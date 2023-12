Vánoce se blíží

Připravili jsme si pro vás pár tipů na vánoční dárky! Knihou určitě své blízké potěšíte.

Camilla Läckberg & Henrik Fexeus Kult

Překlad: Dominika Rýparová

Anotace:

Za slunečného letního dne se z mateřské školy ve Stockholmu ztratí pětiletý chlapec. Všechny stopy nasvědčují únosu. Policistka Mina Dabiriová i její kolegové vědí, že jim jde o čas. Brzy zjišťují souvislost s dřívějším zmizením stejně staré dívky, které skončilo tragédií. Zdá se, že nebezpečí hrozí i dalším dětem. Zločiny jsou pečlivě naplánované a nesou rituální znaky. Je možné, že v pozadí stojí nějaká tajemná sekta?

Mina se opět rozhodne do případu zapojit mentalistu Vincenta Waldera. Od dramatických událostí před dvěma lety se neviděli, ale stále je pojí zvláštní pouto. Mina však ještě neví, že tentokrát se vyšetřování velmi úzce dotkne i jí. Čas se krátí, pachatel rozehrává ďábelskou šachovou partii a hledá si oběti mezi těmi nejzranitelnějšími... Podaří se Mině a Vincentovi zakročit včas?

Petr Feldstein Fotbalovník

66 nejslavnějších fotbalistů a co o nich vědět

Nejslavnější fotbalisté všech dob v nejpřehlednějším podání.

Víte, že Lionel Messi trpěl jako dítě poruchou růstu, že držitel Zlatého míče nejlepšího fotbalisty roku se stal prezidentem své země a že Petr Čech hrál v devíti letech v televizním seriálu jednu z hlavních rolí? Dozvíte se, kdo je rekordmanem v počtu vlastních gólů, který fotbalista má přezdívku Černý panter, komu je přičítán vynález tzv. padajícího listu nebo co znamená robinzonáda či placírka.

Přečtěte si vše zajímavé a důležité o největších hvězdách světového fotbalu dvacátého a jednadvacátého století.

Spisovatel Petr Feldstein a ilustrátor Jiří Votruba vás v netradičním Fotbalovníku provedou pozoruhodnými osudy 66 nezapomenutelných osobností nejpopulárnějšího sportu planety.

Walter Isaacson Biografie Elona Muska

Walter Isaacson, autor Steva Jobse a dalších úspěšných životopisů, přináší nesmírně důvěrný příběh nejkontroverznějšího a nejpozoruhodnějšího inovátora současnosti. Vizionáře, který se nezdráhá porušovat pravidla, aby dovedl svět do éry elektromobilů, soukromého vesmírného výzkumu a umělé inteligence.

Zálibu v dramatu v něm vyvolal otec - násilník

Ve škole v Jižní Africe Elona Muska často šikanovali. Jednou jej skupinka grázlů shodila ze schodů, a pak do něj kopali tak dlouho, až měl hlavu nateklou jako balón. Strávil týden v nemocnici. Všechny fyzické jizvy však vybledly vedle těch emočních, které mu způsobil otec, násilník, inženýr a charismatický fantasta. Když se Elon po tom výprasku vrátil z nemocnice domů, otec mu vynadal. „Musel jsem tam hodinu stát a poslouchat, jak na mě řve, nadává mi do idiotů a říká, že jsem k ničemu,“ vzpomínal.

Otcovo chování mělo na Muska trvalý vliv. Vyrostl v tvrdého, ale přitom křehkého muže s duší dítěte a nesmírně vysokou tolerancí rizika, zálibě v dramatu, epickým pocitem poslání a maniakální urputností, která bývá bezohledná a občas dokonce destruktivní.

Muska žene kupředu vnitřní krize

Na začátku roku 2022, po roce, během nějž SpaceX stihla jedenatřicet raketových startů na oběžnou dráhu, Tesla prodala milion aut a on sám se stal nejbohatším člověkem na světě. Musk smutně mluvil o svém nutkání vyvolávat scény. „Musím přestat neustále fungovat jako v krizovém módu, což dělám posledních čtrnáct let, nebo vlastně možná většinu života,“ prohlásil tehdy.

Už v době, kdy to říkal, v tichosti nakupoval akcie Twitteru, největšího světového hřiště. V průběhu let, kdykoliv ho přepadly deprese, přenesl se v čase zpět do dob, kdy jej šikanovali na školním hřišti. A teď měl příležitost to hřiště ovládnout.

Bývalý šéf CNN strávil s Muskem dva roky

Knihu s Eonem Muskem napsal Walter Issacson. Autor biografie Steva Jobse a další titulů, které svého času ovládly svět. Bývalý šéfredaktor časopisu Time a generální ředitel televize CNN Muska pozorně sledoval dva roky. Účastnil se jeho schůzek, procházel se s ním po továrnách, natočil hodiny a hodiny rozhovorů s ním, jeho příbuznými, přáteli, spolupracovníky i protivníky. Výsledkem je originální a informacemi nabité vyprávění plné příběhů o neskutečných úspěších a zmatcích, které se snaží odpovědět na jednu zásadní otázku: jsou démoni, kteří Muska pronásledují, zároveň i hnací silou za všemi jeho inovacemi a pokroky?

Muska milovat nemusíte, ale stojí za to si ho přečíst

Biografie Elona Muska vyjde v nakladatelství Práh už osmnáctého října na více než sedmi stech stranách, které doprovází více než dvě stě černobílých fotografií z Muskova soukromého archivu. „Elona Muska nemusíme mít rádi, může nás dokonce pořádně štvát, nelze mu ale upřít roli vizionáře a jednoho z nejvlivnějších lidí světa. A o takovém člověku je určitě dobré vědět skoro všechno. Což můžete i vy - díky této skvělé knize,“ říká majitel nakladatelství Práh a spisovatel, Martin Vopěnka.

Knihu přeložil Tomáš Jeník, který dle svých slov na Muska v průběhu překladu pozměnil názor: „Elon Musk je mimořádně inteligentní, umanutý, ctižádostivý a úspěšný vizionář s mesiášským komplexem. S trochou nadsázky by se dalo říct, že miluje lidstvo, ale nesnáší lidi. Sám si diagnostikoval Aspergerův syndrom a pravděpodobně nějakou poruchu autistického spektra skutečně má, protože mu skutečně dělá problém vcítit se do druhých a mnohdy se chová jako „řeznický pes“. Zároveň ale dokáže zcela mimořádné věci, takže zřejmě nelze „démon“ oddělit od „génia“. Dopředu jsem Elona Muska znal hlavně ze sítí a z médií. Měl jsem z něj určitý dojem a ten jsem po přečtení (a přeložení) Isaacsonovy obsáhlé biografie musel výrazně pozměnit. Je mnohem plastičtější, než se zdá.“

Rabín David Maxa Mazal tov! Cesta životem v židovské tradici

Proč Židé pokládají na hroby kamínky a ne květiny? Proč má ukazovátko na Tóru tvar lidské ruky? Proč podle židovské tradice dosahuje chlapec náboženské dospělosti ve třinácti letech a dívka ve dvanácti? Nejen na tyto otázky odpoví právě vycházející kniha Mazal tov!, kterou vydává nakladatelství Práh.

Kniha Mazal tov! přibližuje alespoň zlomek z ojedinělého příběhu starobylého národa, který navzdory všem strastem a útrapám stále tvoří a buduje. Je určená čtenářům naší země, která je s židovskou historií úzce provázána. Autorem knihy je Rabín David Maxa, který je v období vydání knihy velmi úzce propojen i se současnou situací v Izraeli. „V Izraeli mám řadu přátel z doby svých studiích v rabínských školách Konzervativní ješiva, Hebrew Union College a Pardes Institute of Jewish Studies před pěti lety, kdy jsme v Izraeli žili s manželkou. Mezi přáteli mám i ty, jejichž členové rodiny byly zavražděni nebo uneseni,“ popisuje situaci Rabín Maxa a dodává, že do Izraele cestuje nepravidelně, ale poměrně často kvůli návštěvě přátel a účasti na konferencích. „Předmluvu ke knize napsal rabín Meir Azari, rabín progresivní židovské komunity Bet Daniel v Tel Avivu a manžel J. E. Anny Azari, velvyslankyně Státu Izrael v ČR,“ doplňuje David Maxa.

Ochutnejte netradiční a sváteční život

Kniha nám vysvětluje židovské tradice, svátky a obřady, mluví o síle židovské kultury přecházet mezi starým a novým a udržovat obojí v rovnováze. Vše v jedinečném a vstřícném jazykovém pojetí. „Málokdo umí židovskou kulturu zpřístupnit tak didakticky a laskavě jako rabín David Maxa. Mohu to potvrdit, protože mne letos v červnu oddával. A byla to ta nejúžasnější a nejvstřícnější svatba, jakou si lze představit. Díky této knize mohou čtenáři ochutnat každodenní i sváteční život těch, kteří s námi v českém prostoru žili po staletí a spoluvytvářeli naši kulturu. Díky kouzelným ilustracím Terezy Pisklákové, která je iniciátorkou tohoto projektu, bude listování knihou jedinečným estetickým prožitkem,“ říká majitel nakladatelství Práh a spisovatel, Martin Vopěnka.

Rabín David Maxa působí v progresivní židovské komunitě Ec chajim v Praze, Židovské obci Liberec a ve Federaci židovských obcí, kde zodpovídá za oblast progresivního judaismu, který se vyznačuje například rovnoprávným postavením muže a ženy v rituálních záležitostech. Vystudoval judaistiku a religionistiku na Husitské teologické fakultě UK a následně pokračoval ve studiu na rabínském semináři Abraham Geiger Colleg při Univerzitě v Postupimi. Jeden rok strávil na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě. Rabínskou ordinaci získal v roce 2020 a od té doby pracuje v České republice.