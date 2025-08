Baví mě příběhy lidí, usmívá se šéfka Lenka z Cortes Capitalu

Co všechno jako Cortes Capital umíte?

Pracujeme komplexně pro klienta a nyní nejvíce na zakázku, doporučení, takže klienty většinou sami neoslovujeme. Realitní činnost děláme všechny obory – prodej, pronájem a servis (staráme se klientům o více než 50 bytů), developerské projekty a zároveň i rekonstrukce bytů. Máme platnou licenci v ČR, jsme součástí Realitní komory a já mám přímo jako manažer na starosti oblast Vysočiny. Zajišťujeme kompletní právní servis včetně advokátních úschov, převody energií – máme licenci ERÚ a k tomu finanční poradenství, to znamená jakékoliv pojištění, úvěry pro podnikatele, půjčky, hypotéky, investování, zabezpečení na studie dětí a důchod, rovněž máme na vše licenci platnou pro Českou národní banku.

Pamatujete si na první nemovitost, kterou jste pomáhala pronajmout nebo prodat? Co vás tehdy na této práci zaujalo?

Ano, pamatuji, byl to prodej bytu v roce 2000, kdy jsem byla úplný nováček, informací jsem moc neměla a dovednosti téměř žádné, nicméně byt jsem prodala a spokojenost byla na obou stranách. V té době mě na tom celkem nic nezaujalo, protože jsem měla strach, abych to vše dobře zvládla a neudělala chybu, takže to byl pro mě „stresující obchod“. Ale důležité je se z toho nehroutit a učit se dál, což ostatně platí na všechny profese (úsměv).

Věnujete se nemovitostem už řadu let, co vás na tom stále baví?

Já občas říkám, že jsem realiťák z donucení, protože moji klienti z finančního poradenství mě v podstatě donutili, abych se této činnosti věnovala (usmívá se). Potřebovali prodat dům, byt, chatu nebo nějakou nemovitost hledali a protože na mě byli zvyklí, požádali mě. A tak jsem se na realitní činnost vrhla a baví mě na tom nejvíce to, že se neustále něco děje. Nové informace, jsem pořád s lidmi, vím příběh té nemovitosti a lidí, kteří v ní bydleli, vytvářím příběh nové rodiny v novém domově. Někdy jsou to opravdu zajímavé zážitky, dala by se o tom napsat kniha.

Se svými spolupracovníky jezdí společně na výlety. „Utužuje to kolektiv,“ usmívá se šéfka Cortes Capitalu.

Jak vznikla společnost Cortes Capital, byla to obtížná cesta?

Společnost Cortes Capital vznikla proto, že jsem chtěla být pracovně svobodná, rozhodovat o svém čase pro rodinu, práci. Ano, bylo to obtížné, náročné osamostatnit se a nemít žádnou jinou oporu kromě sebe, rodiny. Začátky jsou většinou vždy těžké a každý nemá na to nést svoji kůži na trh, mít tu odvahu nést odpovědnost sám za sebe, donutit se každý den od rána do večera pracovat, učit se spoustu nových věcí a vydělávat peníze, protože si všechno platíte sám a nikdo vám nepomůže. Možná spíš naopak, jen málo lidí vám skutečně přeje, že to dáte. No pro mě jsou takové životní situace výzva. Nechci se někomu schovávat za záda, neumím sedět v koutě ve smyslu: „budeš-li hodná, najdou tě“. Svoboda, to je pro mě velmi důležité.

Jedním z vašich projektů byl prodej bytů v bývalém hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou. Mnozí vás od toho odrazovali, ale přes to se všechno povedlo, řekla jste si, že tohle je to, proč tuto práci děláte? Považujete to za úspěch?

Ano, považuji to za úspěch a vím, že nebylo moc těch, kteří věřili, že se to povede, a mnozí mě odrazovali. A právě v té době jsem si uvědomila, jak moc mě ta práce baví, být od počátku u projektu, který vznikal, kde bylo spoustu problémů na počátku. Navíc přišel covid, takže se práce ztížila ještě víc. A to i na stavbě – zdražení stavebního materiálu a vůbec ho sehnat nebylo jednoduché stejně jako sehnat dělníky. Bylo tam marodění, vyřizování povolení, změny, výjimky a mnoho dalšího. Když přišla v říjnu 2022 kolaudace a dobře to dopadlo, byl to opravdu krásný den. Hodně jsem se toho naučila. Hlavně stavebně. A můj velký obdiv patří jak developerovi, stavební firmě, tak městskému úřadu ve Žďáře, kde se nám zúčastněné osoby snažily pomoci vše dotáhnout do konce a vždy mi poradily, když jsem něco potřebovala. Byl to velký projekt a bytový dům Jehla dnes dělá našemu městu reklamu, ozdobu a neustále mi někdo volá, že by chtěl pronájem právě na Jehle.

Cortes Capital má ve znaku černou kočku. Lenka Lamková ji zvolila proto, že od malička miluje kočky pro jejich svobodomyslnost, dravost a eleganci. „Je to pro mě symbol svobody, mít psychicky na to být svůj a nenechat se od nikoho ochočit. Naše firemní motto je mít radost ze života i to se pak prolíná do práce,“ usmívá se.

Děláte i pronájmy. Najít dobrého nájemníka není vždy snadné. Jak přistupujete k výběru, tak, aby byly obě strany spokojené – majitel i nájemník?

Pronájmy jsou dnes poměrně náročné, protože právo stojí na straně nájemníka, bere se, že je to ta slabší strana. Uvědomme si však, že majitel vložil do nemovitosti peníze a v dnešní době nemalé a o svoji nemovitost se bojí, aby ji někdo nezničil a řádně platil nájem, který mu jeho investici vrací. Proto mu záleží na výběru nájemníka. I tímto se zabývám. Jinak stačilo by, kdyby se nájemníci chovali k pronájmu jako ke své vlastní nemovitosti, která je stála jejich peníze a spousta problémů by odpadla. Nájemníky vybírám citlivě, mám s nimi vždy pohovor, zkoumám jejich životní situaci a i to, jak vypadají, jak se chovají, jaké mají otázky, a protože už mám letitou praxi, většinou při prvním jednání poznám, jestli to bude dobrý nájemník, nebo ne. Vůči majiteli cítím povinnost vybrat dobře, ochraňuji přece jeho majetek.

Lenku Lamkovou v práci podporuje manžel (na snímku). „Vždy při mně stál, i když to leckdy nebylo jednoduché,“ usmívá se. Společně si také rádi vychutnají šálek dobré kávy.

Setkáváte se s tím, že vás lidé doporučují dál – že díky vám našli nejen byt, ale třeba i větší klid nebo stabilitu?

Ano, přesně takto v dnešní době pracuji a jsem za to vděčná, naplňuje mě to příjemným pocitem, že jsem se posunula jinam, že nejsem klasický realitní poradce. Jsou za tím roky tvrdé a poctivé práce (úsměv).

Jaké jsou podle vás nejčastější chyby, které lidé dělají při hledání bydlení a jak jim v tom můžete pomoci?

Dobrá rada je, nehledat byt nebo dům, který vypadá dobře, ale je tam udělaná rekonstrukce „naoko“. Buď skutečně novostavbu, která je sice dražší, ale nebudou muset nic opravovat anebo starší, starou nemovitost, kde bude cena nižší a udělají si vše nově podle svého. Navíc mohou dostat dotace na výměnu střechy, oken, topení, zateplení, takže ve skutečnosti je to tolik stát nebude. A zároveň ať si dají pozor na právní věci – zástavní práva, omezení užívání, věcná břemena a pozor na nabývací titul Darovací smlouva, zda tam není odvolání daru v případě prodeje. Ostatně když se něco kupuje, nabývací titul k nemovitosti je velmi důležitá listina, nejen List vlastnictví. Nejen toto se svými klienty řeším a pomáhám jim, aby měli při prodeji potřebný komfort a byli informovaní.

Fotka z dalšího z výletů s týmem. Když v Cortes Capitalu nepracují, dbají na dodržování volného času. „To, aby byli kolegové spokojení. Pak se pracuje lépe a s chutí,“ vysvětluje Lenka Lamková.

Co byste poradila lidem, kteří chtějí začít pronajímat byt, ale bojí se problémových nájemníků?

Ať si najdou někoho, kdo se jim bude o byt starat, vybírat jim nájemníka, řešit vše kolem bytu včetně smluv a právních úkonů. To je ta služba, kterou dělám já. Sice to není zdarma, je to práce jako každá jiná, takže to něco stojí, ale mají klid. Zároveň nájemník, který vidí, že je tady někdo, kdo mu dává pravidla, dohlíží na vše a zastupuje majitele, se chová slušněji.

A naopak – co by měl vědět člověk, který si chce pronajmout byt, aby měl šanci najít slušné a férové bydlení?

Je potřeba si pořádně přečíst smlouvu, co jsou jeho práva a povinnosti. Co platí majitel a co nájemník. Nájemník neplatí jakékoliv poplatky vztahující se k vlastnictví nemovitosti – fond oprav, rezervní fond, pojištění domu, odměnu správci. Televizní a rozhlasové poplatky se platí na rodné číslo, nikoliv na místo pronájmu, takže pokud nájemník toto již platí sám za sebe, nebude je platit majiteli bytu. Pokud převezme nájemník byt nevymalovaný, není jeho povinnost ho vymalovat při předání bytu, ale byt vrací pouze v přiměřeném opotřebení a toto by mělo být ve smlouvě napsáno. Dále běžné opravy bytu, zde nájemník hradí ročně opravy 100 korun na metr čtvereční, takže pokud byt má 40 metrů čtverečních, pak jsou to 4 000 korun ročně. Nicméně každá jednotlivá oprava je od nájemníka do výše 1 000 korun. Co je nad tuto částku, hradí majitel, pokud se nedohodnou jinak. Je toho víc. Důležité je, co je ve smlouvě, a to si musí každý nájemník opravdu pozorně pročíst.

Co vás při téhle práci stále drží? Je něco, co vás vždycky potěší nebo zahřeje u srdce?

Tato práce je jak „akciový trh“, nahoru, dolů – pořád se něco děje. A to mě baví. Pořád se něčemu novému učím. A co mě potěší? Spokojený klient, poděkování, pochvala. Často slýchám – takové slušné jednání jsme ještě nezažili, děkujeme, můžeme vás doporučovat? No a to opravdu zahřeje u srdce, že dokončený obchod neskončil jen podáním ruky a splněním všech podmínek, ale vidíte tu radost v očích těch, kteří se vás nejprve báli, protože měli špatnou zkušenost oni nebo jejich blízký člověk. A právě ta pomoc mě na mé práci naplňuje nejvíce.