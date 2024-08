Znáte svůj módní charakter?

Jste cholerik, sangvinik, melancholik, anebo flegmatik? Na takovou otázku umí odpovědět většina z nás a určitě i mnoho z nás si nějaký ten test temperamentu někdy v životě udělalo. Víte ale, jaká osobnost jste v módě a co o vás prozrazuje váš styl oblékání? Zkuste to zjistit. Společně se stylistkou nákupního centra Metropole Zličín Barborou Havlíkovou jsme pro vás připravili přehled základních stylových typů. Podívejte se, který je ten váš.

„V módě, stejně jako u temperamentu, rozeznáváme základní čtyři typy stylů – klasicista, minimalista, trendsetter a maximalista,“ říká stylistka nákupního centra Metropole Zličín Barbora Havlíková. Samozřejmě, kdybychom šli dopodrobna, stylů dokážeme rozeznat nespočet, ale pro začátek se stačí orientovat v těch základních. Najdete se v jednom z nich i vy?

Klasicista nikdy nevyjde z módy

Kašmírový svetr – M&S

Nepodléháte módním trendům, v jednoduchosti je podle vás síla a preferujete spíše sofistikované a nadčasové kousky? V tom případě jste klasicista. „Móda pro klasicistu není o následování trendů, ale o investicích do vysoce kvalitních kousků v šatníku, které vydrží i několik dekád,“ říká Barbora Havlíková. Klasicisté nevybočují z řady svou okázalostí, nepotřebují to, neboť vás uhranou svým perfektním lookem. Mají vytříbený vkus a tíhnou k neutrálním barvám, kouskům na míru a kvalitním materiálům. Jejich šatník se line v černých a béžových tónech, střídmost a nadčasovost volí i v doplňcích – vždy u nich najdete perlový náhrdelník, nebo klasické zlaté kruhové náušnice.

Perlový náhrdelník – Apart

Minimalista ví, co stojí za to

Kalhotový kostým - Tatuum

Pokud se neradi obklopujete zbytečnostmi a máte raději několik kvalitních kousků pro víc příležitostí než tuny a tuny oblečení, budete pravděpodobně patřit k minimalistům. Ani v šatníku minimalisty nenajdete pestrobarevnou paletu, drží se takových barev, které lze jednoduše kombinovat – bílá, černá, krémová, šedá – i když většinou volí jednobarevný outfit. Na doplňky si moc nepotrpí a když už, jsou velmi nenápadné. Oblečení vnímá jako nezbytnou součást života, móda by dle minimalisty neměla být složitá. Hlavním kritériem je pro ně funkčnost.

Trenčkot - M&S

Trendsetter určuje směr

Celý outfit - H&M

Nebojíte se experimentovat a pro vaše přátele jste něco jako módní ikona a inspirace? Pak budete trendsetter. Na rozdíl od klasicisty a minimalisty se jeho šatník jen třpytí, a to doslova. Nebojí se kombinovat materiály, barvy i doplňky. Trendsetter je vždy napřed, má velký přehled ve světě módy, velmi rychle vnímá nové trendy a nebojí se kombinovat. „Takoví lidé jsou sebevědomí a mají silný smysl pro jedinečnost i originalitu, což se projevuje v jejich výběru oblečení,“ říká stylistka Metropole Zličín. Mají talent na kombinování zdánlivě nekombinovatelných kousků, klidně je tak potkáte třeba ve sportovních teplácích, krajkové blůze a podpatcích. Zní to šíleně? Trendsetter takový outfit vynese s takovým kouzlem, že si ho bude chtít pořídit každý.

Sluneční brýle - H&M

Maximalista se toho nebojí

Vesta - M&S

Milujete výrazné potisky, jasné barvy, vrstvy a nespočet doplňků a šperků? To jste jasný maximalista – někdy také označován jako eklektik. Maximalista vidí módu jako platformu, kde může vyjádřit svou kreativitu a osobnost. Rád riskuje a dokáže vytvořit někdy až nepochopitelné kombinace, které jsou pro většinu nenositelné. Eklektik je však dokáže nosit tak, jako by denně kráčel na přehlídkovém mole. Je si svým výběrem oblečení stoprocentně jistý, bez ohledu na to, jak moc poutá pozornost okolí. Není pro něj problém obléknout sukni přes kalhoty, doplnit je tunikou, ověsit se nespočtem náhrdelníků a přidat výrazné prsteny. Možná to zní jako maškarní kostým, ale v podání eklektika se z něj stane dokonale propracovaný outfit, za kterým se každý s obdivem ohlédne.