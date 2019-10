Víte, že jde zhubnout i díky palačinkám? Prozradíme, jak na to

Několik zajímavostí o palačinkách

Palačinky mají více než tisíciletou historii. Sahá až do římské éry, kdy plnily úlohu hlavního jídla a měly důležitou úlohu ve stravování armády. Podávaly se plněné masem a zeleninou. Věděli jste, že největší upečená palačinka vážila 3 tuny a měla přibližně 15 metrů? A slyšeli jste o Australanovi, který dokázal sníst 80 palačinek za 17 minut a 26 sekund? I to vypovídá o oblíbenosti tohoto jídla. Pokud však chcete zhubnout, shodit tuk z břicha, boků nebo stehen, budete muset vsadit na trochu menší palačinky i porce. A s úplně jiným složením. Zdravějším, lepším, výživnějším.

Palačinky jako hlavní jídlo dne? Žádný problém

Odbornice na výživu PhDr. Iveta Němcová, MBA považuje palačinku prakticky za nejvšestrannější jídlo. Slané palačinky plněné masem nebo ragú poslouží jako vydatné hlavní jídlo. Nakrájené hrubší palačinky nahradí pro změnu těstoviny v polévkách. I jejich sladkou verzi můžeme počítat za plnohodnotné hlavní jídlo. „Z těsta získáme komplexní sacharidy, z tvarohové náplně kvalitní bílkoviny, z ořechové mononenasycené mastné kyseliny a z ovoce vitamíny, minerální látky a vlákninu,“ vysvětluje PhDr. Iveta Němcová, MBA, odborná garantka výživových a redukčních programů NUTRI FOOD PLAN.

Jak připravit z kilokalorické bomby zdravou pochoutku?

Do těsta nemusíme dávat cukr nebo sladidlo, stačí když osladíme náplň. „Místo bílé mouky použijeme celozrnnou špaldovou mouku, bohatou na hořčík, zinek, železo a vlákninu. Dalším řešením je proteinový prášek na zvýšení příjmu bílkovin. Pokud chceme snížit energetickou hodnotu palačinek, přilejeme do těsta místo mléka neslazený mandlový nápoj. Přidáním skořice do těsta se zvyšuje tvorba trávicích šťáv a zrychluje metabolismus,“ vysvětluje Němcová.

Čím jsou palačinky NUTRI FOOD výjimečné?

Vhodné je také vyzkoušet nízkosacharidovou a nízkoenergetickou NUTRI FOOD palačinku s javorovým sirupem. Tato sladkost vám poskytne důležité živiny. Po naplnění tvarohovou náplní (60 g) se lžičkou medu a třemi jahodami, nepřekročíte energetický příjem 370 kcal.

Jedna porce NUTRI FOOD palačinek obsahuje 33 % doporučené denní dávky vitamínů, minerálních látek, stopových prvků a aminokyselin. Zajišťují tak plnohodnotnou náhradu stravy, není to jen vysokoproteinový výživový doplněk.

Na čem dalším si při dietě pochutnat?

Skvělou zdravou pochoutkou je pohanková nebo ovesná kaše s mlékem, ovocem, ořechy nebo mákem. Vyzkoušejte NUTRIFOOD ovesné kaše s čokoládovou, jablkovo-skořicovou nebo natural příchutí.

Pokud jste milovníky vanilkové rýže, zkuste nízkosacharidovou a nízkoenergetickou vanilkovou rýži NUTRI FOOD, která obsahuje jen 200 kcal a 12 g cukru. Nemůžete odolat zmrzlině? Připravte si ji raději sami doma. Stačí vám 1 sáček NUTRI FOOD koktejlu, 2 dl vody, ovoce dle chuti, kakao či vanilka.