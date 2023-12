Zima se blíží, zahřejte se příjemnými drinky

Nastává období, kdy se denní světlo výrazně zkracuje, venku pomalu vystrkují růžky první mrazíky a my se snažíme utéct před vlezlým chladem do tepla našich domovů. Co může být v takové situaci příjemnější než se zahřát teplým a lahodným drinkem? Těchto šest horkých nápojů si můžete snadno připravit doma, a užít si tak teploučko v chladných zimních dnech.

Žhavá Baronka

- 4 cl Baronka 30%

- 16 cl zázvorové limonády BOHO

- 0,5 cl citronové šťávy

Tento drink zahřeje hned několikrát – nejen díky tomu, že je horký, ale i díky 30 % alkoholu v likéru z Blatné a zázvoru v limonádě. Stačí vše nalít do sklenice a svařit, dokonalé prohřátí zaručeno!

Horká Třešeň

- 4 cl Baron Hildprandt Zralá Třešeň 40%

- 12 cl brusinkového džusu

- med

- limeta

Nejprve svaříme brusinkový džus. Když je horký, nalijeme do sklenice požadované množství třešňového Barona Hildprandta, zalijeme ho džusem a dosladíme medem dle chuti. Na závěr už jen ozdobíme plátkem limetky.

Hot Bomb

- 2 cl likéru Bombardino St. Roch

- 2 cl kávového likéru Flor de Caña Spresso

- šlehačka

Tuto bombu si nejlépe vychutnáte, když dodržíte postup přípravy – pak se totiž můžete těšit nejen na skvělou chuť, ale i na oku lahodící podívanou. Nejedná se o nic těžkého, do sklenice nejprve nalijeme likér Bombardino St. Roch, poté přidáme kávový likér Flor de Caña Spresso a nakonec nápoj dozdobíme vyšlehanou šlehačkou.

Bohemian Punch

- 4 cl ginu Bohemian

- 0,5 cl limetové šťávy

- 12 cl rebarborové fritz-koly

- 2 střiky Fee Brothers Cherry Bitters

- pomeranč

V jednoduchosti je krása, u tohoto drinku jen všechny ingredience kromě pomeranče svaříme a přelijeme do skleničky. Dozdobíme plátkem pomeranče a můžeme servírovat. Snadné, rychlé, efektivní – geniální drink pro každou příležitost, potěší na srdci i na jazyku.

Rum & Chocolate

- 4 cl rum Caracas Club Nectar

- horká čokoláda

- šlehačka nebo marshmallows

Do sklenky nalijeme nejprve rum Caracas Club Nectar, který zalijeme horkou čokoládou a na závěr dozdobíme čerstvě vyšlehanou šlehačkou. Drink můžeme posypat ještě minimarshmallows a máme připravenou dokonalou sladkou tečku za promrzlým dnem. Stačí jen vychutnávat.

Horká Griotka

- 4 cl Griotky Liqvére

- 16 cl horké vody

- pomeranč

- skořice

Servírovat tento drink je skvělá příležitost, pokud chceme udělat dojem a zároveň nemáme čas míchat nic složitého. Stačí nalít do sklenice požadované množství Griotky Liqvére, zalít ji horkou vodou a na ozdobení použít skořici a pomeranč.

Ať už si vyberete jakýkoli z těchto drinků, určitě vás příjemně zahřeje a dodá energii vám do chladných zimních dnů. Ingredience na všechny nápoje seženete na www.1er.cz.