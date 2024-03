Užijte si ve Vavřinci ty nejlepší Velikonoce

Apartmány s plně vybavenou kuchyní, některé navíc s privátní vířivkou a finskou saunou. Přímo ve Vavřinci je skvělá restaurace a 160 metrů heren pro děti, teenagery i dospělé. Rodiče mohou relaxovat ve wellness se saunami i vířivkou, zatímco pro děti je připravený bohatý animační program.

Jak vypadají ty nejlepší Velikonoce ve Vavřinci?

- 8 lekcí cvičení – jóga i kruhové tréninky

- 30 hodin animačních programů pro děti včetně barvení vajec, malování kamenů, skládání origami, taneční soutěže, dětské diskotéky, opičí velikonoční dráhy, skákání gumy, malování na obličej i velikonočního binga

- celodenní kuchařská show s přípravou zabijačky šéfkuchaře Petra Macků

- 6 hodin s cimbálovou kapelou Dyjavan

- 8 hodin ochutnávek tradičních moravských pálenek

„Svatý Vavřinec přichází s ojedinělým programem, který hosté znají z dovolenkových hotelových komplexů. Ten pokrývá aktivity pro dospělé i pro děti. Horské městečko navíc nabízí řadu dalších aktivit,“ vysvětluje ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec Martin Venglář. Vyrazit můžete do okolí. „Pro naše hosty máme zpracované tipy na výlety po okolí pro ty, kteří přijedou s dětmi, pejsky i pro ty, kteří si chtějí zaběhat. Pec pod Sněžkou leží uprostřed celoroční turistické destinace, a tak je to kousek na indoor minigolf, do Safari Parku, na Stezku korunami stromů, na lanovku na Sněžku, do lokálního pivovaru, na nejvýše položené kluziště, na bowling s dětskými dráhami, na osvětlenou bobovou dráhu, do výtvarných dílen, do aquaparků i do muzeí. Odpadá tak otázka, co v Krkonoších dělat s dětmi, na to máme ve Vavřinci dlouhý seznam odpovědí,“ dodává Martin Venglář.

Program ve Vavřinci během Velikonoc

Čtvrtek 28. března

Kruhový trénink pro ubytované zdarma

Animační program pro děti zdarma

Pátek 29. března

Jóga pro zdravá záda a core s Helenou Čechurovou

Kruhový trénink pro ubytované zdarma

Animační program pro děti zdarma

Sobota 30. března

Domácí zabijačka se vším, co k ní patří

Ochutnávka pálenek Fleret

Cimbálová hudba Dyjavan po celý den

Jóga pro zdravá záda a core s Helenou Čechurovou

Kruhový trénink pro ubytované zdarma

Animační program pro děti zdarma

Neděle 31. března

Jóga pro zdravá záda a core s Helenou Čechurovou

Kruhový trénink pro ubytované zdarma

Animační program pro děti zdarma

Pondělí 1. dubna

Jóga pro zdravá záda a core s Helenou Čechurovou

Animační program pro děti zdarma