, který pak pokračuje v účetní i daňové spolupráci.

Jak vypadá váš běžný den?

Velkou část dne trávím na schůzkách s klienty – stávajícími i novými. Řeším s nimi nejen provozní záležitosti, ale i strategický vývoj. Zbytek dne je o účetnictví, konzultacích a přemýšlení nad tím, kam DURAS posunout dál.

Co vás za ty roky podnikání naučilo o lidech – ať už kolezích, klientech nebo vás samotném?

Že lidé jsou základem všeho. Bez důvěry nefunguje žádný vztah – ani s kolegy, ani s klienty. O sobě jsem zjistil, že podnikání není sprint a že věci potřebují čas. Nebudu lhát, stále mi to dělá problém. (smích)

Jste rodinná firma. Jak se tahle hodnota projevuje v každodenním fungování?

Držíme slovo a ke všemu přistupujeme osobně, individuálně. Klient i kolega u nás není jen jméno v systému. Když se klientovi něco pokazí, nezmizíme – řešíme to hned a na rovinu. Právě tahle lidskost a dlouhodobé vztahy nás odlišují. Když klient má čas na schůzku pouze v neděli, jdeme do práce v neděli.

Měl jste někdy chuť to vzdát nebo zcela změnit směr?

Ano, takové momenty přišly. Podnikání je náročné a tlak bývá velký. Ale v těch nejtěžších chvílích si připomínám, proč jsme s DURASem začali a co je naší vizí.

Kdo vás na vaší cestě nejvíce ovlivnil?

Rozhodně moje máma. Byla u zrodu firmy a podnikání vždycky dělala srdcem. Ukázala mi, že úspěch není o rychlosti, ale o vytrvalosti, hodnotách a pokoře. Bez ní bychom DURAS ani já nebyli tam, kde jsme dnes.

Značka DURAS je dnes silná a respektovaná. V čem je podle vás její skutečný základ?

V důvěře a vztazích. Nepředáváme univerzální řešení, ale hledáme, co dává smysl pro konkrétního klienta. Jsme partner, ne dodavatel. Díky tomu si klienty udržíme dlouhodobě.

Co byste poradil někomu, kdo přemýšlí o podnikání a neví, kde začít?

Já klientům neradím v tom smyslu, co mají dělat – to rozhodnutí je vždy na nich. Mým úkolem je říct jim, co podnikání obnáší, vysvětlit rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním, jaké jsou výhody, nevýhody i odpovědnosti. Probereme spolu, jestli je pro ně vhodnější živnost nebo s.r.o., kdy má smysl registrace k DPH a jak nastavit daně i účetnictví. Nejvíc s klienty řešíme právě tyto začátky – aby vše postavili správně od začátku a vyhnuli se chybám. A v tom jim umíme konkrétně a prakticky pomoct.

Nedávno jste představili vlastní aplikaci. Jak se osvědčila a co dalšího chystáte?

Naše aplikace klientům zpřehlednila a zdigitalizovala účetnictví – mají přehled o všem důležitém na jednom místě. Ale to je jen začátek. Nově rozšiřujeme služby o finance – chceme klientům pomáhat i s úvěry a pojištěním, protože tyto oblasti s účetnictvím úzce souvisejí. Naše vize je jasná: po zpracování daňového přiznání zašleme výkazy přímo do banky a klient od nás dostane předschválené limity i konkrétní nabídky. Nemusí je hned využít, ale má jasný přehled o tom, co mu banky mohou nabídnout a za jakých podmínek.