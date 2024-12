Ti, kteří bitcoin drží, budou svědky neuvěřitelného růstu, říká těžař!

„Nejznámější kryptoměna prošla mnoha vzestupy a pády, ale ti, kteří ji drží delší dobu, jsou a budou svědky jeho neuvěřitelného růstu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Petr Macko, spolumajitel společnosti Lionminers zabývající se těžbou bitcoinu.

Lidé si vás možná pamatují jako zakladatele populární humorné stránky PemiK na Facebooku, kterou stále sleduje přes 780 tisíc uživatelů. Jak jste se od vtipných obrázků dostal k těžbě bitcoinu?

Byla to docela dlouhá cesta. Rozhodně to nebylo tak, že jsem si jednoho dne mezi sdílením vtípků na Facebooku řekl, že budu těžit bitcoin (smích). Nejprve jsem pronikl do světa Facebooku a sociálních sítí, díky tomu jsem začal s podnikáním v oblasti digitálního marketingu. Jako někomu, komu prostředí internetu rozhodně nebylo cizí, jsem pochopitelně vnímal i fenomén kryptoměn a samotného bitcoinu, ale nebylo to tak, že bych byl mezi těmi prvními průkopníky, co nakupovali bitcoin v jeho počátcích, už jen proto, že mi tou dobou nebylo ani patnáct let. Osobně jsem se začal více vnímat bitcoin zhruba v roce 2017, když se díky velkému nárůstu hodnoty dostal do středu pozornosti i v mainstreamových médií.

Takže to byl tento „hype“ a s ním spojený býčí trh, který vás motivoval věnovat se naplno právě kryptoměnám?

Opět to nebylo tak, že bych se do celé věci vrhl po hlavě. V roce 2017 jsem byl spíše takový aktivní pozorovatel a drobný investor. Ale když přišel další růstový cyklus v roce 2021, už jsem se kryptu opravdu věnoval. O rok později jsme s kamarádem Danielem Kafkou založili komunitu, ve které dodnes pomáháme novým investorům správně a bezpečně se orientovat v krypto světě. Postupem času jsme od členů sbírali mnoho podnětů k tomu, kam se dál byznysově posunout a jak lidem v tomto zajímavém odvětví více pomoci.

A vyšla vám z toho těžba?

O těžbě jsme samozřejmě věděli, ale dlouho jsme o ní vůbec neuvažovali z byznysového pohledu. Impulsem byl zájem jednoho člena naší komunity, který se o tuto oblast začal aktivně zajímat a požádal nás o pomoc, plus ještě zjištění, že existuje překvapivě mnoho investorů, kteří chtějí profitovat na bitcoinu, jen té oblasti moc nerozumí a nemají ani čas se jí více zabývat. A jelikož těžba bitcoinu není žádný rizikový trading, ale velice bezpečné řešení, ve finále nás to vedlo k tomu, že jsme si řekli, že přesně tohle by mohl být produkt, který investorům pomůže. Už od začátku jsme vše nastavili tak, abychom odstranili jakékoliv bariéry plynoucí na jedné straně z neporozumění tohoto investičního segmentu a na straně druhé obavy z různých podvodů. Vše je tedy pro všechny zúčastněné plně transparentní a především profitabilní.

Rozhodnutí věnovat se těžbě bychom měli. Kdy se do hry dostalo to, že bude probíhat právě v Dubaji?

Získali jsme podporu mnoha investorů, někteří z nich ve Spojených arabských emirátech dlouhodobě žijí či dokonce aktivně podnikají. Jejich zkušenosti nás dostaly k mnoha skvělým příležitostem, ať už jde o dlouhodobé kontrakty s nízkou cenou elektrické energie, umístění a výrobu našich data center až po samotný technický tým pracující přímo na místě. Ideální podmínky nabízí Dubaj i tím, že jde o stabilní byznysové prostředí s funkční legislativou, kde jsou navíc specificky oblasti kryptoměn velmi otevřeně nakloněni.

Když zmiňujete levnější energie, o kolik jsou levnější ve srovnání s Českem?

Díky přebytkům elektrické energie, které pocházejí nejen z fosilních paliv, ale také z obnovitelných zdrojů, kterých neustále přibývá, a navíc tam i dostavují nové jaderné reaktory, je tam elektřina opravdu levná. Našim klientům nabízíme cenu za elektrickou energii třikrát, mnohdy i čtyřikrát, nižší, než jaká je v České republice.

Jak vlastně konkrétně probíhá těžba bitcoinu ve vašich datacentrech?

Investor své peníze investuje přímo do těžebního stroje, který svou výkonností generuje část bitcoinu na denní bázi. Jde o jedno z nejmodernějších a nejvýkonnějších zařízení na trhu, takže jeho pořizovací cena se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Dále je potřeba hradit náklad na energie, které ročně čítají zhruba 80 tisíc korun, ale jak už jsem říkal, je nutno mít na paměti, že ten samý stroj v Česku by tu samou práci odvedl minimálně za trojnásobek.

Aktuálně máme v nabídce i speciální akci, kdy si klient může pronajmout část výkonu tohoto zařízení na období 4 let. Chceme tak vyhovět i investorům, kteří si nemohou dovolit investovat do nákupu celého zařízení. Taková investice poté začíná na 60 tisících korunách.

Těžba je nejsnazší možnost, jak na bitcoinu vydělávat, jelikož stroj prostě pracuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a svému majiteli přináší část bitcoinu každý den po dobu několika let. Kromě pořizovací investice na stroj a investice do energií nemusí investor udělat nic, jen si založit Bitcoinovou peněženku, na níž mu odchází vytěžené bitcoiny. S tím mu v případě zájmu samozřejmě rádi pomůžeme.

Těžba kryptoměn je nejen energicky náročná, ale též při ní vzniká velké množství tepla a stroje jsou náchylné na přehřívání. Není trochu proti selskému rozumu ji provozovat v místech, kde je samo o sobě často extrémní teplo?

Takhle samo o sobě to tak může působit, ale tento problém máme samozřejmě efektivně vyřešený, konkrétně metodou tzv. immersion coollingu, tedy ponořením strojů do speciálního chladicího oleje, díky čemuž jsou na přehřívání méně náchylné a mohou pracovat až o 20 procent výkonněji. Jde o jeden z nejmodernějších typů chlazení na trhu. Ponoření v chladicí kapalině se pozitivně projevuje nejen na odolnosti proti přehřátí, ale také odpadá mnoho vlivů, které mohou zařízení poškodit, jako je například prašnost a sním spojené riziko poruchy ventilátoru, protože tam žádný není potřeba. Výsledkem používáním tohoto typu chlazení je to, že se bavíme o delší životnosti i vyšší výkonnosti zařízení. To patří mezi naše největší konkurenční výhody.

Ty další jsou pak jaké?

V prvé řadě to, že pořízené stroje provozujeme ve vlastních datacentrech. Stroj si investor koupí přes naši českou firmu a je jeho právoplatným majitelem, nemusí řešit individuální objednávky a čekání v případě nedostatečných dodavatelských kapacit, ani posléze dopravu, clo a instalaci, protože to máme na starosti my. Vzhledem k dlouhodobému vztahu s dodavateli umíme dané stroje dodat v zásadě obratem. Třeba právě nyní máme několik strojů i sami skladem, takže pár dní od investice už může stroj těžit. Klientům nabízíme i možnost navštívit samotné datacentrum, a tím si na svou investici doslova „sáhnout“, což není v tomto oboru úplně obvyklé. Naši klienti tuto možnost velice oceňují.

Co bude investory asi nejvíce zajímat je ziskovost. V jakých hodnotách se pohybujeme a co ji ovlivňuje?

V prvé řadě je to životnost stroje, tam je realistický odhad kolem osmi let. Kromě životnosti musíme pracovat s predikcí vývoje ceny bitcoinu, a ta je na trhu z dlouhodobého hlediska optimistická. Byznys s těžbou nejde stavět na nějakém garantovaném výnosu, protože trh je volatilní, ale na druhé straně, jak už to u investování bývá, toto riziko můžeme vnímat jako příležitost. Nyní se můžeme bavit o ročním zhodnocení kolem 30 procent, za oněch osm let životnosti stroje, pokud bitcoin poroste tak, jak se očekává, může jít i o stovky procent.

Záleží na strategii, jakou investor zvolí.

Jak to myslíte? Vždyť investor si kupuje stroj, který v ideálním případě osm let v kuse generuje bitcoin...

To máte pravdu. Nezapomínejte ale na to, že vytěžený bitcoin jde investorovi, a je na něm, jak s nim naloží. Může ho v případě potřeby kdykoliv směnit na koruny nebo i jinou měnu, protože bitcoin je velice likvidní. Případně nemusí získaný bitcoin prodávat vůbec, může ho držet a očekávat, že jeho hodnota v čase enormně poroste, což se bitcoinu predikuje a zpětně se tak dlouhodobě děje. Samotná myšlenka bitcoinu jako finančního instrumentu je v oblasti stále se rozšiřující digitalizace revoluční. Kdyby to, že si koupí stroj, nechá ho těžit a bude veškeré vytěžené bitcoiny držet, někdo udělal před osmi lety, tak se mu to velmi vyplatí.