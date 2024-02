Tuny plodů cestují přes celou zeměkouli, abychom je v Česku vyhodili?

Česká společnost Titbit, která do ČR dováží ovoce a zeleninu, využívá zralé nebo neprodané plody k výrobě kvalitních produktů, jako je voňavá mangovice, chutné chutney nebo originální mangová pasta či ratatuj. Tímto způsobem zachránili v loňském roce přes 9 tun ovoce a zeleniny. A to není jediný příklad, jak firmy hledají cestu k udržitelnosti v potravinářství.

Nejdřív jsme přemlouvali, pak vymysleli vlastní projekt

Česká společnost Titbit představuje rozšíření svého cirkulárního projektu. V celém projektu Beze Zbytku je již celkem 25 druhů skleniček plných chutí ze zachráněného ovoce a zeleniny. „Projekt Beze Zbytku vznikl po mnoha pokusech prodeje, darování a nakonec i přemlouvání výrobců a různých organizací, aby si od nás odebírali tzv. 2. jakost. Což jsou plody, které nesplňují specifikace marketů. Jelikož se ale jedná o fresh, neboli zboží rychle podléhající zkáze, nebyli jsme moc úspěšní. Příroda je však mocná čarodějka a byla by velká škoda, kdybychom například jen kvůli vzhledu museli vyhodit tuny potravin. Proto jsme se rozhodli vyrábět z těchto neprodejných plodů, které nebyly do prodejen zavezeny, například z důvodu křivého tvaru či úplné zralosti, skleničky plné chutí. Ty jsou bez éček a zbytečných barviv či dochucovadel. Plody jsou pečlivě vybírané a podléhají přísné kontrole,“ říká Barbora Skřivanová, product manažerka firmy Titbit a tvůrkyně projektu Beze Zbytku. Firma díky tomu za minulý rok dokázala zpracovat téměř 6 tun ovoce i zeleniny do téměř 15 tisíc skleniček, ve kterých najdete i exotické chutě jako je například mango. Dalším cirkulárním projektem společnosti Titbit je spolupráce s palírnou a lihovarem Bohuslavice, kde vzniká exotická pálenka z manga a granátového jablka. Na mangovici bylo v loňském roce použito 3,5 tuny zralého manga. Výsledný produkty z takto zachráněných plodů lze pak zakoupit ve farmářských prodejnách, na košík.cz nebo na firemním eshopu.

„I přes veškeré snahy dochází ke ztrátám, které jsou často způsobeny dlouhou dobou exportu či rozhodnutím nákupčích marketů. Ročně jde jen u nás o pět až šest set tun ovoce a zeleniny, které však místo na skládce, končí v bioplynu, kde má další využití“, říká Vojtěch Havránek, spolumajitel firmy Titbit. Číslo by bylo mnohem vyšší, kdyby se firmy nezamýšlely nad udržitelností. „Naštěstí jsou zde i takové projekty jako je Sibrin market, kde nad vzhledem vyhrává kvalita. Na místní tržnici ročně dodáme přes 13 tun ovoce a zeleniny rozličných tvarů, které jsou v komerčním světě handicapovány pro pár vad na kráse“, říká Havránek. Bestsellerem v projektu Beze zbytku je cibulové chutney s názvem ciburger. Cibulového chutney v Titbitu vyrobili v roce 2023 přesně 3 263 kusů.

Kompost je fajn, ale není o něj velký zájem

V potravinářství se v poslední době objevuje několik trendů, které směřují k udržitelnosti, inovaci a tradici. „Jako společnost neustále hledáme cesty, aby jídlo neskončilo na smetišti. I kompost z ovoce a zeleniny je potřeba, ale jen málokdo si pro něj chce jezdit. Do budoucna máme jasný cíl. V ideálním případně chceme jednou zpracovávat 70 % svého odpisového zboží a zbytek použít na energetickou soběstačnost. Optimalizovat na maximum nakládání s odpady, vymýšlet obaly na naše produkty, které lze recyklovat a ideálně snižovat celkovou produkci odpadů, aby další projekty nebyly třeba,“ plánuje Skřivanová.

Skleničky plné chutí

Novinkou a rozšířením řady je pak maďarské lečo.

Tradiční pokrm z kuchyně střední a východní Evropy, který se hodí jako příloha nebo hlavní jídlo. Směs restované zeleniny s kořením obsahuje 95 % zeleniny jako jsou rajčata, papriky různých druhů a cibule. Nechybí ani špetka maďarské papriky, která leču dodá chuť a barvu. TIP: Máte rádi rychlovku z jednoho hrnce, zkuste přidat klobásu s vajíčkem a rychlá večeře je na světě.

Pro více informací o zpracování zachráněných plodů, navštivte web: www.titbit.cz/bezezbytku