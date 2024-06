Světové finále Schwarzkopf Elite Model Look se uskuteční v Praze

Praha bude hostit světové finále soutěže Schwarzkopf Elite Look již potřetí. Naposledy to bylo před dvěma lety ve Španělském sále na Pražském hradě. Nejprestižnější modelingová soutěž na světě oslavuje 40. výročí svého založení a organizátoři galavečera si při té příležitosti pro hosty připravili řadu novinek. Tou nejzásadnější je změna samotné lokace. Finále proběhne v pražské O2 areně, přičemž na dramaturgii večera se spolupodílí Transmission Festival, jenž každoročně pořádá velkolepou show kombinující špičkovou technologii a ohromující speciální efekty za doprovodu živých vystoupení.

Finalisté z celého světa si užijí ubytování a služby Mama Shelter Prague, oficiálního partnera 40. světového finále Schwarzkopf Elite Model Look. Lifestylový hotel s designovou restaurací a pestrobarevnou terasou poskytuje organizátorům i finalistům komplexní zázemí v srdci pražských Holešovic. Jeho jedinečné fotogenické prostory navíc tvoří estetickou synergii s konceptem celé soutěže.

„Elite Model Look slaví 40 let a je neuvěřitelné, že je více než tři dekády součástí i mého života. Zažil jsem zlatou éru modelingu, kdy Linda a Naomi byly součástí projektu a mezi finalistkami se objevovala jména jako Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio či Lara Stone. Jsem nesmírně hrdý na naše objevy z Schwarzkopf Elite Model Look ČR a SR – vzpomenu namátkou Lindu Vojtovou, Hanu Jiříčkovou, Michaelu Kociánovou, Barboru Podzimkovou Černou nebo Michaelu Hlaváčkovou,“ bilancuje před jubilejním ročníkem Saša Jány, producent světového finále a ředitel agentury Elite Prague.

„Předsedy poroty tohoto nejprestižnějšího projektu hledání nových tváří modelingu byly legendy módního průmyslu jako Peter Lindbergh, Azzedine Alaia, Jean-Paul Gaultier nebo Victoria Beckham. Navíc mám letos už potřetí čest produkovat světové finále v Praze. Po Obecním domě a Španělském sále Pražského hradu máme teď pro jubilejní ročník úplně nový koncept, který jsme připravili ve spolupráci s Transmission Festivalem v O2 areně,“ dodává.

Role moderátora se na 40. světovém finále Schwarzkopf Elite Model Look ujme slovenský zpěvák, skladatel a tanečník Adam Pavlovčin, známější pod svým uměleckým pseudonymem Adonxs. Ani tentokrát nebude chybět ochutnávka jeho vlastní tvorby. Z hvězdných hudebních hostů vystoupí duo zpěvačky a textařky Annet X a DJ a producenta NobodyListen, který hudebně zastřeší celý večer. Čtyřicet finalistů, vybraných z celého světa, se budou moci spolehnout na rady mentorů, konkrétně se jim budou věnovat portugalský topmodel Ruben Rua a slovenská topmodelka Michaela Kocianová.

Hlavním partnerem je opět značka Schwarzkopf, která se bude starat o vlasy finalistů. A tak jak se mění i svět modelingu, tak se změnila i značka Schwarzkopf, jejíž nová kampaň s hlavním heslem „For every you“ přináší produkty vlasové péče pro každého z nás, tak abychom se cítili sebevědomě, komfortně každý jeden den. Mezi tváře nové kampaně patří i vítězky Schwarzkopf Elite Model Look jako Michaela Kocianová či Diane Kruger. Hlavním módním partnerem večera je OBSESSION concept store, který v České republice zastupuje značky Zimmermann, Victoria Beckham, Jil Sander, Elie Saab, Etro, Oscar de la Renta a další. Mužští finalisté se představí v oděvech prestižního českého návrháře Jana Černého. O styling celého večera se postará Daniela Pilná v supervizi ředitelky módy Vogue CS Mileny Zuravljové.

Beauty partnerem, jenž se postará o make-up všech finalistek a finalistů, je značka ARTDECO. Půvab finalistek a VIP hostů podtrhnou šperky exkluzivního partnera večera české šperkařské značky s více než 65letou tradicí Klenoty Aurum. Dalším partnerem je lifestylový magazín Feminity.

Soutěž Elite Model Look si za čtyři dekády vysloužila pověst eventu, který nastartoval kariéry některých z nejznámějších světových modelek a modelů, například i Cindy Crawford, Stephanie Seymour nebo Tatjany Patitz. Mezi účastnicemi během let figurovaly i herečky Diane Kruger či Olga Kurylenko.

V posledních letech projekt objevil takové talenty jako jsou například Mayowa Nicholas, Vittoria Ceretti, Davidson Obennebo či Mona Tougaard. Česká republika zanechala v historii soutěže svůj nesmazatelný otisk – právě z tuzemska totiž pochází nejvíce světových vítězství. První vítězkou se stala už v roce 2000 Linda Vojtová, kterou postupně následovaly Denisa Dvořáková (2006), Eva Klímková (2013), Barbora Podzimková (2014), Jana Tvrdíková (2016) a Amélie Konšelová (2021).

Saša Jány má jasno v tom, co je na Schwarzkopf Elite Model Look klíčem k úspěchu. „Modeling nehledá, a ani nikdy nehledal, dokonalou krásu. Dnes je více než kdy dříve podstatná osobnost, charisma, pozitivní energie a chuť se rozvíjet! Je důležité být fotogenický, pohybově zdatný, a hlavně být mentálně i fyzicky fit. Vždy pomůže, když talent dobře komunikuje na sociálních sítích a nenechá se jimi „převálcovat“, ale zároveň je umí využít ve prospěch vlastní kariéry. Dnešní modeling je velmi diverzifikovaný nejen co do ras a etnik, ale také velikostí a věkem,“ radí finalistkám a finalistům.

Generálním partnerem světového finále Elite Model Look je Schwarzkopf. Dalšími partnery jsou Transmission Festival, Klenoty Aurum, Mama Shelter Prague, BCM a.s. se značkami ARTDECO a Geske, Blanx, OBSESSION concept store, G.H.Mumm a SaSaZu restaurant. Mediálními partnery jsou CNN Prima News, JCDecaux, Feminity, rádia Evropa 2 a Viva, magazíny Elle a Emma a Bigmedia. Celosvětové finále soutěže proběhne v pražské O2 areně již 15. června 2024.