Tajemství zářivé pleti i v zimě?

Nádherně rozjasněná a zářivá pleť je jedním z trendů roku 2024 v líčení, zároveň je znamením zdravé pokožky. Tyhle dva cíle snadno spojíte dohromady – stačí si vybrat správnou podkladovou bázi a nechat si poradit od profesionálních make-up artistů. Ti ve svých make-up kitech nedají dopustit na hydratační přírodní krém Skin Food od Weledy.

Univerzální hydratační přírodní krém Skin Food od Weledy je nepostradatelnou součástí výbavy mnoha make-up artistů, kteří ho používají jako podkladovou bázi neboli primer. Pokožku totiž perfektně vyživí, hydratuje a dodá jí zářivý vzhled. I proto je Skin Food nejdoporučovanější podkladovou bází profesionálních vizážistů z Make-Up Institute Prague (MUIP). Za must have každého make-up kitu jej považuje 88 % make-up artistek z MUIP.

Jako primer i rozjasňovač si ho oblíbila také česká Miss Earth 2015 a influencerka Karolína Mališová, která preferuje minimalistický make-up a takzvaný Instashine look. Ten je jedním z letošních trendů, pro něž je společným jmenovatelem přirozeně zářivá pleť, která není zakrytá silnou vrstvou make-upu, ale spíše vypadá, jako byste se vůbec nenalíčila. Při tomto stylu líčení se nezdůrazňují kontury, nepoužívají se výrazné barvy ani silná vrstva řasenky, ale jen se lehce zrůžoví líčka a zvýrazní se buď oči, nebo rty.

Masterclass zimního líčení

Jak tedy díky Skin Food dosáhnout zářivého Instashine vzhledu? O své tipy, jak dosáhnout trendy rozzářeného líčení, se podělily profesionálky z MUIP.

1. krok Čištění

Základem každého krásného líčení je dobře ošetřená a připravená pleť. Začněte proto důkladným vyčistěním pleti, abyste z ní odstranily všechny zbytky předešlého make-upu a nečistot. Pokud máte více času, můžete zařadit i pleťový peeling.

2. krok Podkladová báze

Po vyčištění naneste na pleť Skin Food od Weledy, který zastane práci hydratačního krému a současně podkladové báze. Pokožku důkladně vyživuje, hydratuje, vyhlazuje a přirozeně rozjasňuje a poskytuje tak skvělý základ pro líčení. Pro pleť sušší, hrubší nebo dehydratovanou je ideální volbou klasický Skin Food, pro ostatní je tu pak odlehčená varianta Skin Food Light.

„Používám ho už několik let a dokáže opravdu zázraky. Pleť během okamžiku připraví, sjednotí ji, poradí si i s rozšířenými póry a také ji dokonale rozzáří,“ popisuje Hristina Georgievska, profesionální make-up artistka. Mnoho žen vnímá primer jako něco, pro co najdou využití jen vizážisté, k dokonalému líčení je ovšem klíčový – a Skin Food na rozdíl od většiny jiných neobsahuje silikony, které sice umějí pleť vyhladit, ale nepřinášejí jí žádné další benefity.

3. krok Make-up

Pro Instashine vzhled sáhněte po lehkém make-upu, abyste docílily přirozeného vzhledu pleti. „Instashine trend v podstatě následuje populární nude líčení s tím, že se ještě více zaměřuje na oživení a rozzáření pleti,“ vysvětluje Markéta Davidovich, majitelka Make-Up Institute Prague, která stejně jako většina jejích kolegyň nedá na Weleda Skin Food coby podkladovou bázi dopustit. Pro dosažení glow efektu doporučuje sáhnout po lehkém a méně krycím make-upu, který pleť přirozeně sjednotí. Případné nedokonalosti pak stačí zamaskovat pomocí korektoru.

4. krok Rozjasňovač a tvářenka

Na klíčové partie tváře, jako jsou lícní kosti, kořen a špička nosu a oblast pod obočím, naneste rozjasňovač, který zdůrazní zářivý efekt. O přirozený rozjasněný efekt se postará krém Skin Food – stačí rozehřát malé množství na hřbetu ruky a prstem pak jemně vklepat na požadovaná místa. Pro mladistvý vzhled pleti aplikujte lehkou růžovou tvářenku.

5. krok Oči a rty

Pro líčení očí zvolte jemné a světlé odstíny, které podtrhnou zářivost vaší pleti. Pro večerní a slavnostní líčení můžete pro jiskřivý efekt přidat trochu třpytek. Rty vykreslete konturovací tužkou v přirozeném odstínu a následně aplikujte hydratační lesk nebo výživné máslo na rty Weleda Skin Food Lip Butter, případně sáhněte po hydratační rtěnce v nude barvě.

6. krok Fixace

Na závěr použijte fixační sprej, aby vám make-up vydržel po celý den.

V závěrečném kroku líčení si Hristina Georgievska oblíbila Skin Food Ultra Light Dry Oil ve spreji. „Je to můj must have pro dosažení rozzáření. Na place je pro mě nepostradatelným pomocníkem nejen v péči o dokonalý make-up, ale také v péči o pokožku. A jako bonus nezanechává žádné skvrny na oblečení.“

