Známí influenceři se utkali o to, kdo bude mít hezčí úsměv

Nikol Trojanová versus Tomáš Zástěra, Marek Fašiang versus Bekim Aziri. První dvojice soutěžila o hezčí úsměv v Česku, druhá na Slovensku. Souboje probíhaly na sociálních sítích influencerů s použitím veškerých možných zbraní – od sonických kartáčků po ústní sprchu – a trvaly pět týdnů. Každý účastník posléze věnoval desítky sonických kartáčků organizaci, kterou si sám zvolil.

Kampaň nazvaná Clash of the Smiles pod hlavičkou Philips měla za cíl ukázat, že kompletní péči o zuby, dásně a jazyk pokryjí právě produkty Philips Sonicare. Primárně nejlepší model sonického kartáčku Philips Prestige s širokou nabídkou kartáčkových hlavic včetně hlavice na čištění jazyka a ústní sprcha Philips Power Flosser.

„Všichni influenceři podstoupili vstupní i finální prohlídku u dentální hygienistky, která zaznamenala aktuální stav i následný posun. Účastníky jsme vybírali tak, aby měl jeden z dvojice s kartáčkem Philips Sonicare už dlouhodobější zkušenost (což byl případ Nikol Trojanové a Marka Fašianga) a druhý s ním teprve začínal (Tomáš Zástěra a Bekim Aziri). Chtěli jsme také tváře, které jsou kreativní, mají aktivní publikum na Instagramu a nebojí se udělat si ze sebe legraci,“ popisuje Maria Menshchiková ze společnosti Philips.

Kampaň měla mít zároveň charitativní přesah. „Chtěli jsme rozdávat úsměv ve velkém. Všichni čtyři influenceři proto dostali k dispozici 35 sonických kartáčků Philips Sonicare včetně náhradních hlavic, aby je mohli po utkání rozdat charitativním organizacím, se kterými spolupracují. Vítězové dostali ještě o 20 kusů kartáčků víc,“ dodává Maria Menshchiková.

V Česku zvítězil Tomáš Zástěra, na Slovensku Bekim Aziri. Tomáš potěšil 55 kartáčky pro děti i dospělé Nadaci Naše dítě, Bekim Aziri se vypravil se stejně velkou výhrou do Centra pre deti a rodiny Pezinok. Nikol Trojanová odnesla svých 35 kartáčků Philips Sonicare for Kids Nadačnímu fondu Kapka naděje, Marek Fašiang stejný počet kartáčků pro děti i dospělé do Nadácie Detského kardiocentra.

„Kartáčky jsme společně s ředitelkou Nadačního fondu Kapky naděje Ditou Loudilovou předaly klinice dětské hematologie a onkologie v Motole. Věřím, že udělají radost a splní svůj účel – děti na těchto odděleních mívají po léčbě zhoršené zoubky, takže jim kartáčky určitě dobře poslouží,“ uvedla Nikol Trojanová. A dodala, že i ona sama se díky výbavě od Philips Sonicare za měsíc v čištění zlepšila a má ze svých zubů a dásní mnohem lepší pocit.

A co ji na čištění s kartáčkem Philips Prestige nejvíce překvapilo? „Perfektní vyčištění, široký výběr hlavic a také to, že se nemusí moc často nabíjet, vydrží několik týdnů bez nabití,“ dodala Nikol Trojanová.