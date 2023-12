Stylový cukrářský boutique: chuťový i designérský zážitek

Ollies Boutique je novým konceptem rodinného ostravského podniku, který v sobě v rámci svých produktů spojuje tradiční receptury, ruční výrobu a kvalitní ingredience s originálním a moderním designem. O podobu speciálního místa se totiž postaralo české výtvarné studio Olgoj Chorchoj. Dezerty, které zde ochutnáte v sobě snoubí sofistikované francouzské postupy v kombinaci s oblíbenými českými chutěmi. A výsledek? Jedinečný chuťový twist a zážitek.

Chutnají už jen očima

Základ, na kterém rodinný podnik staví je kvalita, která se promítá jak do ingrediencí, tak samotné ruční výroby. A to, že si s dorty i mono zákusky opravdu hrají, vše ladí do posledního detailu, a hlavně že do toho dávají celé své srdce poznáte nejen na chuti, ale už jen na první pohled. Je jedno, zda jste fanoušky francouzských makronek a eclairek, tradičního českého žloutkového věnečku, tartaletek, čokoládových či ovocných dortů nebo sladkého pečiva. Tady si vybere každý, a to dokonce i vegani nebo milovníci poctivých zmrzlin bez chemie.

Na počátku bylo Tiramisu

Historie rodinného podniku se píše od sklonku minulého tisíciletí. Tehdy Olgy Gondková připravila pro jednu ostravskou kavárnu svá první Tiramisu, která si rychle získala fanoušky po celé Ostravě. V roce 2009 předala podnik svým dvou dětem, sourozencům Tereze a Jakubovi, kteří v jeho čele stojí dodnes. V současné chvíli si na dezertech i slaných výrobcích můžete pochutnat v pěti pobočkách v Ostravě, Olomouci a v Praze, delivery služba funguje po celé České republice.