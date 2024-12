Výstava „Women in Art“ v Art Palace Prague oslavuje ženské umění

Galerie Art Palace Prague zahájí svůj provoz už 25. listopadu 2024 a to výstavou „Women in Art“, která představuje unikátní pohled na ženské umění z celého světa. Tato mimořádná expozice, která potrvá do 28. února 2025, přináší návštěvníkům hluboký zážitek, kde se potkává umění, historie a globální kulturní vlivy. Vystavená díla 21 umělkyň zdůrazňují rozmanitost a sílu ženského pohledu, a výstava se tak stává poctou kreativní energii žen napříč kulturami a epochami.