Výstava Vojtěcha Kubašty v galerii Mánes

Jméno Vojtěcha Kubašty rezonuje nejen v České republice, ale i daleko za jejími hranicemi. Jeho nadání pro vytváření prostorových knížek a betlémů nemá obdoby a jeho díla se nacházejí ve sbírkách po celém světě. Kubašta dokázal spojit své technické dovednosti architekta s uměleckým talentem, čímž vytvořil díla, která překračují hranice běžného vnímání papíru jako média.

Vojtěch Kubašta ilustroval a vytvořil více než 200 pop-up knih vydaných téměř ve 40 světových jazycích. Mezi jeho nejslavnější „hýbačky“, jak svým pohyblivým obrázkům sám říkal, patří pohádky jako Popelka, Sněhurka, Červená Karkulka, Perníková chaloupka nebo Tři malá prasátka. Každá z jeho knih je plná detailů a překvapivých momentů, kdy se obrázky před očima proměňují v souladu s příběhem, což fascinuje děti i dospělé na celém světě.

Kubašta byl jedním z mála českých umělců, jejichž tvorba měla obrovský mezinárodní úspěch. Jeho papírová magie uhranula i Walta Disneyho, který následně Kubaštu pověřil, aby (ač anonymně) vytvořil trojrozměrné knižní verze jeho filmů – například Bambiho, Knihu džunglí, Mickey Mouse nebo 101 dalmatinů.

Výjimečnost této výstavy spočívá především v tom, že návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět původní prostorové knížky Vojtěcha Kubašty ve zcela novém světle. Tyto knížky, které samy o sobě představují úžasný příklad mistrovského řemesla a umělecké invence, budou navíc rozpohybovány.

Představte si, jak před vámi ožívají stránky a ilustrace, jak se postavy a krajiny začínají pohybovat jako v kouzelném filmu, a to vše v reálném čase a prostoru, což umocňuje pocit přítomnosti a účasti na něčem skutečně mimořádném. Prostorové uspořádání výstavy umožní návštěvníkům prozkoumat každé dílo z různých úhlů a prohloubí tak interaktivní zážitek i porozumění mistrovské práci s papírem. Na výstavě se můžete těšit na obrovskou škálu děl, jež demonstrují Kubaštův neuvěřitelný záběr. Od klasických betlémů, které ožívají před očima diváků, přes nápadité prostorové knihy plné detailů, které vtahují čtenáře do příběhu, až po unikátní experimentální díla, která přesahují hranice tradičního chápání knihy a ilustrace.

Pro každého, kdo se zajímá o umění, design, architekturu, nebo pro rodiny s dětmi, které chtějí zažít něco opravdu jedinečného, je tato výstava v Mánesu neodolatelnou nabídkou. Nechte se unést kouzlem a bohatstvím Kubaštovy tvorby, která oslavuje lidskou kreativitu a neomezené možnosti uměleckého vyjádření. Výstava je otevřena široké veřejnosti a poskytuje nejen možnost obdivovat Kubaštova díla, ale také se zúčastnit doprovodných programů, jež zahrnují workshopy, přednášky a komentované prohlídky. Tyto aktivity obohatí váš zážitek a poskytnou hlubší vhled do procesu vytváření prostorových knížek a betlémů.

Chcete se vrátit zpět do dětství? Přijďte do Mánesu, nejkrásnější výstavní síně v České Republice. Prodejní výstava bude otevřena denně od 1. 12. 2024 do 15. 1. 2025. Již nyní je možné si zakoupit vstupenky na síti Ticketportal. Více na www.kubasta.art.

Vojtěch Kubašta

Světově uznávaný malíř, grafik, ilustrátor a tvůrce prostorových knih a betlémů Vojtěch Kubašta (1914–1992) se narodil se Vídni. Tvůrčí zájem o betlémy měl od 12 let. Již od 40. let tvořil Vojtěch Kubašta pro více než 10 největších nakladatelů. Nejdříve to byly ilustrace do knih, později začaly vznikat jeho první prostorové betlémy a dětské knížky. V dnešní terminologii 3D knihy neboli pop-up se pak staly autorovou celoživotní náplní. Vojtěch Kubašta ilustroval několik set titulů klasických prostorových knih, v různých kompilacích pak přes 150 prostorových pohyblivých knih, desítky betlémů, prostorové i ploché pohlednice nebo omalovánky. Vytvořil ale i nezapomenutelné grafické listy, které jsou dnes sběratelsky vyhledávané, stejně jako všechna původní, dobová vydání jeho publikací.